ODPÍSKÁNO: Ruka? Nejsložitější pravidlo. Experti řešili i prevenci v pokutovém území

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Zrovna uplynulé víkendové kolo domácí nejvyšší soutěže přineslo několik momentů, kdy sudí na různých stadionech a v klíčových částech zápasů hru rukou posuzovali. V obranném i útočném pokutovém území.
„Zachytit jednotlivé pozice ruky, kdy ji míč trefil a kdy ne, je pro rozhodčího opravu složité. Polemik je spoustu. A myslím, že zrovna v tomhle případě hodně pomáhá VAR, protože u videa je dostatek času i prostoru, abyste si jednotlivé situace prohlédli z různých úhlů,“ vnímá další expert Karel Hrubeš.
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„Nápadů, jak to celé změnit nebo lépe sjednotit bylo už spoustu. Někteří navrhovali, že by se měla ruka pískat penalta pokaždé, když ji míč trefí. Ale ruka je součástí těla a hráči si ji přece nemohou uříznout,“ říká Hrubeš a Královec doplňuje: „Hráči by se v pokutovém území jen snažili trefovat do ruky protihráče. To by nebylo správné.“
Oba chápou, že veřejnost občas ve výkladu tápe. Co je ruka před bránou soupeře, nemusí být ruka ve vlastní šestnáctce či na půlce hřiště.
„I pro rozhodčí to není jednoduché pravidlo. Společně s ofsajdem to nejsložitější. Vždycky musíte vyhodnotit několik různých aspektů. Nedivím se lidem, že v tom nemají úplně jasno.“
Má sudí dělat prevenci?
Takových momentů přitom z pohledu fotbalového fanouška může být víc.
Taky se rozčilujete, když sudí před rozehráním rohových kopů a dalších standardních situací přeruší hru a vyrazí do šestnáctky varovat hráče před přestupky? Ptáte se, proč rovnou nezapíská faul?
„Přirovnal bych to k dopravní situaci. Když se blížíte k přechodu, tak se radši rozhlédnete, jestli vám do vozovky někdo nevstoupí. Pro rozhodčího jde o prevenci. Možná to někomu z fanoušků může připadat jako v uvozovkách komedie, ale třeba já jsem to používal v situacích, kdy jsem tušil, že by k něčemu mohlo dojít. A chtěl jsem se uchránit od nepopulárního rozhodnutí, které bych třeba v nepřehledné situaci mohl vyhodnotit špatně,“ vysvětluje Hrubeš.
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Na podobné momenty přišla ve studiu řeč v souvislosti se situací z duelu Slavie s Mladou Boleslaví (1:1). Sudí Karel Rouček přerušil hru, aby domluvil mladoboleslavskému Donátovi, jenž tahal za dres slávistu Nowaka. Udělal to však až ve chvíli, kdy už Jurásek rozehrál rohový kop a míč byl ve hře. Hrubeš s Královcem se shodli, že v tu chvíli měl rozhodčí nařídit pokutový kop.
„Prevence je nutná i vhodná, ale nikdy ji nesmí být moc,“ tvrdí Královec. „Hráče můžeme upozornit jednou nebo dvakrát. Ale pak musí být rozhodčí osobnost, mít kvalitu a odvahu, aby nepopulární rozhodnutí udělal.“
Jak podobné rozpravy s hráči probíhaly v jeho případě?
„Jednoduše. Dotyčné, kteří se pošťuchovali nebo nějak drželi, jsem si k sobě zavolal, řekl jsme jim jednou větou, že jestli v tom chtějí pokračovat, je mi jedno, jestli z toho bude pokutový kop, nebo přímý kop. Ale budou za to pykat. Buď to pochopili, nebo ne. Ale jsem přesvědčený, že pokud rozhodčí prevenci udělá a pak situaci patřičně vyhodnotí, všichni ostatní aktéři na hrací ploše si při dalších situacích dají pozor.“