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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Autor:
  8:15
Zdánlivě stejné momenty, přesto každý úplně jiný. Ruka v pokutovém území. Jak rozlišit dovolené a nedovolené hraní? „Například góly Slavie a Hradce správně neplatily. Každá z těch situací má však trochu odlišný pravidlový důvod,“ říká Pavel Královec, někdejší elitní sudí a expert iDNES.cz v pořadu Odpískáno.
Část 1/7

Penalta za ruku Karafiáta? Ne

Chance Liga 2026/27

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V sobotním utkání na Slavii uplynulo jen devětatřicet sekund, když se domácí hlásili o penaltu po ruce mladoboleslavského obránce Ondřeje Karafiáta.

Právě on krátce předtím odehrál míč mimo hřiště, autové vhazování si vzal na starost slávista Oskar Kubiak a míč švihl před bránu. Hostující David Kozel ho podskočil, těsně za ním skákal Karafiát a míč mu spadl na ruku, kterou měl podél těla.

Sudí Karel Rouček nechal pokračovat ve hře a videoasistentka Jana Adámková změnu verdiktu nedoporučila.

„Míč sice mezitím nezasáhl jiný hráč, ale ruka zůstala přirozeně u těla a v okamžiku kontaktu se navíc pohybovala směrem od míče,“ zdůraznil expert iDNES.cz Pavel Mareš, bývalý rozhodčí, prvoligový delegát a člen komise rozhodčích FAČR.

„Rozhodčí měl dobré poziční postavení, samotný kontakt míče s rukou mu mohla zakrýt záda jiného hráče. Pro posouzení je znovu rozhodující především přirozená poloha ruky, která odpovídala výskoku a pohybu Karafiáta.“



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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