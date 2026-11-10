ODPÍSKÁNO: Neregulérní branka Sparty, hloupé vyloučení na Slavii, říká expert

Ukázkový příklad APP v Plzni
Moment, který byl vidět. Odehrál se totiž v ligovém hitu, v souboji dvou velkých rivalů a ještě měl vliv na průběh i výsledek (1:1).
Než Brunes běžel za úvodním gólem, ve snaze dostat se k míči se střetl s plzeňským obráncem Samsonem Dwehem.
„Cítíme hodně velkou křivdu, jsme přesvědčení o tom, že šlo o jasný faul,“ řekl plzeňský kouč Radoslav Kováč. A většina, která nepřeje Spartě, by s ním jistě souhlasila.
Tady je odborný pohled.
„Útočící hráč Brunes v průběhu souběžného pohybu vysunul levou nohu mimo přirozenou osu běhu, čímž inicioval kontakt s obráncem Dwehem a následně tím způsobil jeho pád. Tento pohyb nelze považovat za standardní, pravidly dovolený fyzický souboj o míč. Jednání útočníka naplňuje znaky nedbalého podražení soupeře ve smyslu pravidla dvanáct,“ podotýká Pavel Mareš, bývalý prvoligový delegát a člen komise rozhodčích FAČR.
„Je to ukázkový příklad APP,“ říká Pavel Královec, bývalý renomovaný sudí.
Attacking Possession Phase (nebo také Attacking Phase of Play) je pravidlo pro videoasistenty, které určuje, jak daleko zpátky se může VAR vrátit, když kontroluje situaci předcházející vstřelení branky, nařízení penalty nebo udělení přímé červené karty. Útočná fáze hry začíná v momentě, kdy útočící tým získá míč a zahájí souvislý útok.
„Vzhledem k tomu, že k přestupku došlo v bezprostřední útočné fázi vedoucí k dosažení branky, měla být situace předmětem důkladného přezkoumání systémem VAR. Dostupné záběry nám poskytují dostatečný podnět pro intervenci. Za správné pravidlové řešení proto považuji neuznání branky a nařízení přímého volného kopu ve prospěch Plzně,“ říká Královec.
„Rozhodčí měl na souboj dobrý výhled a správné rozhodnutí mělo přijít už od něj přímo na hrací ploše. VAR měl následně k dispozici videozáznam a možnost situaci opakovaně zhlédnout a podrobně posoudit. Ani na této úrovni však nedošlo ke správnému vyhodnocení. Uznání branky za regulérní je pochybením rozhodčí i VAR,“ podotýká Mareš.