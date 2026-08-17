ODPÍSKÁNO: Zákrok na Pulkraba penaltový nebyl, říká expert. Co přehmaty v Ostravě?

Mareš s někdejším prvoligový rozhodčím Karlem Hrubešem pro iDNES.cz odborně rozebírají sporné momenty ve fotbalové lize.
V uplynulém čtvrtém dějství se v této souvislosti nejvíc mluvilo o zápasech na Spartě, která zdolala Teplice 4:1, a především v Ostravě. Ta porazila Artis Brno 1:0 gólem z úvodu, ale co se pak dělo dál...
Komise rozhodčích FAČR se od nové sezony ke kontroverzním momentům veřejně nevyjadřuje.
Kontakt není pokaždé faul
Teplice na Spartě právě vyrovnaly na 1:1 a vzápětí mohly po chybě stopera Tobiase Guddala po půlhodině skóre otočit.
Dotěrný Pulkrab vystihl jeho nedůraznou malou domů a u míče byl dřív než gólman Surovčík, jehož si přehodil. V tu chvíli došlo ke středu nohama obou hráčů, teplický útočník pokračoval ve hře, ale následně při souboji s Guddalem fauloval.
„U Surovčíka je vidět pohyb levé nohy do strany, čímž zasáhne Pulkraba. Ten kontakt ustojí a pokračuje dál, ale následně se při snaze získat míč dopouští přestupku,“ popisuje Mareš.
Je to na penaltu?
„Shodneme se, že pokutový kop nebyl nařízen správně. Šlo o minimální kontakt nohama mezi útočníkem a brankářem, který ani nevedl k pádu útočícího hráče. On tento kontakt bez problémů ustál, sám chtěl pokračovat ve hře,“ říká Mareš.
„Obecně kontakty mezi hráči nejsou vždycky přestupky. Samozřejmě v tomto případě musíme chování útočníka ocenit. Střet ustál a chtěl akci dohrát.“