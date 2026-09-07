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ODPÍSKÁNO: Penalta na Chorého byla, říká expert. Alcócer měl dostat přímo červenou

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  20:04
Jeho pohled byl jednoznačný. „Penalta prostě nebyla,“ říkal už klidným hlasem Martin Svědík. Jenže názorů na souboj brněnského obránce Klímy se slávistou Chorým je ve fotbalovém prostředí více. „Rozhodčí správně rozhodl o nařízení pokutového kopu,“ prohlásil expert iDNES.cz Pavel Mareš. Naopak v případě zákroku sparťana Alcócera na hradeckého Van Burena bývalý sudí a delegát rozhodčí, kteří to nechali bez trestu, nepochválil. „Hrubé nesportovní chování, červená karta.“

Mareš společně s někdejším prvoligovým rozhodčím Karlem Hrubešem rozebírají pro iDNES.cz sporné momenty v utkáních první ligy. Víkendové sedmé dějství je přineslo především v zápasech velké trojky - Slavie, Sparty a Plzně.

Komise rozhodčích FAČR se ke kontroverzním verdiktům rozhodčích, které měly zásadní vliv na výsledek utkání, od nové sezony veřejně nevyjadřuje.

Mohl to Chorý ustát?

Dopustil se brněnský bek Klíma při bránění Chorého faulu? „Penalta jasná, dál bych se v tom nepitval,“ řekl slávistický útočník Tomáš Chorý po vítězství 4:0.

„Obránce má proti sobě dvoumetrového hráče a musí se nějak chovat. Takových zákroků jsou tisíce a každý se posuzuje jinak. Garantuju vám, že kdyby to bylo na druhé straně, tak se to nepískne,“ zdůraznil brněnský kouč Svědík. „Byl to velký zásah do utkání.“

K incidentu došlo za bezbrankového stavu v závěru prvního poločasu, kdy míč letěl do pokutového území Brna z rukou slávisty Isifeho při autovém vhazování. Sudí Jan Beneš nařídil penaltu pro Slavii.

„Hostující Klíma od něj odbíhajícího protihráče Chorého drží, když už je míč ve hře. V důsledku tohoto souboje dojde k pádu obou hráčů na zem,“ popisoval Mareš.

Slávistický útočník Tomáš Chorý během utkání proti Zbrojovce Brno.

„Je zřejmé, že bránící hráč skutečně drží soupeře kolem pasu. I když pro někoho nemusí být zcela jednoznačné, do jaké míry bylo držení příčinou následného pádu obou hráčů, Klíma se už držením soupeře chová poměrně rizikově a dopouští se přestupku. Rozhodčí měl dobrý výhled na celou situaci a správně rozhodl o nařízení pokutového kopu,“ zdůraznil Mareš.

„Takový výklad můžeme pozorovat i v trendech uplatňovaných na mezinárodní scéně.“

Nedisciplinovaný Alcócer

Nizozemský útočník Mick van Buren a kostarický křídelník Josimar Alcócer si v závěru prvního poločasu utkání Hradce Králové se Spartou (2:1) za konflikt v přerušené hře vysloužili žluté karty poté, co hradecký útočník zakopl míč a sparťan do něj strčil.

Krátce po poločase jejich vzájemná nevraživost pokračovala. Zcela mimo hru van Buren do Alcócera dvakrát za sebou vrazí, sparťan se ožene, protivník se chytne za obličej a padne k zemi. Sudí Marek Radina incident neviděl, byl k němu zády, protože sledoval pohyb míče mezi přihrávajícími si sparťany.

„Je to to úplně ta samá situace, která se odehrála například v Teplicích v případě Dávida Krčíka. Jedná se o násilné chování.“ řekl expert Mareš.

„Ať se koukáme do Teplic, do Hradce a třeba i teď na Slavii, jsou to zásahy směřující na hlavu, jsou nezanedbatelné síly, dochází k nim zcela mimo hru. Je to projev hrubého nesportovního chování a jde tedy o vyloučení hráče.“

Proč by se měl takový zákrok trestat červenou kartou, byť nebyl nijak prudký a zdraví soupeře neohrozil?

„Podstatou je úmyslný úder vedený mimo souboj o míč a směřující do oblasti hlavy soupeře vyšší než zanedbatelnou silou. Tou zanedbatelnou silou se rozumí nějaký lehký kontakt, bez významnější síly či nebezpečnosti. Je jasné, že takové jednání nelze omlouvat frustrací nebo vypjatým průběhem utkání, jedná se zkrátka o nepřijatelnou reakci,“ vysvětlil Mareš.

„Ze záběru je zřejmě, že se pro rozhodčího jedná o skryté přestupky, sleduje hru na jiném místě, řeší jiné záležitosti, proto je nezbytné, aby v takových případech vstoupil do hry VAR.“

Mbe Soh Čvančaru nefauloval

V 74. minutě se Hradečtí dožadovali penalty po zákroku Mbe Soha na Čvančaru. Sudí Radina nařídil kop od branky a ani videoasistent Pavel Ochotnický neintervenoval.

„Ze strany bránícího hráče se nejednalo o přestupek, u hráčů došlo ke kontaktu nohama v jejich horní části, kdy útočník následně upadl na zem,“ podotkl Mareš.

„Došlo pouze k lehkému kontaktu, který svou intenzitou ani charakterem nezpůsobil ztrátu stability a následný pád hráče. Hráč nohama ani nijak nevstoupil do běžecké dráhy soupeře s míčem. Rozhodčí rozhodnutím o nenařízení pokutového kopu vyhodnotil situaci správně,“ podotkl Mareš.

Proč neplatila branka Artisu?

Třicetiletý levý obránce Dominik Preisler z Artisu Brno dal proti Plzni svůj sedmý ligový gól kariéry. Byl krásný, po parádní akci spoluhráčů a pohotovém zakončení. Jenže se z něj radoval jen pár vteřin. Na doporučení videoasistenta Jiřího Adama hlavní sudí Matěj Kubečka verdikt změnil a branku odvolal pro předchozí faul Alexise Aleguého.

„Na středu hrací plochy dojde ke zjevnému přestupku hráče domácích Aleguého na hráče hostí Doskiho. Jde o vražení do protihráče ve výskoku bez snahy hrát v této situaci míč. Po přestupku následovala útočná akce domácích, ze které dosáhli branky na 1:1. Zásadní je, že branka nemůže být uznána z důvodu jejího dosažení přímo v navazující souvislé útočné akci po předchozím přestupku,“ prohlásil Mareš.

Fotbalisté Artisu Brno se diví neuznanému gólu Dominika Preislera.

„Aby případně mohla být branka uznána, muselo by mezi přestupkem a brankou dojít buď k přerušení hry, nebo ke kontrolovanému držení míče soupeřem anebo k ukončení původní přímé akce a dosažení branky z jiné následné akce,“ vysvětlil expert.

„Jinak je to zjevná chyba rozhodčího. Dá se říct, že i asistenta (Dreslera). Přestupek je dobře čitelný, hra měla být přerušena hned a nařízen přímý volný kop ve prospěch hostí. VAR správně intervenoval.“

Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.
Slávističtí fanoušci před duelem proti brněnské Zbrojovce
Slávistický útočník Tomáš Chorý vede míč před Jakubem Klímou ze Zbrojovky.
Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky
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2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
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15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
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