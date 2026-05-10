Chance Liga 2025/2026

Okolnosti zásahu na Slavii: Klub policii nežádal, i když už fanoušci vtrhli na hřiště

Jiří Čihák
  15:58
Stovky slávistických fanoušků v závěru sobotního derby zběsile pobíhaly po trávníku. Někteří fyzicky napadli sparťanské fotbalisty, jiní vhazovali hořící pyrotechniku do sektoru hostů. Ani v tu chvíli přitom domácí klub nepožádal policii o zásah. „Na stadion jsme vstoupili z vlastní iniciativy až ve chvíli, kdy bylo ohroženo zdraví hráčů a ostatních fanoušků,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, vzápětí reagoval: „Vnímám to jako selhání klubu.“
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026) | foto: Zuzana Jarolímková / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Abyste pochopili: dohled nad pořádkem při fotbalových utkáních má pořadatelská služba. Policie může vstoupit na stadion pouze na žádost hlavního pořadatele, nebo v případě, že si to situace bezodkladně žádá.

Právě to se přitom v sobotu stalo.

„Pokyn nepřišel ani v momentě, kdy fanoušci vtrhli na plochu,“ uvedl Hrdina. „Na stadion jsme vstoupili ve chvíli, kdy došlo k napadení hráčů a zároveň k ohrožení života a zdraví dalších fanoušků házením pyrotechniky a světlic. Při zákroku pak policisté vytlačili fanoušky ze hřiště a situace se poté uklidnila. Je potřeba brát v potaz to, že Policie ČR je v tomto případě, kdy se hraje sportovní utkání na stadionu, pouze součinnostní složka, která reaguje na žádost pořadatele. V sobotu večer žádná taková žádost Policii ČR nedorazila,“ zopakoval.

KOMENTÁŘ: Místo oslav titulu armagedon v Edenu. Proč?

Byla to chyba klubu.

„Na provozní poradě jsem žádal všechny odpovědné útvary, aby s touto možností pracovaly,“ řekl Tvrdík během nedělního rozhovoru s fanoušky. „Ve scénářích jsme si modelovali, že po derby, v případě, že vyhrajeme a získáme titul, může nastat situace, kdy fanoušci na plochu vběhnou.“

Jenže Slavia zjevně připravená nebyla. Nebo ne dostatečně.

Bylo zvláštní, když někteří členové pořadatelské služby začali pár minut před koncem rozebírat reklamní led panely, jako by fanouškům otevírali cestu směrem do hřiště. Hlasatel sice prosil, aby všichni zůstali na svých místech až do závěrečného hvizdu. Jenže to bylo v tu chvíli dávno neudržitelné.

Rozvášněný dav vběhl na trávník asi tři a půl minuty před koncem avizovaného nastavení. Zakuklenci házeli hořící světlice na plochu i do sektoru hostujících fanoušků. V nepřehledné mele přitom domácí chuligáni napadli tři hráče Sparty.

„Naše orgány, hlavní pořadatel i bezpečnostní ředitel, měli situaci vyřešit jinak,“ řekl Tvrdík. „Když první fanoušci opustili tribuny a přelézali bariéry, měl bezpečnostní ředitel požádat pořadatele, aby byl zápas přerušen.“

To se nestalo, takže sparťanští fotbalisté chvíli před přerušením zápasu rozehrávali na dosah nastoupených slávistických fanoušků rohový kop. Už tehdy celá situace zaváněla průšvihem, který záhy nastal.

„Mohu potvrdit zprávy policie, že jsme nepožádali jako klub o její zásah. Na základě toho jsem požádal o rezignaci našeho bezpečnostního ředitele. Když nerezignuje, z funkce ho odvolám sám,“ oznámil Tvrdík. Bezpečnostním ředitelem klubu je už deset let Miloslav Kolín, hlavním pořadatelem byl podle zápisu o utkání Jiří Nerad.

Ten podle hlavního rozhodčího Karla Roučka společně s policií po vyklizení hrací plochy tvrdil, že se utkání může dohrát. Sparťané však kvůli obavám o bezpečnost odmítli pokračovat a odjeli ze stadionu.

Předseda komise Matzner hovoří k řízení se Slavií. Trest padne v úterý

Mimochodem, Slavia rovněž rozváže vztah se současnou bezpečnostní agenturou a podle Tvrdíka vypíše výběrové řízení na nového partnera.

Incidenty ze sobotního 317. derby se bude na svém mimořádném úterním zasedání zabývat rovněž disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA). Ta může rozhodnout o kontumaci zápasu i o výši pokuty a možném uzavření stadionu.

„Možnost, že nám disciplinární komise zavře na nejbližší zápas s Jabloncem celý stadion, považujeme za realistickou,“ zmínil Tvrdík.

Trest však bude patrně ještě mnohem přísnější.

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Samotný klub už oznámil, že s okamžitou platností uzavírá sektory na severní tribuně, na které se scházejí aktivní fanoušci Slavie. Na jak dlouho? „Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ uvedl Tvrdík.

Dokud na tzv. Tribuně Sever nebude kotel, mohli by na ni podle klubového šéfa mít přístup například děti.

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

