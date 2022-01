Olomoucké pozitivum? Růsek. Ofenzivní posila zaujala i Spartu

Vytáhlý dvaadvacetiletý hroťák, co přišel v létě z Brna, zvládl udržet těžké míče, pláchnout obráncům i přesně zakončit.

Pravda, to všechno se vtěsnalo do bilance pěti gólů a dvou asistencí.

Další dva zářezy přidal v českém poháru, ve kterém pomohl do jarního čtvrtfinále. Podle informací MF DNES se už objevil i na seznamu možných posil pražské Sparty.

„Na začátku sezony jsem zahodil spoustu šancí. Čísla mohla být určitě lepší,“ ohlíží se sebekriticky.

Ano, gólů mohlo být více, ale i náročný olomoucký divák z tribuny pozná, jak platný po pozvolnějším rozjezdu Růsek pro Sigmu je.

Získala v něm rozdílového hráče. „Tonda byl pod mediálním tlakem, i my jsme na něj měli vyšší nároky, přišel s velkým očekáváním. Souhlasím, že v závěru patřil mezi naše stěžejní hráče, nakonec to potvrdil i střelecky,“ pochválil posilu trenér Václav Jílek.

Lepší pocity jemu i Růskovi ovšem zásadně kazí fakt, že navzdory skvělému startu do sezony vyhrála Sigma jen pět zápasů z devatenácti a propadla se až na desáté místo, poslední, jež neznamená pád do skupiny o záchranu. „Bodů máme málo,“ kývne Růsek. „Tento tým má rozhodně na to být výš.“

To bude muset ukazovat v jarní části. Proč se to nepodařilo už v první polovině sezony? Důvodem je i početná marodka.

Kromě obránců Hubníka, Jemelky či Beneše postrádala Olomouc v závěru podzimu především ofenzivní hráče - produktivního Davida Vaněčka, siláka Pavla Zifčáka i nejlepšího střelce Martina Hálu. Jílek nemohl zápasy překlápět na svou stranu střídáními a síly docházely rychleji.

„Na začátku jsme hráče dopředu na dostřídání měli. Myslím si, že nám strašně chybí David Vaněček, chybí nám Pavel Zifčák. Všechno góloví hráči. Díky nim jsme body sbírali, naskočili a utkání třeba i rozhodli. Prošli jsme si obdobím, kdy marodka byla šílená,“ povzdechne si Růsek, jenž se hlavičkou z úhlu prosadil i v posledním zápase před zimní přestávkou proti Zlínu, ale na výhru to nestačilo. „Dali jsme gól, pak náš výkon uvadne. To je naše klasika v domácích zápasech.“

Jakou klasiku předvedou modří na jaře zase s plným útočným arzenálem a navrátilcem z vydařeného hostování v Pardubicích Mojmírem Chytilem? Sigma bude silnější.

A nejen Růskovy schopnosti mohou vyniknout víc.