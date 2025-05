Konečná pro Larse Friise po středeční skličující porážce ve finále poháru v Olomouci (1:3) není v historii klubu výjimkou, těsně před závěrem sezony Sparta už podobné tahy provedla.

Dva zápasy a končím. Ne, končíš hned

„Po sezoně končím. Nesplnil jsem cíl a jsem za to zodpovědný,“ prohlásil chlapsky Michal Bílek v květnu 2008.

Sparta v předposledním kole prohrála doma s Baníkem a když ji o dva body přeskočila Slavia, Bílek tušil, že titul neobhájí.

„Je to logické vyústění celého ročníku. Nesplnili jsme naše cíle v evropských pohárech. Titul také nejspíš neobhájíme. Šance sice existuje, ale je hrozně malá, vidím to naprosto realisticky,“ vysvětloval Bílek

Bylo to jeho okamžité rozhodnutí. Přišlo bezprostředně po zápase, jímž sparťané závěr sezony pokazili. Přitom tři kola před koncem ligu vedli, hráli dvakrát doma a čekalo je finále poháru. Jenže na Letné podlehli Brnu, hned poté Baníku.

Bílek počítal s tím, že tým ještě povede za tři dny ve finále poháru proti Liberci a pak proti stejnému soupeři v derniéře ligového ročníku. Jenže se přepočítal, klubové vedení ho odvolalo hned. „Dospěli jsme k názoru, že bude pro všechny lepší, když přijmeme trenérovu rezignaci s okamžitou platností,“ znělo stanovisko.

Do teplákové soupravy se z obleku převlékl tehdejší prezident klubu Jozef Chovanec. Nebylo to poprvé, co z kanceláří v druhém patře hlavní tribuny sestoupil dolů do hráčské kabiny (1994 a 1996).

Finále poháru po bezbrankové remíze Sparta vyhrála na penalty, ligu v Liberci prohrála. I kdyby ne, titul by stejně měla Slavia, které stačil bod proti Jablonci (2:2).

V létě přišel Vítězslav Lavička, kterého však už v průběhu podzimu nahradil znovu Chovanec.

Nejtěžší porážka v samostatné lize

Když na jaře 2019 sparťané během týdne podlehli doma předposlední Karviné (1:3) a následně je v pohárovém semifinále 3:0 vyprášila Slavia, byl to pro klubové šéfy definitivní důvod k odvolání Zdeňka Ščasného.

„Situace po zápasech s Karvinou a na Slavii byla taková, že jsme museli udělat okamžité rozhodnutí. Dospěli jsme k tomu, že odvoláme trenéra, protože výsledky a předvedená hra byly velmi špatné,“ vysvětlil tehdejší generální ředitel František Čupr.

Ukázalo se, jak je mužstvo křehké, jak si při absenci zraněného kapitána Dočkala nevěří, jak většina hráčů ztrácí sebevědomí, nedokáže reagovat na vývoj zápasu. Nepřipomíná vám to současnou Spartu?

Za Ščasného zaskočil jeho asistent Michal Horňák, do závěrečných šesti kol třetí Sparta vstupovala s osmibodovým náskokem na Jablonec a jedenáctibodovou ztrátou na druhou Plzeň. Nehnula se ani o píď.

Horňák propad zastavil, první tři zápasy tým vyhrál, ale když v nadstavbě prohrál v Plzni 0:4, byla to rekordní sparťanská prohra v samostatné české lize. A chmury byly zpátky. Tým skončil s velkým odstupem na Plzeň se Slavií a v létě nastoupil Václav Jílek, který ale celou sezonu nevydržel.

Finále poháru. S Vrbou? Ne. Tak bez Vrby

Jsou to tři roky, kdy závěrečná dějství nebyla dopřána ani Pavlu Vrbovi. V třetím kole nadstavby sparťané nastoupili na stadionu první Plzně a v případě výhry by si zachovali teoretickou šanci na druhou Slavii. Jenže podlehli 0:3 a ještě horší bylo, že působili odevzdaně a bezradně. V předchozím kole ztratili body doma s Hradcem Králové.

Přitom během sezony vyhrála dvě derby, v lize i ve čtvrtfinále poháru. Přes Jablonec se pak probojovali do finále, ale v něm už tým vedl Michal Horňák, dosavadní kouč druholigové rezervy.

Změna měla zapůsobit jako šoková terapie na kabinu. Měla hráče probrat, sejmout z nich deku i tlak. Ale nevyšlo to. S Horňákem tým podlehl doma Slovácku, pak sice posledním kole ligového ročníku vyhrál na Slavii, což však na třetím místě nemohlo nic změnit.

Pohárové finále, kvůli kterému se změna dělala, však Sparta na Slovácku prohrála 1:3 a její projev vypadal podobně jako ve středu v Olomouci.

Pohárový souboj na Slovácku byl tehdy o pár dní odložen kvůli průtrži mračen. V té době byl koučem Sparty ještě Vrba.

Horňák se po sezoně vrátil k béčku a u prvního týmu nastala éra dánských trenérů. Brian Priske získal dva tituly a triumf v poháru. Po odchodu do Feyenoordu Rotterdam převzal tým jeho asistent Lars Friis, po devatenácti letech postoupil do Ligy mistrů, ale dál už to slavné nebylo.