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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Spartě upřeli sudí penaltu. Na Slavii to vyřešili správně, říká expert

Autor:
  20:12
Neodpískaná penalta pro Spartu v Olomouci. Naopak bláznivý závěr na Slavii, kdy proti Plzni sudí nařídil pokutový kop a pak ho nechal opakovat, pravidlově vyřešený dobře. „Správně posouzené situace,“ říká bývalý sudí a prvoligový delegát Pavel Mareš, expert iDNES.cz přes rozhodčí.
Část 1/6

Od Doskiho zbytečný zákrok, uznal Kováč

Vzpomínáte?

Když Plzeň v květnu 2022 mířila za titulem, potřebovala ve šlágru na Slavii aspoň neprohrát, aby si tři kola před koncem nadstavby udržela dvoubodový náskok.

Tenkrát polští sudí v čele s Bartoszem Frankowským nejdřív v úvodu nastavení nařídili penaltu pro Slavii. Vzápětí stejnou možnost dali i Plzni. Duel po kontroverzních verdiktech skončil 1:1.

V neděli v souboji stejných soupeřů opět o výsledku rozhodla penalta (penalty) v nastavení.

„Asi byla jasná, to jsme všichni viděli,“ poznamenal slávistický trenér Jindřich Trpišovský k zákroku Doskiho na Ayaosiho. Rozhodčí Volek nejdřív ukázal na roh, verdikt změnil až na doporučení VAR.

„Penalta úplně zbytečná, to si řekněme na rovinu. Tohle si Doski musí pohlídat, vykrokovat ho. Nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Dal rozhodčím šanci, aby penaltu pískli,“ řekl smířlivě plzeňský kouč Radoslav Kováč.

Co na to expert?

„Útočník byl u míče rychleji a posunul si jej směrem k brankové čáře. Obránce se následně riskantním způsobem pokusil míč zahrát, nezasáhl jej, došlo k podražení soupeře. Jednalo se o přestupek uvnitř pokutového území, za který má být nařízen pokutový kop,“ podotkl Mareš.

„Situace se odehrála v blízkosti asistenta rozhodčího, nicméně vzájemná spolupráce rozhodčího a asistenta v tomto případě nezafungovala a pokutový kop nebyl na hrací ploše nařízen. Asistent signalizoval kop od branky, rozhodčí kop z rohu,“ poznamenal Mareš.

„Intervenoval VAR. Po přezkoumání záznamu rozhodčí pokutový kop správně nařídil.“



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2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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