Ligová premiéra a hned proti Slavii. Úžasné, říká jablonecký Velich

„Byl jsem nadšený a nečekal jsem to. Šel jsem tam s tím, že jde o můj první start v první lize a bylo to úžasné. Užíval jsem si to,“ přiznal na klubovém webu osmnáctiletý jablonecký ofenzivní talent Oliver Velich, „bylo to navíc umocněné tím, že soupeřem byla Slavia, teď u nás takový gigant, který hraje i Ligu mistrů, takže bylo super, že jsem nastoupil zrovna proti takovému týmu.“



Kouč Rada poslal Velicha rozcvičovat se během druhého poločasu. „Nenapadlo mě, že bych mohl jít do hry. Nečekal jsem to, ale pořád jsem doufal a nakonec to tak dopadlo,“ popsal Velich, „po zápase mi spousta lidí z rodiny i kamarádů psala, že mi gratulují, byli nadšení a přáli mi to, skvělý pocit.“

Oliver Velich pochází z Lázní Bělohrad a v jabloneckém klubu působí od svých patnácti let. Aktuálně je v širším kádru české fotbalové reprezentace do 19 let a věří, že by mu první zkušenost v nejvyšší soutěži mohla v blízké budoucnosti pomoct. „Určitě to je velká motivace. Vidím, že je tam šance. Jsem rád, že můžu s áčkem trénovat, protože být s prvoligovým týmem je nejvíc, co může být. A jsem tím i pořád blíž k dospělému profesionálnímu fotbalu,“ uvědomuje si Velich a dodává: „Trénování s A-týmem mi určitě pomáhá i v zápasech třetí ligy v béčku. Je tam větší rychlost a kvalita na tréninku. Pak to přenáším do zápasů v B-týmu a mám oproti jiným hráčům trochu navrch.“



Svoje střelecké schopnosti prokázal v A-týmu hned v úvodním utkání letní přípravy. „Bylo to proti Jihlavě, asi po deseti minutách na hřišti jsem střílel z vápna a spadlo to tam,“ zavzpomínal.

Velich tehdy vystřídal v 63. minutě na hrotu útoku Chramostu a po chvíli zvýšil na konečných 3:0, když jeho tvrdou střelu pravačkou zpoza vápna jihlavský brankář nedokázal vytěsnit mimo tyče. V letošní sezoně ČFL dosud skóroval za jablonecké béčko dvakrát a na kontě má i dvě asistence.