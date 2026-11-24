Hloupost obránce, chytrost útočníka
Priske dostal padáka v pondělí dopoledne pár hodin po prohraném utkání proti Liberci, jehož výsledek i následující průběh ovlivnil pokutový kop krátce po přestávce.
Hostující křídelník Petr Hodouš v pokutovém území Sparty provedl protisměrnou kličku bránícímu Martinu Suchomelovi. Ten reagoval pohybem těla, úkrokem a vysunutím paže ve snaze zabránit soupeři v pokračování akce.
„Míč nezasáhl a svým pohybem vytvořil před Hodoušem překážku, která vedla k pádu útočícího hráče,“ všiml si Pavel Mareš, někdejší prvoligový delegát a člen komise rozhodčích fotbalové asociace (FAČR).
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„Hodouš využil Suchomelova neobratného a rizikového počínání a následný pád do určité míry zvýraznil. Ale to nic nemění na tom, že ho Suchomel svým zákrokem zkrátka podrazil,“ podotkl Mareš.
Rozhodčí Dalibor Černý bezprostředně nařídil pokutový kop. VAR verdikt nerozporoval, o zjevnou chybu nešlo. Stejně by se VAR měl zachovat i případě, pokud by sudí penaltu nenařídil. Ani tady by o zásadní omyl nešlo.
Vojtův zákrok byl na žlutou kartu
Videoasistent Jan Beneš do utkání správně nezasáhl ani v případě faulu Matyáše Vojty na Lukáše Hůlku. Sparťanský útočník obdržel za drsně vypadající skluz žlutou kartu.
„Vojta provedl v běhu poměrně intenzivní skluz ve snaze zabránit přihrávce protihráče Hůlky. Svůj zákrok zahájil v hratelné vzdálenosti míče a vedl jej před soupeře směrem k míči. Kopačkou soupeřovu nohu nezasáhl a ani vlečnou nohou nezasáhl Hůlkovu stojnou nohu,“ popisoval bývalý prvoligový rozhodčí Karel Hrubeš.
„K podražení došlo následným klouzavým pohybem těla. Zákrok svou povahou, způsobem provedení, naplňoval znaky bezohledné hry, nikoli surové hry ohrožující bezpečnost soupeře. Samotná vyšší intenzita skluzu není v tomto případě důvodem k vyloučení.“
Hunalův zákrok byl na červenou kartu
To zákrok brněnského stopera Erika Hunala na pardubického útočníka Václava Drchala byl z jiné kategorie, byť rovněž ohodnocen žlutou kartou. Sudí Tomáš Klíma u souboje ze 64. minuty chyboval, duel skončil 1:1.
„Hunal v plném běhu proti soupeři stojícímu u pomezní čáry provedl skluz s vysokou intenzitou, podrážkou přímo zasáhl vnitřní stranu soupeřovy stojné nohy někde v oblasti kotníku. Pro srovnání, na rozdíl od Vojtova zákroku tady k přímému zásahu stojné nohy soupeře došlo,“ zdůraznil expert Mareš.
„Hunal svůj pohyb před kontaktem nezmírnil a skluz dokončil v plné intenzitě. Řekl bych, že to celkové vedení zákroku podrážkou proti nohám soupeře v daném postavení nemělo ani nějaké rozumné herní opodstatnění,“ poznamenal Mareš.
„Místo zásahu sice nebylo nad kotníkem, ale ta kombinace vysoké intenzity, zásahu podrážkou a zranitelného postavení stojné nohy soupeře znamenala ohrožení bezpečnosti soupeře. Vidím to na surovou hru, za kterou měl být Hunal vyloučen.“
Granečného plácnutí a nešťastná penalta
V duelu Pardubic se Zbrojovkou si hostující trenér Martin Svědík stěžoval na to, že proti jeho týmu byl nařízen pokutový kop, z kterého domácí v závěru poločasu vyrovnali na konečných 1:1.
„Nechci se k tomu moc vyjadřovat, když se míč odrazí od země do ruky, která je u těla. Vždycky taková situace někomu pomůže a někomu ne. Pro nás to bylo zklamání,“ řekl Svědík.
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Hostující levý bek Denis Granečný v souboji s domácím Michalem Hlavatým zahrál rukou nejspíš nechtěně. Šlo o nešťastný zákrok v prostoru a v situaci, které nebezpečí pro brněnskou bránu nepřestavovaly.
„Ano, do jisté míry šlo o nešťastné provedení, ale Granečného ruka se po odskoku míče od země pohybovala v pozici před tělem, byla navíc v pohybu proti míči a při kontaktu výrazně změnila jeho směr,“ všiml si bývalý prvoligový sudí Hrubeš. „Právě ten pohyb ruky proti míči je tady rozhodujícím znakem přestupku.“
Hlavní sudí Klíma penaltu původně neodpískal, verdikt změnil až na doporučení videoasistenta Tomáše Kocourka. „Šlo o velmi rychlý kontakt, který zůstal rozhodčímu i jeho asistentovi skrytý. Ukázal se přínos VAR, nařízení pokutového kopu bylo správné.“
Tomáši, proč? Dětinské chování mazáka Petráška
Videoasistent Jiří Adam pomohl hlavnímu sudímu Michal Panskému i na Slovácku. Upozornil na hrubé nesportovní chování hradeckého kapitána Tomáše Petráška po půlhodině hry.
Ten v přerušené hře před provedením kopu z rohu udeřil dotírajícího Šimona Slončíka ramenem, loktem či paží do hlavy.
„Petrášek se ohnal, šlo o aktivní a úmyslný pohyb ruky proti hlavě soupeře v přerušené hře, tedy mimo souboj o míč. Intenzitu úderu nelze považovat za zanedbatelnou, a proto se jedná o hrubé nesportovní chování, za které byl Petrášek po následné intervenci VAR vyloučen,“ upřesnil Mareš.
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„Opakovaně se vracíme ke zcela zbytečnému jednání, kterým hráč poškozuje vlastní tým a které je navíc s pomocí VAR snadno odhalitelné. V tomto případě měl však zasáhnout přímo rozhodčí, ze svého postavení hráče sledoval,“ podotkl expert iDNES.cz.
Slovácko sice v přesile v nastavení první půle inkasovalo branku na 1:2, ale po pauze duel třemi góly otočilo a vyhrálo 4:2.