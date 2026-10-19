ODPÍSKÁNO: Gól Baníku správně neuznaný, sudí měl dvakrát vylučovat, tvrdí experti

Hoever druhá žlutá karta, Nogha rovněž
Neuznaný gól Baníku, vyloučení Chorého, odvolaný pokutový kop Jablonce proti Plzni i zrušená branka Liberce v Olomouci. I díky pomoci videoasistentů sudí sporné situace nakonec rozhodli správně.
Jenže když VAR intervenovat podle zavedeného protokolu nemohl, sparťan Hoever s ostravským Noghou unikli druhé žluté kartě a tím i vyloučení.
„U Hoevera se jednalo o zjevně bezohledný přestupek, za který měl být potrestán žlutou kartou a tedy vyloučen. Neudělení osobního trestu Noghovi je zcela stejný případ,“ shodují se bývalý elitní rozhodčí Královec, roky nejvýše postavený český sudí na mezinárodní listině, s Marešem. Ten je bývalým rozhodčím, prvoligovým delegátem i někdejším členem komise rozhodčích FAČR.
Sparťanský pravý obránce Ki-Jana Hoever, který od 29. minuty hrál se žlutou kartou, si krátce před poločasem dal špatný první dotyk a ve snaze situaci zachránit došlápl podrážkou na nárt i kotník protivníka Filipa Kubaly, který si míče zmocnil.
Rozhodčí Dalibor Černý nejenže neudělil Hoeverovi druhou žlutou kartu, ale neodpískal ani faul.
„Rozhodčí signalizoval navázání hry vhazováním. Čtvrtý rozhodčí (Daniel Vokoun) měl celý zákrok přímo před sebou a disponoval nejlepším výhledem, přesto zřejmě hlavnímu rozhodčímu neposkytl odpovídající informaci. Také rozhodčí mohl souboj ze svého postavení zaznamenat,“ domnívá se Mareš. „Spolupráce rozhodčích v daném okamžiku nebyla dostatečně účinná.“
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Proč nezasáhl VAR, divili se fanoušci? Protože to není v jeho kompetenci.
„VAR nemůže v případě chybného neudělení druhého napomenutí dle protokolu zasahovat. U druhého napomenutí zasahuje pouze v případě, že osobní trest byl rozhodčím udělen zjevně nesprávně. Nikoli ve chvíli, že nebyl udělen, ačkoli udělen být měl,“ zdůraznil Královec.
Ostravský středopolař Roan Nogha měl žlutou kartu od 33. minuty, kdy stáhl protivníka Vydru a přerušil slibně se rozvíjející možnost Sparty. Krátce po půli skluzem zezadu dojel Johna Mercada.
„Můžeme jen spekulovat o taktice řízení, jak se asi rozhodčí cítil v kabině o přestávce. Ale Priske byl chytrý a vystřídal ho,“ poznamenal Mareš.
Ještě předtím se ve 26. minutě právě po centru Hoevera sparťanský útočník Jonatan Brunes dožadoval penalty po zákroku Michala Frydrycha.
„Z toho, co vidíme z televizního záznamu, bychom řekli, že jde o běžný kontaktní souboj mezi hráči,“ shodli se Královec s Marešem. Čili pokutový kop ne.