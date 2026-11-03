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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

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  8:00
Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu Odpískáno ke kuriózní situaci ve víkendovém utkání Olomouce se Zbrojovkou Brno (3:0).
Část 1/4

Opakovaná penalta v Olomouci

Aby bylo jasno, hlavní rozhodčí Stanislav Volek a videoasistent Pavel Ochotnický výsledek ani průběh utkání neovlivnili a olomoucký útočník Václav Sejk o gól nepřišel.

Do konce utkání 13. kola Chance Ligy chybělo necelých dvacet minut, když za stavu 2:0 brněnský kapitán Jakub Klíma v pokutovém území fauloval Antona Ekerotha.

„O správnosti nařízení nebylo pochyb,“ podotkl Mareš, někdejší sudí, bývalý prvoligový delegát a člen komise rozhodčích.

„Klíma se ve snaze zahrát míč dopustil kopnutí soupeře. Rozhodčí měl na zákrok dobrý výhled, přestupek správně rozpoznal a bezprostředně na něj reagoval. Bránící hráč si při pokusu zasáhnout míč počínal zbytečně riskantně a nepříliš obezřetně,“ doplňuje bývalý elitní rozhodčí Pavel Královec, léta nejvýše postavený český sudí na mezinárodní listině.

Olomoucký útočník Václav Sejk si zpracovává míč v souboji s Filipem Vedralem ze...

Olomoucký kapitán Dominik Janošek penaltu neproměnil, míč se po odrazu od tyče dostal na roh pokutového území, odkud Marko Soldo centroval na malé vápno a nehlídaný Sejk z první skóroval.

Jenže hlavní sudí na doporučení VAR branku neuznal a penaltu nechal opakovat. V tomto případě se nešel podívat k monitoru, šlo o faktické rozhodnutí videoasistenta Ochotnického.

Proč branka Sejka neplatila a pokutový kop se opakoval?

Ještě před uvedením míče do hry vstoupili do pokutového území hráči obou družstev, nejvýrazněji domácí Sejk a hostující Vedral.

„Podle Pravidla 14 je předčasně vstoupivší útočící hráč potrestán tehdy, pokud ovlivní hru, tedy zejména po odrazu zahraje míčem nebo svede souboj o míč a následně skóruje, pokusí se skórovat nebo vytvoří brankovou příležitost,“ vysvětluje Mareš.

Jenže to se nestalo, v Olomouci jako první zahrál míčem Soldo, který pravidla neporušil. A jím zahraný míč usměrnil do sítě Sejk.

„Jenže tím už vznikla nová herní situace, v níž už Sejkovo předchozí postavení nemělo být posuzováno jako provinění při zahrání pokutového kopu. Branka proto měla být uznána,“ zdůrazňuje Královec.

Je tak možné, že VAR si pravidlo chybně vyložil.

„Pokud ani předčasně vstoupivší obránci neovlivnili exekutora nebo bezprostřední boj o odražený míč, nebyl důvod přestupek žádného z hráčů trestat,“ podotýká Mareš.

Mimochodem, kuriózní bylo, že během dlouhého přezkumu, šel ze hry Janošek, proto opakovanou penaltu zahrával Sejk. A díky tomu o gól nepřišel. Od Klímova faulu ke gólu Sejka z opakované penalty uteklo víc než šest minut.

Penalta se opakovala také v září v duelu Slavie s Plzní (2:1). V nastavení za stavu 1:1 pokutový kop neproměnil slávista Tomáš Chorý, po odrazu od tyče míč do bezpečí odklízel plzeňský obránce Merchas Doski, jenž se však proti pravidlům provinil: do pokutového území vstoupí dřív než Chorý uvedl míč do hry a ovlivnil ji. Tam se penalta opakovala správně, Chorý už ji proměnil a Slavia vyhrála.



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1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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