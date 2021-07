Co ukázala Olomouc na úvod ligy? Nebojácného mladíka Matouška

Ani vracející se Sáček jednadvacetiletého křídelníka nezastavil.

Až řízný skluz posledního sparťana Štetiny poslal unikajícího ligového debutanta k zemi. Ještěže ho netrefil víc! V 8. minutě mohl mít Jakub Matoušek po premiéře. Však také komise rozhodčích vytkla sudímu Orlovi, že místo červené karty tasil v úvodu jen žlutou. Místo Štetiny tak dostal stopku na dva zápasy sám. Za stavu 1:0 pro Hanáky zásadní moment líbivého utkání úvodního kola, jež Sigma na Letné nakonec ztratila v poměru 2:3.

Co Olomouc – po dvou letech zase vedená někdejším koučem Sparty Václavem Jílkem – ukázala?



Slušný potenciál, i když hluchých míst bylo na začátku druhé půle na Jílkův vkus dost. „Aktivní, agresivní napadání rozehrávky Sparty v průběhu celých devadesáti minut jsme úplně nezvládli,“ uznal.

Přitom Sigma předvedla snový start; první gól ve 3. minutě po naprosto precizním brejku od pohotově vyhazujícího statného gólmana Macíka přes lišácky přihrávajícího Hálu i suverénně zakončujícího teenagera Daňka naznačil, jak dynamická a zábavná může Sigma zase být. Ze standardní situace Sparty vyjela učebnicově! Zato inkasované góly musí puntičkáře Jílka ještě teď tuze štvát. Hloupý faul zadáka Zmrzlého na hranici vápna a penalta. Prazvláštní nebránění Látala při standardce a trefa Krejčího.



Ztráta míče laxního Breiteho ve středu pole, byť možná po faulu, a vlastenec kapitána Hubníka, jemuž prudký míč na malém vápně neposlušně skočil do holeně. Zpět ale k Matouškovi.



Kromě posil Vaněčka, Růska a Sedláka ukázala Olomouc také jednu nečekanou – hbitého odchovance, jenž dosud sbíral zkušenosti v druhé lize – ve Vítkovicích a Prostějově, kde dal loni sedm gólů.

Formu potvrdil také v přípravě, a tak se Jílek nerozpakoval postavit ho rovnou do základní sestavy na Spartě místo zkušeného Zahradníčka. „Tím, že jsme hráli na Spartě, jsem byl o něco víc nervózní. Ale kluci byli fajn, pomohli mi, moc jim za to děkuji,“ vyprávěl Matoušek.

Slalomů mezi sparťany předvedl víc, vyžlutil se na něm i rychlý Švéd Karlsson. „To je má výhoda – jít do rychlosti, nechat se faulovat, případně dát centry do zakončení. Tohle se ode mě očekává,“ představuje se ligové scéně.

Je však potřeba také zmínit, že i Matoušek mohl být rád, že zápas v 68. minutě dohrál bez červené karty, neboť v závěru půle se nevyhnul skluzujícímu Hložkovi a došlápl mu na nohu. I to komise Orlovi sečetla.

Matoušek se hned rukou omlouval, že nechtěl. Měl štěstí, že Hložek sympaticky zákroku nepřidal, otřepal se jakoby nic a oba mohli pokračovat. „Pocity mám smíšené, protože si myslím, že jsme mohli získat alespoň jeden bod. Měli jsme na to. Bohužel jsme si dali dva takové vlastní góly, které pramenily z našich chyb,“ přemítal pak Matoušek po debutu. „Od těchto výkonů se ale můžeme odpíchnout.“

Platí to i pro mládence, který poprvé okusil kulisu sedmi tisícovek lidí. „Tolik diváků na tribunách pro mě byl nezvyk, ve druhé lize jich tolik nepřišlo. Zápas byl hodně vyhrocený, byl o emocích, atmosféra byla skvělá. Moc jsem si to užil.“

A od Jílka slyšel chválu: „Kuba Matoušek hrál první ligový zápas, navíc na Spartě, ale zvládl to na výbornou. Ukázal to, co ho zdobí a co předvádí i v tréninku – je rychlý, drzý a nebojácný v situacích jeden na jednoho.“ Odvaha se Sigmě bude hodit.

Odejde útočník Nešpor? Fotbalová Sigma se podle informací MF DNES nebrání odchodu útočníka Martina Nešpora, jemuž předchozí trenér Radoslav Látal prodloužil smlouvu automaticky startem v posledním kole minulé sezony. Olomouc po příchodech Vaněčka a Růska má přetlak na hrotu, talentovaný Chytil se nevešel ani do nominace na Spartu.