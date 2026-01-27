Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Jako první o jednání Sparty s pětadvacetiletým pravým obráncem či wingbekem informoval dánský deník Tipspladet a upozornil na to server infotbal.cz.
„Burnley a Sparta se na příchodu už domluvily, i když Sonne Christensen byl spojován s přestupem do FC Kodaň, ale vybral si Spartu. Zbývá, aby hráč v Praze podstoupil zdravotní prohlídku,“ píše Tipsbladet.
Mělo by jít o hostování do konce sezony, Burnley totiž nechtělo, aby Sparta měla ve smlouvě opci na přestup, což obvykle vyžaduje. Jelikož o Sonneho vedle Kodaně měl zájem ještě další klub, který by přistoupil jen na hostování bez opce, tak Sparta musela s touto formou souhlasit rovněž.
Sonne Christensen se narodil v Herfölge nedaleko Kodaně, v tamním FC působil poslední rok v dorostu. Poté z mateřského klubu Köge odešel do Silkeborgu, odkud ho loni v lednu koupilo tehdy druholigové Burnley za tři miliony eur, v přepočtu víc než sedmdesát milionů korun.
V boji o postup do Premier League však odehrál jen třiadvacet minut, třikrát nastoupil v Anglickém poháru.
Neprosadil se ani v současné sezoně, byť v prvním kole v nejvyšší soutěži začal v základní sestavě. Na jeho pozici totiž nastupuje Kyle Walker, jenž léta hrával v Manchesteru City a do loňského června nastupoval za anglickou reprezentaci.
Sonne Christensen jako náhradník zasáhl do šesti ligových duelů, v prosinci proti Fulhamu skóroval. Naposled naskočil před třemi týdny v závěru proti Manchesteru United, víkendový zápas proti Tottenhamu proseděl na lavici.
Devadesát minut odehrál při vítězství v Anglickém poháru proti Millwallu (5:1), další dva starty přidal v Ligovém poháru, proti Derby dal gól.
Pikantní je, že je druhým fotbalistou z Premier League během jednoho týdne, který přichází do Chance Ligy. Sparta z West Hamu koupila skotského reprezentačního středopolaře Andrewa Irvinga.
A zajímavé rovněž je, že Sonne Christensen je spoluhráčem jiného nového sparťana Joaa Grimalda z peruánské reprezentace. Má třináct startů, absolvoval mistrovství Jižní Ameriky 2024 i kvalifikaci o letošní světový šampionát, v níž Peru neuspělo.
Grimaldo, jenž může nastupovat na pozici desítky i na křídle, přišel na začátku ledna z Partizanu Bělehrad, minulý rok hostoval v FC Riga.
Sonne Christensen je přímou náhradou za ekvádorského reprezentanta Preciada, jenž minulý týden přestoupil do brazilského Atlétika Mineiro, klubu z Belo Horizonte. Na pravou stranu má Sparta jen Pavla Kadeřábka, další variantou by byl Martin Suchomel, který si však v přípravě zlomil ruku.
V zimním přestupním termínu Sparta přivedla také útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.