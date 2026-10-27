ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Penalta za ruku Karafiáta? Ne
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
V sobotním utkání na Slavii uplynulo jen devětatřicet sekund, když se domácí hlásili o penaltu po ruce mladoboleslavského obránce Ondřeje Karafiáta.
Právě on krátce předtím odehrál míč mimo hřiště, autové vhazování si vzal na starost slávista Oskar Kubiak a míč švihl před bránu. Hostující David Kozel ho podskočil, těsně za ním skákal Karafiát a míč mu spadl na ruku, kterou měl podél těla.
Sudí Karel Rouček nechal pokračovat ve hře a videoasistentka Jana Adámková změnu verdiktu nedoporučila.
„Míč sice mezitím nezasáhl jiný hráč, ale ruka zůstala přirozeně u těla a v okamžiku kontaktu se navíc pohybovala směrem od míče,“ zdůraznil expert iDNES.cz Pavel Mareš, bývalý rozhodčí, prvoligový delegát a člen komise rozhodčích FAČR.
„Rozhodčí měl dobré poziční postavení, samotný kontakt míče s rukou mu mohla zakrýt záda jiného hráče. Pro posouzení je znovu rozhodující především přirozená poloha ruky, která odpovídala výskoku a pohybu Karafiáta.“