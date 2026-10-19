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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Gól Baníku správně neuznaný, sudí měl dvakrát vylučovat, tvrdí experti

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  17:01
I několik minut po zápase ten verdikt nehodlal přijmout. „Nedokážu se smířit s tím, že náš gól nebyl regulérní,“ pronesl po utkání se Spartou trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý. „Rozhodnutí branku neuznat bylo správné,“ oponují mu experti iDNES.cz Pavel Královec a Pavel Mareš v pořadu Odpískáno. Vrátili se i k nejdiskutovanějšímu momentu 11. kola první ligy, kterým bylo vyloučení Tomáše Chorého. „Pochvala pro rozhodčího Všetečku,“ shodli se bývalí sudí.
Část 1/5

Hoever druhá žlutá karta, Nogha rovněž

Neuznaný gól Baníku, vyloučení Chorého, odvolaný pokutový kop Jablonce proti Plzni i zrušená branka Liberce v Olomouci. I díky pomoci videoasistentů sudí sporné situace nakonec rozhodli správně.

Jenže když VAR intervenovat podle zavedeného protokolu nemohl, sparťan Hoever s ostravským Noghou unikli druhé žluté kartě a tím i vyloučení.

„U Hoevera se jednalo o zjevně bezohledný přestupek, za který měl být potrestán žlutou kartou a tedy vyloučen. Neudělení osobního trestu Noghovi je zcela stejný případ,“ shodují se bývalý elitní rozhodčí Královec, roky nejvýše postavený český sudí na mezinárodní listině, s Marešem. Ten je bývalým rozhodčím, prvoligovým delegátem i někdejším členem komise rozhodčích FAČR.

Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.
Ostravský Jiří Míček se žene za balonem před Brautem Brunesem ze Sparty.
Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Jiřím Boulou.
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Sparťanský pravý obránce Ki-Jana Hoever, který od 29. minuty hrál se žlutou kartou, si krátce před poločasem dal špatný první dotyk a ve snaze situaci zachránit došlápl podrážkou na nárt i kotník protivníka Filipa Kubaly, který si míče zmocnil.

Rozhodčí Dalibor Černý nejenže neudělil Hoeverovi druhou žlutou kartu, ale neodpískal ani faul.

„Rozhodčí signalizoval navázání hry vhazováním. Čtvrtý rozhodčí (Daniel Vokoun) měl celý zákrok přímo před sebou a disponoval nejlepším výhledem, přesto zřejmě hlavnímu rozhodčímu neposkytl odpovídající informaci. Také rozhodčí mohl souboj ze svého postavení zaznamenat,“ domnívá se Mareš. „Spolupráce rozhodčích v daném okamžiku nebyla dostatečně účinná.“

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

Proč nezasáhl VAR, divili se fanoušci? Protože to není v jeho kompetenci.

„VAR nemůže v případě chybného neudělení druhého napomenutí dle protokolu zasahovat. U druhého napomenutí zasahuje pouze v případě, že osobní trest byl rozhodčím udělen zjevně nesprávně. Nikoli ve chvíli, že nebyl udělen, ačkoli udělen být měl,“ zdůraznil Královec.

Ostravský středopolař Roan Nogha měl žlutou kartu od 33. minuty, kdy stáhl protivníka Vydru a přerušil slibně se rozvíjející možnost Sparty. Krátce po půli skluzem zezadu dojel Johna Mercada.

„Můžeme jen spekulovat o taktice řízení, jak se asi rozhodčí cítil v kabině o přestávce. Ale Priske byl chytrý a vystřídal ho,“ poznamenal Mareš.

Ještě předtím se ve 26. minutě právě po centru Hoevera sparťanský útočník Jonatan Brunes dožadoval penalty po zákroku Michala Frydrycha.

„Z toho, co vidíme z televizního záznamu, bychom řekli, že jde o běžný kontaktní souboj mezi hráči,“ shodli se Královec s Marešem. Čili pokutový kop ne.



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2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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