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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Trenér Sparty si stěžoval. Opravdu čeští sudí neumí nastavovat?

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  14:20
V závěru bezbrankového zápasu v Ďolíčku trenér Brian Priske nespokojeně protestoval, za což s asistentem O’Carrollem vyfasovali žluté karty. Tříminutové nastavení proti Bohemce se sparťanské střídačce zdálo příliš krátké, k čemuž se Priske vyjadřoval i na tiskové konferenci. „Očekávám od rozhodčích, že budou stejní profesionálové jako my a že si celý zápas doma pustí a zanalyzují,“ vzkazoval. Dánský kouč tím otevřel téma: Umí fotbaloví rozhodčí v české lize adekvátně nastavovat?

Chance Liga 2026/27

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„Myslím, že veskrze nastavovat umí,“ reaguje v pořadu Odpískáno expert a bývalý ligový delegát Pavel Mareš. „Je to ale vždy na uvážení rozhodčího.“

Malé pražské derby v neděli odřídil rozhodčí Ondřej Pechanec, jenž zřejmě neměl nejšťastnější úsudek. Jen namátkou, ve druhé půli viděl červenou kartu domácí Mirvald. Bezprostředně po vyloučení se dvakrát na hrací ploše ošetřovalo po dvou žlutých faulech Mannsverka s Vydrou. Jen při těchto situacích hra stála tři minuty, což bylo původně oznámené nastavení.

Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský obránce Tobias Guddal v objetí s Ladislavem Krobotem z Bohemians
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty
Sparťanský obránce Viktor Vitályos hlavičkuje v souboji s Petrem Mirvaldem z Bohemians.
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Jako by se ale vůbec nezohledňoval další prostoje nebo šest oken pro střídání, které ve druhém poločase nastaly. Koneckonců i Mareš distingovaně hodnotí: „K situacím, které se tam odehrály, se může zdát, že je to málo.“

Fotbalový sudí má povinnost natáhnout stanovenou pětačtyřicetiminutovku o dobu, kdy se nehrálo.

„Nejčastěji jde o ošetřování, střídání, prodlevy při odchodu vyloučených při řešení incidentů na hrací ploše nebo mimo ní. Dále se zohledňují oslavy branek, technické vstupy VARu nebo vniknutí na hrací plochu,“ vyjmenovává expert Mareš. „Těch okolností je spoustu, po kterých je povinen rozhodčí nastavit.“

Nastavují podle vás sudí v Chance Lize dostatečně?

Že Pechanec v nastavení skutečně při vypjatém derby docela plaval, odhaluje i pohled do elektronického zápisu. Do něj uvedl, že nastavení druhé půle nakonec trvalo čtyři minuty - zřejmě kvůli tomu, že se ke konci původně hlášená tříminutovka kouskovala. Jenže podle televizní časomíry ukončil zápas už v čase 93:40.

Právě předčasné ukončení oznámeného nastavení považuje Mareš za zřetelnou chybu rozhodčích. Taková scéna se odehrála o víkendu v Mladé Boleslavi, kam přijel Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Marek Radina ukončil čtyřminutové nastavení v čase 93:37.

„Je to za stavu 3:1 a nemůže se zdánlivě nic stát. Může to mít ale dopad na celou soutěž. Někdo mohl dát gól, který v konečné tabulce bude chybět,“ upozorňuje Mareš. „To je chyba rozhodčího, on stanoví dobu nastavení hry v nějakém časovém intervalu. A ten musí dodržet, protože jde o minimální počet nastavených minut. On ho může nastavit ještě dál, ale nesmí ho useknout o půl minuty dřív.“

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Česká soutěž mezi desítkou nejlepších evropských lig dlouhodobě strádá v reálné době, kdy se skutečně hraje fotbal. Domácí soutěž vykazuje nejnižší hodnotu čistého času, k čemuž přispívají i rozhodčí a jejich nastavení.

Ve víkendovém ligovém kole se extra čas ve druhých poločasech pohyboval podle zápisů v rozmezí tří až šesti minut. Šest minut se například nastavovalo v duelu Olomouce s Brnem, kde ovšem takový čas trval jen přezkum kuriózní situace a opakování olomoucké penalty. Jako by neexistovaly jiné prostoje nebo střídání.

To, jaké číslovky v tuzemsku ukazují čtvrtí rozhodčí po základní hrací době na tabuli, docela zásadně kontrastuje například s Premier League. Jen v uplynulém kole byla v Anglii k vidění nastavení, která měla devět nebo deset minut. Průměrné anglické nastavení ve druhé půli bylo o minutu a půl delší než v české lize.

Při důkladnějším pátrání by fotbalový zvědavec nalezl možná ještě markantnější rozdílnosti.

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„Premier League se malinko vymyká trendu, tam vidíme klidně časy deset až dvanáct minut. Zaznamenal jsem to i na mistrovství světa, kde ale k tomu byl důvod, protože zápasy obsahovaly občerstvovací přestávky a jiné situace,“ uznává expert Mareš. „Optimální doba nastavení je o rozhodčím. Některý je i za stavu 5:0 schopen nastavit pět minut. Jiný za kontaktního stavu raději nastaví tři minuty, protože se domnívá, že je to po daných situacích optimální doba.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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