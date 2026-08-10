ODPÍSKÁNO: Ayaosimu žlutá stačila, říká expert. Rozpory u vyloučených Slovácka

Odvolaná červená karta, potlesk pro VAR
Zbrojovka Brno - Liberec 0:1
Rozhodnutí, které žádalo preciznost a smysl pro detail. Po devíti minutách páteční předehrávky v Brně domácí stoper Filip Vedral stíhal libereckého útočníka Lukáše Maška, který se zdál být těsně před obráncem. Před pokutovým územím šli oba k zemi a hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil pro bránícího hráče vytáhl červenou kartu za zmaření vyložené šance.
Během brněnských protestů však videoasistent Michael Kvítek v pražském VAR centru odhalil, že Maškův pád sice zavinil Vedral, ale nejednalo se o přestupek. Doporučil změnu verdiktu, což Nehasil po zhlédnutí monitoru akceptoval a červenou kartu zrušil.
„Rozhodně nejde o jednoduchou herní situaci. Rozhodčí musí sledovat souboj v horní i spodní části těla obou hráčů a k tomu naplnění znaků zmaření zjevné brankové možnosti. V samotném souboji útočník ztrácí stabilitu v pohybu při korektním tělesném souboji s protihráčem, pád na zem není v důsledku přestupku soupeře,“ zdůraznil bývalý sudí a delegát Pavel Mareš, expert iDNES.cz na problematiku sudích.
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S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky
„Útočník padá na zem, nemá a ani nemůže mít kontrolu nad míčem, což je jedna z podmínek pro to, aby se jednalo o zmaření zjevné brankové možnosti. Až teprve v pádu ho obránce kopne nártem do pravého stehna. Šlo o chybné rozhodnutí sudího na hřišti, správná intervence VAR,“ podotkl Mareš.
„Ale na druhou stranu se domnívám, že mohl být ponechán nařízený přímý volný kop proti domácímu mužstvu za nedbalé kopnutí vychýlenou nohou do už padajícího soupeře v nepřerušené hře. Míč rozhodčího byl patrně proveden v důsledku celkového omylu rozhodčího. VAR v této situaci ukázal svou užitečnost. Přestože došlo k chybě, tak je cítit jakýsi nový trend, kterým je rozhodovat z hrací plochy a nespoléhat na VAR,“ řekl Mareš.