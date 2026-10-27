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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Ruka? Nejsložitější pravidlo. Experti řešili i prevenci v pokutovém území

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  14:22
Nevyznají se v něm fanoušci a často ani samotní hráči. Nejsložitější fotbalové pravidlo? Jednoznačně to o ruce. „Aspektů, kdy je hra rukou zakázaná a kdy naopak de facto dovolená, je spoustu. Vždycky to byl problém a nikdy podle mě nedocílíme toho, abychom pravidlo učesali tak, aby bylo jednoznačné a transparentní pro všechny,“ tvrdí Pavel Královec, bývalý mezinárodní sudí v pořadu Odpískáno na iDNES.cz.

Chance Liga 2026/27

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Zrovna uplynulé víkendové kolo domácí nejvyšší soutěže přineslo několik momentů, kdy sudí na různých stadionech a v klíčových částech zápasů hru rukou posuzovali. V obranném i útočném pokutovém území.

„Zachytit jednotlivé pozice ruky, kdy ji míč trefil a kdy ne, je pro rozhodčího opravu složité. Polemik je spoustu. A myslím, že zrovna v tomhle případě hodně pomáhá VAR, protože u videa je dostatek času i prostoru, abyste si jednotlivé situace prohlédli z různých úhlů,“ vnímá další expert Karel Hrubeš.

S Královcem dohromady v lize odřídili 454 zápasů. Je něco, co je na současném výkladu o hře rukou štve?

Manuál pro rozhodčí: méně rukou i videa. Ať je hlavní zase pánem situace

„Nápadů, jak to celé změnit nebo lépe sjednotit bylo už spoustu. Někteří navrhovali, že by se měla ruka pískat penalta pokaždé, když ji míč trefí. Ale ruka je součástí těla a hráči si ji přece nemohou uříznout,“ říká Hrubeš a Královec doplňuje: „Hráči by se v pokutovém území jen snažili trefovat do ruky protihráče. To by nebylo správné.“

Oba chápou, že veřejnost občas ve výkladu tápe. Co je ruka před bránou soupeře, nemusí být ruka ve vlastní šestnáctce či na půlce hřiště.

Rozhodčí Karel Hrubeš v derby mezi Slavií a Spartou zkoumá na videu penaltovou situaci z prvního poločasu.

„I pro rozhodčí to není jednoduché pravidlo. Společně s ofsajdem to nejsložitější. Vždycky musíte vyhodnotit několik různých aspektů. Nedivím se lidem, že v tom nemají úplně jasno.“

Má sudí dělat prevenci?

Takových momentů přitom z pohledu fotbalového fanouška může být víc.

Taky se rozčilujete, když sudí před rozehráním rohových kopů a dalších standardních situací přeruší hru a vyrazí do šestnáctky varovat hráče před přestupky? Ptáte se, proč rovnou nezapíská faul?

„Přirovnal bych to k dopravní situaci. Když se blížíte k přechodu, tak se radši rozhlédnete, jestli vám do vozovky někdo nevstoupí. Pro rozhodčího jde o prevenci. Možná to někomu z fanoušků může připadat jako v uvozovkách komedie, ale třeba já jsem to používal v situacích, kdy jsem tušil, že by k něčemu mohlo dojít. A chtěl jsem se uchránit od nepopulárního rozhodnutí, které bych třeba v nepřehledné situaci mohl vyhodnotit špatně,“ vysvětluje Hrubeš.

ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Na podobné momenty přišla ve studiu řeč v souvislosti se situací z duelu Slavie s Mladou Boleslaví (1:1). Sudí Karel Rouček přerušil hru, aby domluvil mladoboleslavskému Donátovi, jenž tahal za dres slávistu Nowaka. Udělal to však až ve chvíli, kdy už Jurásek rozehrál rohový kop a míč byl ve hře. Hrubeš s Královcem se shodli, že v tu chvíli měl rozhodčí nařídit pokutový kop.

„Prevence je nutná i vhodná, ale nikdy ji nesmí být moc,“ tvrdí Královec. „Hráče můžeme upozornit jednou nebo dvakrát. Ale pak musí být rozhodčí osobnost, mít kvalitu a odvahu, aby nepopulární rozhodnutí udělal.“

Gól Bohemians neplatil, místo toho nařídil sudí Pavel Královec penaltu pro Slavii.

Jak podobné rozpravy s hráči probíhaly v jeho případě?

„Jednoduše. Dotyčné, kteří se pošťuchovali nebo nějak drželi, jsem si k sobě zavolal, řekl jsme jim jednou větou, že jestli v tom chtějí pokračovat, je mi jedno, jestli z toho bude pokutový kop, nebo přímý kop. Ale budou za to pykat. Buď to pochopili, nebo ne. Ale jsem přesvědčený, že pokud rozhodčí prevenci udělá a pak situaci patřičně vyhodnotí, všichni ostatní aktéři na hrací ploše si při dalších situacích dají pozor.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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