Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování

Chtěla ho FC Kodaň, ale Sparta souboj s největším dánským klubem vyhrála. Tamní deník Tipsbladet, který má obvykle přesné informace, napsal, že český klub nabídl lepší podmínky.
„Oliver Sonne je pravý obránce s cennou zkušeností z anglického fotbalového prostředí. Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu. Věříme, že díky jeho fotbalové kvalitě, mentalitě a charakteru dobře zapadne do prostředí Sparty a stane se platnou součástí týmu. Je to hráč v ideálním věku, který nám může pomoct jak v domácích soutěžích, tak v Evropě,“ poznamenal Rosický.
Sonne je sparťanem zatím do konce sezony, pak se uvidí. Klub nemá opci na přestup a jeho setrvání tak nemá úplně ve svých rukách.
Nováček Premier League totiž opci nechtěl. Jelikož o Sonneho vedle Kodaně měl zájem ještě další klub, který by přistoupil jen na hostování bez opce, tak Sparta musela s touto formou souhlasit rovněž.
Sonne Christensen se narodil v Herfölge nedaleko Kodaně, v tamním FC působil poslední rok v dorostu. Poté z mateřského klubu Köge odešel do Silkeborgu, kde si zahrál i skupinovou fázi Konferenční ligy.
Ze Silkeborgu ho loni v lednu koupilo tehdy druholigové Burnley za tři miliony eur, v přepočtu víc než sedmdesát milionů korun.
V boji o postup do Premier League však odehrál jen třiadvacet minut, třikrát nastoupil v Anglickém poháru.
Neprosadil se ani v současné sezoně, byť v prvním kole v nejvyšší soutěži začal v základní sestavě. Na jeho pozici totiž nastupuje Kyle Walker, jenž léta hrával v Manchesteru City a do loňského června nastupoval za anglickou reprezentaci.
Sonne Christensen jako náhradník zasáhl do šesti ligových duelů, v prosinci proti Fulhamu skóroval. Naposled naskočil před třemi týdny v závěru proti Manchesteru United, víkendový zápas proti Tottenhamu proseděl na lavici.
Devadesát minut odehrál při vítězství v Anglickém poháru proti Millwallu (5:1), další dva starty přidal v Ligovém poháru, proti Derby dal gól.
Pikantní je, že je druhým fotbalistou z Premier League během jednoho týdne, který přichází do Chance Ligy. Sparta z West Hamu koupila skotského reprezentačního středopolaře Andrewa Irvinga.
A rovněž je druhým peruánský reprezentantem ve Spartě. Před dvěma týdny přivedla Joaoa Grimalda, jenž loňský strávil z Partizanu Bělehrad na hostování v FC Riga. Grimaldo je křídelník či hráč na pozici číslo deset.
Sonne Christensen na pohled vypadá jako typický Dán, peruánský pas získal díky díky své babičce. Za Peru nasbíral třináct startů, absolvoval mistrovství Jižní Ameriky 2024 i kvalifikaci o letošní světový šampionát, v níž Peru neuspělo.
Sonne Christensen je přímou náhradou za ekvádorského reprezentanta Preciada, jenž minulý týden přestoupil do brazilského Atlétika Mineiro, klubu z Belo Horizonte. Na pravou stranu má Sparta jen Pavla Kadeřábka, další variantou by byl Martin Suchomel, který si však v přípravě zlomil ruku.
V zimním přestupním termínu Sparta přivedla také útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.