ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Kolísek měl být vyloučen
Nejdiskutovanějším momentem prvního kola nového ročníku Chance Ligy byl zákrok slávisty Jakuba Kolíska na pronikajícího Gigliho Ndefeho ze Slovácka.
V osmnácté minutě za stavu 2:1 pro Slavii hostující wingbek Ndefe běží za dlouhým pasem, který směřuje za slávistickou obranu. Kolísek ho oběma rukama stáhne k zemi. Hlavní sudí Ondřej Pechanec píská faul a Kolískovi uděluje žlutou kartu. Chyba.
„Jde o zmaření zjevné brankové příležitost, takže červená karta,“ říká Mareš. „Když si zastavíte záznam v momentě přestupku a vyhodnotíte rychlost útočícího hráče bez možnosti zásahu obránců, postavení gólmana daleko v bráně, tak je reálná šance, že by hrál míčem a ohrozil branku,“ vysvětluje.
„Nejlíp je to vidět ze záběru hlavní kamery. Gólman Markovič byl rozhodně daleko od míče, a pokud by nedošlo k držení Ndefeho Kolískem, tak by Ndefe s největší pravděpodobností míč získal a postupoval by sám na branku,“ popisuje Hrubeš.
„Podobná situace nastala v minulé sezoně v Liberci, kdy domácí Kayondo fauloval unikajícího sparťana Birmančeviče. Za držení oběma rukama před pokutovým územím jako poslední hráč dostal červenou kartu,“ připomíná.
„Jelikož Kolískovi byla udělena žlutá karta, měla následovat intervence VAR,“ soudí Hrubeš.
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„Ale některé názory kolegů, kteří se zabývají vzděláváním rozhodčích, se můžou co se týče intervence VAR v této situaci lišit,“ upozorňuje Mareš. Může jít o pohled, že nešlo o fatální pochybení hlavního rozhodčího.