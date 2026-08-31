Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě

Následné, téměř celozápasové oslabení skončilo prohrou 0:2. Nic na tom nezměnil ani fakt, že Hradec nehrál špatně.
„Pro nás tenhle zápas skončil v páté minutě,“ ohodnotil jeho průběh David Horejš, kouč hradeckého mužstva, „ztížili jsme si ho absolutním nesmyslem, který jsme v obraně vymysleli, doteď tu situaci nechápu, takhle se nemůžeme hlavně na začátku utkání zachovat.“
Právě začátek zápasu, v němž přišel jeho rozhodující okamžik, je pro Horejše těžko pochopitelný: „Kdyby to byla 88. minuta, tak to možná pochopím, ale v tuto chvíli nejde jít do skluzu. Měl přijít pokus vychýlit hráče z pozice, ale ne takhle.“
Kouč pak těžce nesl i to, že v té chvíli přišla vniveč veškerá taktická příprava na zápas: „Museli jsme všechno změnit včetně rozestavení, což je složité.“
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Hradec pak sice nebyl horším týmem, ale chvíli před poločasovou přestávkou si nepohlídal nápaditě rozehranou standardní situaci domácích a inkasoval. „Bohužel jsme na tu standardku špatně reagovali. Soupeř nás v jedné přehrál už předtím, a my jsme se nepoučili,“ konstatoval hradecký kouč.
Druhý poločas, kompletně v oslabení? „Věřil jsem, hráli jsme dobře tak, na co jsem zvyklý, ale nás už delší dobu trápí koncovka a klukům pak asi trochu došla šťáva. Navíc střídající hráči tomu tentokrát moc nepomohli, spadl nám řetěz, nevytvořili jsme si vůbec nic,“ uvedl kouč. Hradec se sice opravdu snažil zápas dotáhnout alespoň k remíze, ale nejenže se nedostal k vyrovnání, naopak v závěru podruhé inkasoval. Z napohled slušné hry tak nebylo nic.
„Nemůžu hráčům nic vytknout ve hře, ale nechci, abychom tady opět byli chváleni, že jsme hráli dobře. Hráli jsme dobře, vím to, ale zase nemáme nic. S Panathinaikosem jsme také hráli dobře, ale vypadli jsme. Dneska také, ale body do tabulky má Liberec. Je to pro mě ohromné zklamání, protože jsme chtěli bodovat, byli jsme připraveni velmi dobře, ale bohužel jsme si to sami pokazili,“ sdělil Horejš.
Právě vyloučení ho pochopitelně mrzelo nejvíc: „Potřebujeme se posouvat a disciplína je základ. Tohle nemůžeme v páté minutě udělat. Byli jsme za to trestaní už loňskou sezonu, kterou jsme potom zachránili. Přitom jsme si říkali, že chceme být lepší než v loňské sezoně, a my začneme stejně. Třetí zápas a zase červená. Je mi líto hráčů. Dostali dýku do srdce ve čtvrtek s Panathinaikosem a teď v Liberci znovu.“
Liberecká nepříjemnost přišla po třítýdenní ligové pauze, v níž se Hradec věnoval evropským pohárům. Bohužel ve chvíli, kdy je před týmem více než náročný program. V následujících třech týdnech na tě totiž čeká šest utkání.
Vše začne ve středu dohrávkou ligového zápasu v Brně se Zbrojovkou a do 20. září to půjde rychle za sebou. Hned v neděli totiž domácí duel se Spartou, za týden ve středu dohrávka s Plzní, v neděli duel ve Zlíně, po něm ve středu MOL Cup v Příbrami a vše zakončí 20. září domácí ligový zápas s Teplicemi.
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„Nějak to vypadá, body to nepřináší“
V podstatě lze konstatovat, že k tomu Daniel Horák ani o moc víc říci nemohl. Podruhé během čtyř dnů se Hradec předvedl v dobrém fotbalovém světle, ale podruhé ze hřiště odcházel se svěšenou hlavou.
Po těžkém vyřazení v posledním předkole Konferenční ligy, kdy padl až pokutovým kopem v nastavení druhého prodloužení, si tentokrát Černého Petra vytáhl už v páté minutě. Od té chvíle totiž hrál pouze v deseti.
„Ve čtvrtek to bylo blízko a strašně to bolelo. A i tady v Liberci to nějak vypadalo, ale body to nepřineslo. Hraje se však na body, a ne na nějakou dobrou hru,“ konstatoval hradecký obránce po porážce 0:2 v Liberci.
Hradec se při ní musel spolehnout na to, že zápas na jeho hřišti zvládne i bez jednoho vyloučeného. „I když ho ovlivnila červená karta v úvodu, Liberec jsme stejně do šancí nepouštěli a v prvním poločase jsme měli i šance, které jsme využít mohli. Kdybychom je proměnili, bylo by to zajímavé,“ uvedl Horák.
Druhou nepříjemnost musel hradecký tým přijmout pár desítek vteřin před odchodem na poločasovou přestávku. Do té doby držel nadějnou bezbrankovou remízu, pak ale inkasoval. „Bohužel na konci prvního poločasu si necháme dát jednoduchý gól ze standardní situace soupeře, to nás srazilo,“ uznal. A diskuse, jestli to byl laciný gól? „Měl tam být náš hráč.“
Druhý poločas už byl jen o tom, zda se hradecký tým z dvou direktů z první půle dokáže otřepat. „O půli jsme si řekli, že do toho půjdeme naplno, ale šancí už moc nebylo,“ přiznal Horák.