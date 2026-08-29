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Chance Liga 2026/2027

Nostalgie bude, tuší Hapal před návratem do Ostravy. Baník ale hodlá vyloupit

Václav Havlíček
  10:32
Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem.

Trenér Sigmy Pavel Hapal před prvním tréninkem. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Dominik Janošek z Olomouce v utkání s Pardubicemi.
Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.
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Tři roky v Ostravě působil. Jako trenér dovedl mužstvo ke třetímu místu v lize a zápasům v pohárové Evropě. Nezapomenutelné zážitky nyní ožijí. Pavel Hapal se na fotbalový stadion ve Vítkovicích vrací coby soupeř a s olomouckou Sigmou bude v třaskavém derby proti Baníku usilovat o čtvrté ligové vítězství v řadě. Sobotní zápas 6. kola startuje ve 20 hodin.

„Proti Baníku jsou to vždy krásné zápasy. Určitě přijde spousta diváků. Věřím, že se zlepšujeme, budeme tam určitě chtít zvítězit. V Ostravě znám hodně lidí, tři roky jsem tam působil, těším se na to, že je znovu potkám. Nostalgie bude, ale soustředit se budu jen na nás,“ prozradil Hapal.

S fanoušky má pravdu, na dva domácí zápasy Baníku v aktuální sezoně přišlo 12 a 9 tisíc, navíc se chystá i nemalá výprava z Olomouce.

Mluvčí klubu Jiří Fišara na dotaz iDNES.cz uvedl, že by v sektoru hostů mělo Sigmu podporovat zhruba 500 příznivců. Po zdařilých výjezdech do Brna a Uherského Hradiště půjde o další slušnou podporu, která u Sigmy v minulých letech rozhodně nebyla pravidlem.

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Klub původně plánoval vypravit pro fanoušky vlakový speciál, pár dnů před výjezdem nakonec oznámil změnu vlak nahradily autobusy. „Termín byl trochu šibeniční, přesto jsme se pokusili splnit podmínky, které jsou k vypravení takového speciálu potřeba, to se nám bohužel nepodařilo. Zájem byl na naše poměry velký, bohužel to nestačilo. V sektoru hostů i tak očekáváme velký počet fans,“ vysvětlil klubovému webu Zbyněk Müller, koordinátor fanoušků Sigmy.

Příznivci Sigmy v Ostravě určitě neuvidí jednoho ze zástupců kapitána a spolehlivého stopera Jana Krále. Ten podstoupil operaci ramene. „Těžko vůbec zasáhne do podzimní části,“ odtajnil Hapal stav opory.

Dominik Janošek z Olomouce v souboji s pardubickým Dominiquem Simonem.
Olomoučtí fotbalisté slaví gól proti Pardubicím.

I proto Sigma na přestupovém trhu hledá spolehlivou náhradu. Kontaktovala svého bývalého hráče Jakuba Pokorného, ten ovšem z Řecka, kam odešel právě z Olomouce, nakonec před pár dny zamířil do Zbrojovky Brno.

Zato plnohodnotně fit už je letní posila, islandský útočník Hilmir Mikaelsson, jenž vyhlíží první soutěžní minuty. Po vleklém zranění je též k dispozici i pravý obránce Filip Slavíček, který si minulý víkend už střihl hodinu hry za třetiligový B tým.

Soupeř se naladil kanonádou

Pro Sigmu a Baník to bude v sobotu večer 84. vzájemný zápas v nejvyšší soutěži včetně federální ligy, 28 utkání skončilo vítězstvím Sigmy, zatímco soupeř se radoval 26krát. Zbylých 29 duelů skončilo nerozhodně. Také bilance nedávných zápasů je vyrovnaná. Olomoučané z posledních pěti duelů dva vyhráli, dva prohráli a v jednom remizovali.

Ostravané se v týdnu dobře naladili, ve 2. kole MOL Cupu deklasovali čtvrtoligovou Spartu Brno 9:0, když hned sedm gólů dal teprve osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň.

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„Baník má nového trenéra, kouč Skuhravý je známý tím, že chce hrát fotbal. Jím vedené týmy se prezentují kombinačně. Nesoustředí se tolik na soupeře, ale spíše jim chtějí vnutit svůj styl,“ vypozoroval Hapal.

I Sigma má velmi lichotivou formu, v lize vyhrála poslední tři zápasy.

„Díky tomu jsme si vytvořili dobré postavení v tabulce. Věřím, že máme vzestupnou tendenci nejen výsledkově, ale i herně. Doufám, že podáme velmi dobrý výkon a dovezeme do Olomouce tři body. Baník, i když byl možná trochu kritizován za nějaké výkony, dvakrát v lize vyhrál a získal šest bodů, takže z tohoto hlediska na tom také není špatně,“ cítí Hapal.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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