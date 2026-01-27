Chance Liga 2025/2026

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

  13:39
Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem, aby přišel,“ řekl iDNES.cz důvěryhodný zdroj.
Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky v druhé anglické lize, který týmu v květnu 2025 zajistila postup do Premier League. | foto: ČTK

Jako první o jednání Sparty s pětadvacetiletým pravým obráncem či wingbekem informoval dánský deník Tipspladet a upozornil na to server infotbal.cz.

„Burnley a Sparta se na příchodu už domluvily, i když Sonne Christensen byl spojován s přestupem do FC Kodaň, ale vybral si Spartu. Zbývá, aby hráč v Praze podstoupil zdravotní prohlídku,“ píše Tipsbladet.

Mělo by jít o hostování do konce sezony, Burnley totiž nechtělo, aby Sparta měla ve smlouvě opci na přestup, což obvykle vyžaduje. Jelikož o Sonneho vedle Kodaně měl zájem ještě další klub, který by přistoupil jen na hostování bez opce, tak Sparta musela s touto formou souhlasit rovněž.

Sonne Christensen se narodil v Herfölge nedaleko Kodaně, v tamním FC působil poslední rok v dorostu. Poté z mateřského klubu Köge odešel do Silkeborgu, odkud ho loni v lednu koupilo tehdy druholigové Burnley za tři miliony eur, v přepočtu víc než sedmdesát milionů korun.

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

V boji o postup do Premier League však odehrál jen třiadvacet minut, třikrát nastoupil v Anglickém poháru.

Neprosadil se ani v současné sezoně, byť v prvním kole v nejvyšší soutěži začal v základní sestavě. Na jeho pozici totiž nastupuje Kyle Walker, jenž léta hrával v Manchesteru City a do loňského června nastupoval za anglickou reprezentaci.

Sonne Christensen jako náhradník zasáhl do šesti ligových duelů, v prosinci proti Fulhamu skóroval. Naposled naskočil před třemi týdny v závěru proti Manchesteru United, víkendový zápas proti Tottenhamu proseděl na lavici.

Devadesát minut odehrál při vítězství v Anglickém poháru proti Millwallu (5:1), další dva starty přidal v Ligovém poháru, proti Derby dal gól.

Pikantní je, že je druhým fotbalistou z Premier League během jednoho týdne, který přichází do Chance Ligy. Sparta z West Hamu koupila skotského reprezentačního středopolaře Andrewa Irvinga.

Oliver Sonne Christense z Burnley děkuje fanouškům, na jaro 2026 by měl posílit Sparftu.

A zajímavé rovněž je, že Sonne Christensen je spoluhráčem jiného nového sparťana Joaa Grimalda z peruánské reprezentace. Má třináct startů, absolvoval mistrovství Jižní Ameriky 2024 i kvalifikaci o letošní světový šampionát, v níž Peru neuspělo.

Grimaldo, jenž může nastupovat na pozici desítky i na křídle, přišel na začátku ledna z Partizanu Bělehrad, minulý rok hostoval v FC Riga.

Sonne Christensen je přímou náhradou za ekvádorského reprezentanta Preciada, jenž minulý týden přestoupil do brazilského Atlétika Mineiro, klubu z Belo Horizonte. Na pravou stranu má Sparta jen Pavla Kadeřábka, další variantou by byl Martin Suchomel, který si však v přípravě zlomil ruku.

V zimním přestupním termínu Sparta přivedla také útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
