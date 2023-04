Olomoucký mač o Konferenční ligu bavil, vítěze však neměl

Blízko byli i hattricku.

Olomoucký čahoun Mojmír Chytil si ještě teď vyčítá, že po otočce ve vápně levačkou přestřelil bránu.

Sprintera Bohemky Jana Matouška zase mrzí úprk v poslední minutě; míč si stihl kolem brankáře Macíka už jen píchnout, leč do sítě jej potřetí nedostal. „Mohl jsem dát svůj první hattrick v lize,“ vyčítal si.

V banku nebylo nic menšího než účast v Konferenční lize.

A přímá bitva o ni nezklamala.

Nasazením, kvalitou ani kulisou. Oba fanouškovské tábory pěly chorály, bylo nač se dívat. Spokojenější jsou ti z Bohemky, která po plichtě udržela sigmáky pět bodů na distanc od lákavého čtvrtého místa, což je po minulé výhře nad pátým Slováckem další krok k senzační odměně.

„Nemůžeme si myslet, že budeme vyučovat celou republiku. Sigma je přímý konkurent, bod má větší hodnotu pro nás, hrálo se o šest bodů. Odrazili jsme ji,“ těší trenéra Bohemians Jaroslava Veselého. „Máme polštář do závěrečných kol. Nebrat bod z Olomouce by bylo nepokorné.“

Vyhrát mohly v pohledném utkání oba týmy. Klokany mrzely ještě další čisté možnosti Hály a Drchala.

„Kdyby Hála šanci využil, byl by to pro domácí smrtící koktejl,“ mínil Veselý. Domácí zase litovali, že nadějný únik spálil Navrátil nepřesnou střelou, po níž se jen vyčítavě ohlédl po drnu. Anebo že pohlednou kombinaci v 87. minutě nezakončil gólem střídající Pavel Zifčák, jehož ránu konečky prstů vyškrábl skvělý brankář Jedlička na tyčku.

„Zákrok zápasu,“ vydechl olomoucký trenér Václav Jílek. „Pro nás by bylo vítězství klíčem k rovnocenné pozici v boji o čtvrté místo. Ambice máme, bylo by alibistické říkat, že nám stačí něco jiného. Šestka je prvotním cílem, ale ověřili jsme si, že čtvrté místo, které je na dostřel, je v našich silách. Uděláme všechno, abychom získali v závěru co nejvíc bodů, a uvidíme, na co to bude stačit.“

Svůj tým chválil za výkon, za splněný herní plán. Jenže k fotbalu patří i chyby a mizernou neděli prožili olomoucký stoper Jakub Pokorný s brankářem Matúšem Macíkem.

Při úvodní brance Matouška se mohli po sobě jen mrzutě podívat.

Pokorný hrubě podcenil souboj, upadl, čehož Matoušek využil a z ostrého úhlu střelou po zemi načapal Macíka v nedbalkách. Gestem si jej pak dobírali i rozcvičující hráči Bohemians, že tohle se chytá do koše.

„Všiml jsem si, že Poky leží, měl jsem chvilku čas, chtěl jsem gólmana překvapit, málokdo by čekal, že budu odtud střílet. Měl jsem i štěstí,“ uznal Matoušek.

Pak si vzal slovo reprezentační útočník Chytil, jenž vstřelil už jedenáctý gól v sezoně, po níž má přestoupit do Slavie. Pro mateřský klub však dře do poslední minuty.

Nejprve srovnal dorážkou zblízka, když za čáru dostal míč po reflexivním zákroku Jedličky, jenž vyrazil hlavičku Ventúry. Výbornou akci předvedl v 51. minutě.

Navrátil jej šikovně šajtlí od lajny vybídl k úprku z půlky, udržel na zádech Křapku a bodlem prostřelil Jedličku. Jenže za tři minuty zase řádil Matoušek. Opět využil zaváhání Pokorného, který osudově podklouzl. Macík si tentokrát na technický obstřel sáhl, ale víc nesvedl. „Bylo by jednoduché hráče za chyby posekat, stály nás tři body, ale věřím, že se poučíme a odrazíme se od toho pozitivního,“ pravil Jílek. „Nechci to házet na Pokorného, na Macíka, musíme se chovat důsledněji jako mužstvo.“

Obránci Sigmy čelili bleskově rychlým útočníkům Matouškovi s Drchalem, zvládli to v tom ohledu, že po brejcích neinkasovali.

„Byli jsme na to nachystaní, i když je to možná nejrychlejší útočné duo nejen v republice, ale ve střední Evropě,“ přemítal Jílek.

„Hrálo se nahoru dolů, dopadnout to mohlo všelijak. To byly laviny na obě strany, intervalová hra na laktát, stometrové sprinty a infarktové situace. Líbilo se mi, že oba týmy hrály na vítězství. Super individuální výkony Chytila s Matouškem, přehráli své strážce a trhali obrany. Klobouk dolů. Divákům se muselo utkání líbit,“ chválil Veselý. „Chci Matouška, jaký byl v Příbrami, ne toho z Liberce.“

Jílek zase ocenil Chytila, jemuž před zápasem domlouval: „Měl jsem výhrady k jeho poslední výkonnosti. Chtěl jsem od něj víc kvality, aby udržel víc balonů. To splnil, vydal se ze všech sil.“

Střídal kvůli křečím. S pocitem, že Olomouc do Evropy nepřiblížil.