Góly nedávají ani z penalt. Olomoučtí fotbalisté se trápí

Třebaže se levému obránci Zmrzlému v domácím zápase proti Bohemians nedařily zahrávat standardní situace, když těsně před koncem poločasu nařídil sudí Berka penaltu za ruku Köstla, neváhal ani chvíli. Uzmul si míč pro sebe.

Zvolil delší rozběh, brankáře Valeše chtěl zmást postavením, že vystřelí slabší pravou nohou, a pak levou placírkou se snažil utáhnout balon po zemi k tyči. Jenže střela byla slaboučká, Valeš si na ni počkal a vrhl se na trávník včas. Zase nic! Sigma - Bohemians 0:0.

Penaltová bída padla na Hanáky. „To, že neproměníme penaltu, se stává, jen je s podivem, že je to už je asi čtvrtá v řadě,“ kroutil hlavou trenér Václav Jílek. „Ale nebylo to o neproměněné penaltě, byť ta bilance je opravdu zarážející.“

Před Zmrzlým selhal Růsek proti Mladé Boleslavi, což po jediném jarním vítězství nakonec tolik na Andrově stadionu nemrzelo. González zase zahodil desítku v závěru ve čtvrtfinále poháru proti Slovácku, a jelikož v následném rozstřelu selhali z puntíku i Daněk se Zifčákem, bolelo to dlouho. Leccos naznačila už generálka na jarní část, v níž Daněk neproměnil penaltu proti Brnu.

Osm jarních penalt, dva góly

Z osmi jarních pokutových kopů pouze dvě trefy. Zásahy mazáků Vepřeka a Greššáka na postup přes Slovácko stačit nemohly.

Jako by exekutoři v modrém byli zakletí. „Vypadá to tak,“ hlesl Zmrzlý. „Musíme to nějak zlomit.“

Další na řadě bude nejspíš útočník Mojmír Chytil. Už po Růskově nezdaru prohlásil, že na příští penaltu jde sám, leč tuhle z pověrčivosti vynechal, neboť byl faulovaným. Byť se mu proti Bohemians na rozdíl od Zmrzlého herně dařilo, znovu nekopal. „Ondra ho k tomu nepustil. Vzal si to hodně sebevědomě a rychle, takže jsme věřili, že promění,“ ulevil si Jílek.

„Na penaltu jsem si věřil, byl jsem určený,“ soukal ze sebe 22letý bek, který dal v sezoně tři góly. „Gólman to vystihl, přečetl můj úmysl. Víc k tomu asi nejde říct.“

Pomalá střela po zemi může vypadat sebevědomě: pošlu brankáře na druhou stranu, tak na co ránu...

Jan Navrátil (v modrém) z Olomouce a Daniel Köstl z Bohemians

Leč Zmrzlý nečekal na pohyb Valeše, ani by se jej stejně nedočkal, protože vydržel stát do poslední chvíle. „Dávat do toho ránu, to není můj styl kopání penalt,“ pravil. Je patrné, že sebevědomí olomouckým střelcům chybí.

Neprásknou míč pod břevno, protože se bojí, že branku přestřelí.

Šmudly jako tu Zmrzlého jim gólmani s díky chytají. „Ondra na tréninku dává penalty s pravidelností. Ukázalo se, že sebedůvěra a hlava v tu konkrétní chvíli je daleko důležitější než na tréninku,“ litoval Jílek.

Kde vzít sebedůvěru, když ze šesti jarních mačů včetně pohárového se sigmáci prosadili jen proti Boleslavi? Gól nedali třetí zápas v řadě.

Jílek výkony neháže do koše

Chytil hraje sice na hrotu dobře, vyhrává souboje, precizně si kryje míč, ale v koncovce se také trápí a nedaří se mu navázat na podzimní hostování v Pardubicích, kde skóroval pětkrát. Jedna jarní trefa je málo. Má i pech, góly proti Jablonci i naposledy s Bohemians mu sebraly těsné ofsajdy. I tak je tím posledním, koho hanit.

Přidat se musí další. Nákladná letní posila Růsek i zkušený křídelník Navrátil od zimního příchodu ze Slovácka mlčí. Sigma postrádá kvalitu v soubojích jeden na jednoho, přesnější centry, což potvrzuje jedenáct rohových kopů, které proti klokanům zahrávali beci Zmrzlý s Chvátalem většinou nepřesně. Až na jeden Chvátalův, po němž kapitán Beneš trefil hlavičkou tyč.

„Tam je obrovský prostor pro zlepšení. Není to jen v tomto zápase,“ vadí Jílkovi. „Ale bylo to lepší než minule,“ mínil Zmrzlý.

Když se už na nemohoucnost krajních hráčů nemohl dívat stoper Jemelka, poslal do vápna centr, na nějž vyskočil Růsek a trefil břevno. Olomouci není na jaře přáno.

Šance promrhala i před týdnem proti Teplicím (0:0). Sigmáky musí štvát, že z posledních dvou domácích mačů mají místo šesti bodů jen dva. Mohli být v daleko příznivější situaci. Přes všechna ale v jejich výkonech totiž soupeře značně převyšovali. „Teplický Grigar tady toho chytil hodně, Olomouc měla obrovskou převahu, to stejné teď. Ale nedokážou z toho vytěžit gól. Zlatý bod pro nás,“ oddechl si Valeš.

Olomoucký Jan Navrátil (vpravo) odehrává míč před Danielem Marečkem z Bohemians.

Jílek se snaží uklidňovat tím, že hra nevypadá špatně:„Nejde ty výkony zabalit a hodit do koše, že jsme to nezvládli. Ukázali jsme herní tvář.“ Budiž, vysoký presink znovu fungoval, byť nabídky a odvahy by určitě rád viděl víc.

Body však chybí. A ve vyrovnané lize, kde od šestého místa dolů hrají všechny mančafty jen o záchranu, to je tuze nemilá věc. „Je to do spodní skupiny hrozně blízko,“ ví Jílek. „Mohli jsme se docvaknout na šesté místo, utéct týmům ze spodní části tabulky. Velké zklamání,“ kál se Zmrzlý.

Celý týden před zápasem dělali Olomoučtí cvičení na zakončení. Jílek postavil i ofenzivnější sestavu; dříče Greššáka nahradil útočníkem Růskem a kreativního Gonzáleze posunul do středu zálohy. Pomohlo to, ale ne zásadně. Gonzálezův centr na skórujícího Chytila zhatil ofsajd, jak už bylo zmíněno. Když González vysunul ve vápně Růska, jenž hledal před bránou Chytila, ke gólu scházel krok. „Pořád nám to nepadá,“ posteskl si Zmrzlý. „Na tréninku musíme více zamakat, být přesnější v zakončení a ono to přijde. Věřím, že už příště.“

Proti Bohemians, která má nejhorší obranu v lize, to nepřišlo.

Třeba proti poslední Karviné.