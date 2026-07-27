ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Kolísek měl být vyloučen
Nejdiskutovanějším momentem prvního kola nového ročníku Chance Ligy byl zákrok slávisty Jakuba Kolíska na pronikajícího Gigliho Ndefeho ze Slovácka.
V osmnácté minutě za stavu 2:1 pro Slavii hostující wingbek Ndefe běží za dlouhým pasem, který směřuje za slávistickou obranu. Kolísek ho oběma rukama stáhne k zemi. Hlavní sudí Ondřej Pechanec píská faul a Kolískovi uděluje žlutou kartu. Chyba.
„Jde o zmaření zjevné brankové příležitost, takže červená karta,“ říká Mareš. „Když si zastavíte záznam v momentě přestupku a vyhodnotíte rychlost útočícího hráče bez možnosti zásahu obránců, postavení gólmana daleko v bráně, tak je reálná šance, že by hrál míčem a ohrozil branku,“ vysvětluje.
„Nejlíp je to vidět ze záběru hlavní kamery. Gólman Markovič byl rozhodně daleko od míče, a pokud by nedošlo k držení Ndefeho Kolískem, tak by Ndefe s největší pravděpodobností míč získal a postupoval by sám na branku,“ popisuje Hrubeš.
„Podobná situace nastala v minulé sezoně v Liberci, kdy domácí Kayondo fauloval unikajícího sparťana Birmančeviče. Za držení oběma rukama před pokutovým územím jako poslední hráč dostal červenou kartu,“ připomíná.
„Jelikož Kolískovi byla udělena žlutá karta, měla následovat intervence VAR,“ soudí Hrubeš.
|
Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily
„Ale některé názory kolegů, kteří se zabývají vzděláváním rozhodčích, se můžou co se týče intervence VAR v této situaci lišit,“ upozorňuje Mareš. Může jít o pohled, že nešlo o fatální pochybení hlavního rozhodčího.
Konečného zákrok jen na žlutou
Jestli však měl videoasistent Tomáš Kocourek doporučit změnu verdiktu, tak v situaci z nastavení za rozhodnutého stavu 5:1 pro Slavii. Domácí stoper Mikuláš Konečný dohrál Michala Trávník a přišlápl mu špičku nohy. Hlavní sudí Pechanec slávistu bez pardonu vyloučil.
„Chybně udělená červená karta, šlo jen o bezohledný přestupek. Šlápnutí nohou na špičku soupeře se střední intenzitou. Za to se má udělit jen žlutá karta. Měla následovat intervence VAR,“ zdůraznil Mareš.
Proč nenásledovala, by měla ukázat komunikace mezi videoasistentem a hlavním sudím, kterou komise rozhodčích zveřejní během úterý.
Penalta v Plzni správně, Rouček chyboval
Naopak v sobotním utkání v Plzni stejný videoasistent Tomáš Kocourek hlavního rozhodčího Karla Roučka správně opravil, když v 50. minutě liberecký Lukáš Masopust v pokutovém území za stavu 1:0 pro hosty zahrál rukou. Liberec nakonec zvítězil 3:1.
Rouček pokutový kop nařídil až na doporučení VAR, po zhlédnutí na monitoru svou chybu uznal a napravil ji. Plzeňský Dávid Krčík z penalty vyrovnal na 1:1.
|
Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty
„Nenařízený pokutový kop za ruku je opravdu chybou rozhodčího. Věřím, že pan Gómez bude chtít takové verdikty potlačovat, Karel Rouček měl fakt dobré podmínky pro rozhodnutí a neučinil ho. VAR ho pak musí opravit. Tohle by měl mezinárodní rozhodčí prostě zvládnout,“ myslí si Mareš.
Druhý gól Liberce platil správně
V utkání v Plzni museli Rouček a Kocourek rozřešit na první pohled zapeklitou situaci před druhým gólem Liberce v 76. minutě. Při střele Afolabiho Solia se před plzeňským brankářem Florianem Wiegelem pohyboval liberecký útočník Raimonds Krollis v ofsajdovém postavení.
Wiegele okamžitě protestoval, že mu protivník bránil ve výhledu či v zákroku. Záznam však ukázal, že gól byl regulérní.
„Ofsajdové postavení hráče před brankářem před dosažením branky není ofsajd,“ zdůraznil Mareš a vysvětluje proč.
„Důležité a zásadní v dané situaci je, že brankář neztrácí oční kontakt s míčem. Dál už asi není co zkoumat, i když postavení soupeře je těsné. Správné rozhodnutí. Pokud se všichni rozhodčí včetně VAR shodnou, hlavní nemusí jít kontrolovat situaci na monitor. Tak to patrně v tento okamžik i bylo,“ říká Mareš.
Vydrův zákrok správně bez žluté karty
Mezi fanoušky se po zápase v Plzni ještě mluvilo o zákroku domácího útočníka Matěje Vydry z druhé minuty nastavení za stavu 2:1 pro Liberec.
Vydra ze strany vrazil do Kayonda, který vyvážel míč. Jelikož už měl žlutou kartu, po případném druhém napomenutí riskoval vyloučení.
„Šlo o běžný zákrok. Mám pocit, že s trochou frustrace od hráče. Využití tělesné síly v souboji není v tomto případě na udělení osobního trestu. Udělení druhé žluté karty musí být vždycky jasné a zřejmé. A o to v tomto případě nejde,“ podotkl Mareš.
Mimochodem, pokud by Rouček přece jen byl příliš horlivý a přísný, což většinou nebývá, nesprávně udělenou žlutou kartu by podle nových pravidel mohl rozporovat videoasistent.