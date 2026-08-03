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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Červená pro Kušeje správně, Hodouš byl spíš na žlutou, tvrdí experti

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  14:10
Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu rozhodčích. | foto: iDNES.cz

Liberecký Vasil Kušej (uprostřed) dostal proti Teplicím červenou kartu hned v...
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Liberecký gólman Tomáš Koubek vykopává v utkání proti Teplicím.
Liberecký Vasil Kušej během utkání proti Teplicím.
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Dočkal se ocenění za odvahu i použití jistých taktických prvků, kterými si rozhodčí Marek Radina musel pomoci, aby nestandardní utkání mezi Libercem a Teplicemi (0:1) zvládl. Počínání sudích v druhém dějství fotbalové ligy hodnotí experti iDNES.cz, bývalý sudí a delegát Pavel Mareš a někdejší prvoligový rozhodčí Karel Hrubeš. Komise rozhodčích FAČR se od nové sezony ke kontroverzním momentům veřejně nevyjadřuje.

Červená karta pro libereckého Vasila Kušeje za faul po padesáti sekundách hry.

Druhá červená karta pro jeho spoluhráče Petra Hodouše v závěru prvního poločasu.

K tomu devět žlutých karet – čtyři pro domácí, pět pro hostující Teplice.

„Pro rozhodčího to bylo celkově těžké utkání. Ale musím říci, že ho celkově zvládl, musel volit i taktické prvky, aby zápas vůbec dovedl k normálnímu konci,“ říká Pavel Mareš.

Hodouš o červené kartě: Trefil jsem balon a stáhl nohu. Se žlutou bych byl spokojený

Liberecký útočník Kušej přilétl jako utržený vagon ve skluzu do souboje s teplickým stoperem Jakubem Jakubkem, který odkopl míč a v tom ho protivník zasáhl.

„Kušejův přestupek je neoddiskutovatelný. Velká intenzita, zásah zadní pokrčenou nohou. I když uběhlo jen pár sekund od úvodního výkopu, rozhodčí se nebojí dát rovnou červenou kartu,“ popisuje Mareš.

„Červená karta v pořádku a je jen velké štěstí, že faulovaný hráč neutrpěl vážné zranění. Přestupek by se totiž neměl hodnotit jen podle toho, zda faulovaný hráč je vážně zraněn. Chceme přece, aby rozhodčí chránili zdraví hráčů.“

Jiná situace je však u druhého vyloučeného hráče Liberce. U Hodouše by se experti přikláněli spíš ke žluté kartě, byť přísnější osobní trest úplně mimo není.

„Jde o odlišný přestupek. O vysoké intenzitě nelze mluvit. Ale pokud srovnáme žluté karty, které v utkání rozhodčí udělil, tak tahle by se vymykala,“ nabízí Mareš svůj pohled pro vyloučení.

Hodoušovi odskočil míč při zpracování, snažil se ho získat zpátky, ale v souboji ve skluzu zasáhl protivníka Lukáše Marečka. Nemohl se mu už vyhnout, zdá se, že se snažil i nohu stáhnout. Spíš tedy žlutá karta.

„Rozhodčí reaguje rychle, rovněž odvážně. Rozumím, že jde o ochranu zdraví hráčů, ale viděl bych to spíše na žlutou kartu za bezohledný zákrok. Pohled rozhodčího, že šlo o použití nepřiměřené síly v souboji bych při hodnocení nerozporoval, jako za vyloženě hrubou chybu to považovat nelze,“ podotkl Mareš.

I proto, že nešlo o zjevnou chybu, nevstupoval do verdiktu videoasistent, aby Radinovi doporučil změnu. „O případné intervenci nelze v tomto případě vůbec uvažovat, intenzita zůstává na posouzení rozhodčího,“ podotkl Mareš.

„Hrál jsem balon, pak jsem stáhl nohu. Nemyslím, že bych tam šel s nějakou vysokou intenzitou a že bych hráče trefil s napnutou nohou. Ještě jsem nohu pokrčoval a popravdě řečeno ani nevím, jestli jsem ho vůbec zasáhl,“ tvrdil Hodouš.

Shrnutí:

„Myslím si, že o této červené kartě se bude ještě diskutovat. Já bych se v této situaci přikláněl ke žluté kartě, jelikož Houdouš chtěl hrát a zahrál míčem a ke kopnutí soupeře sice došlo, ale intenzita nebyla vysoká. Nejde o zjevné pochybení, proto je v pořádku, že VAR neintervenoval.“

Experti ocenili, že nejen Radina, ale i sudí Jakub Wulkan v utkání Sparty se Zlínem (3:1) rozhodli klíčové situace na hřišti a nespoléhali na VAR. Na Spartě nařídil správně dva pokutové kopy.

A stejně správně si podle expertů iDNES.cz počínal Dominik Starý v Plzni, když proti Zbrojovce Brno po hodině hry penaltu nenařídil. Při centru do vápna šel k zemi po souboji s Filipem Vedralem domácí kapitán Matěj Vydra.

„Nejde o přestupek, za který by měl být nařízen pokutový kop. Jde o běžný vzájemný kontakt rukama. Navíc pádu na zem Matěj Vydra přidal. Rozhodčí má optimální pohled a ihned reaguje. Správné rozhodnutí,“ podotýká Mareš.

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2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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