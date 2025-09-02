Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

„Noví majitelé nemají problém zaplatit za hráče stovky tisíc euro, to je příjemná změna,“ prohlásil před časem trenér Sigmy Tomáš Janotka. Jenže v případě Berana to je ještě mnohonásobně víc. Z Androva stadionu by na sever Čech mělo poputovat neuvěřitelných tři milionů eur. Jde tak suverénně o nejdražší posilu Sigmy vůbec.
Ještě čtyři měsíce zpět by se podobný scénář z pohledu Sigmy jevil jako totální nesmysl. Úplná utopie.
Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran
„Určitě se jedná o největší transfer v historii klubu. Konkrétní částku po dohodě obou stran zveřejňovat nebudeme,“ potvrdil předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
Útočník Antonín Růsek přišel z Brna za dvacet milionů korun, záložník David Tkáč letos ze Zlína za deset. Ale aby Sigma vyplázla za celé přestupové období – nota bene za jednoho hráče – zhruba 75 milionů korun?
Nevídané, megalomanské.
Sigma dala transferem lize jasný vzkaz: Už nás musíte brát vážně!
Společně s Beranem v pondělí do Sigmy přišel z Liberce i křídelník Ahmad Ghali. Což znamená, že za letní přestupové období přivedli Hanáci už dvanáct hráčů.
Jméno středního záložníka Berana se skloňovalo v souvislosti se Spartou i Plzní, konkrétní nabídku měl na stole od ostravského Baníku. Ale nejdelší prsty ukázala Sigma. A k tomu přihodila i tuze líbivou sumu.
Museli jsme reagovat na odchody, říká Janotka
Až čas ukáže, jestli se noví majitelé Sigmy nezachovali jako opilí miliardáři. Přivést dvanáct hráčů během třech měsíců, to je slušná nálož. „Do příchodu nového majitele jsme měli jeden plakát, kde jsme měli nějaká jména a ten jsme strhli a hodili do koše. Byli to hráči po smlouvě, zadarmo a podobně, prostě takoví, na které jsme v té době měli možnost dosáhnout. Jsme rádi, že jsme se dostali do nové role a můžeme si trochu vybírat,“ těší trenéra Janotku.
„Víme, na jakých postech jsme chtěli doplnit, víme, jaké požadavky na hráče máme. Neudělali jsme žádné harakiri, měly by to být promyšlené tahy, aby všichni hráči zapadli,“ odmítá Janotka, že by šlo o spanilé a neuvážené nákupy.
„Už v průběhu jara jsme museli reagovat na to, že asi sedmi hráčům končily smlouvy a museli jsme nahrazovat hráče z osy. Nemohli jsme riskovat, že se na startu letní přípravy sejdeme v patnácti hráčích.“
Že by ale Janotku trápila pozice pod hrotem? Ze Zlína si vytáhl Davida Tkáče, z nizozemské nejvyšší ligy přišel v létě Daniel Janošek. Přesto asi oba pánové uvolní místo Beranovi. Za tři miliony euro jednoduše nekupujete hráče na lavičku.
„V Bredě nás taky bylo třicet a hrálo jenom jedenáct nejlepších. Ale přiznám se, že v Česku jsem podobnou konkurenci nezažil. Nicméně v evropském fotbale jde o zcela normální věc,“ vypozoroval Janošek, kterého zatím herní vytížení v Sigmě poměrně trápí.
Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru
A s příchodem Berana asi lépe nebude. „Michal Beran patřil v minulé sezoně k nejlépe hodnoceným hráčům celé ligy a do našich představ nám zapadá. Slibujeme si od něj kreativitu a energii,“ pochvaluje si sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.
„Víte, pro mě je to jenom plus. Jasně, čím víc posil přijde, tím víc kluků bude na střídačce nebo na tribuně. Ale to je normální, když mám na svém postu dalšího famózního hráče, žene mě to dopředu, nutí mě to na hřišti pracovat na sto procent, takže já konkurenci jenom kvituju,“ reaguje Janošek.
Nezmar: Ghaliho nešlo udržet
Konkurenci dostanou i křídelníci, 25letý Nigérijec Ahmad Ghali loni odehrál ve Slovanu Liberec 29 ligových zápasů, vstřelil dva góly na šest přihrál. „Nebylo v našich silách ho udržet,“ přiblížil sportovní ředitel Slovanu Jan Nezmar jednání se Sigmou.
Majitele libereckého klubu Ondřej Kania pak naznačil, že Sigma Ghaliho kontrakt z Liberce notně přeplatí. „Ghali má z toho trošku zamotanou hlavu. Klukovi z Nigérie, který každý měsíc posílá peníze domů a je tady pátým rokem, je poměrně komplikované vysvětlit, že když dostane mnohonásobně větší plat někde jinde, aby tam nechodil,“ prohlásil Kania o víkendu v rozhovoru pro Oneplay.