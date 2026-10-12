ODPÍSKÁNO: Jak VAR určil místo faulu na Provoda? Expert i o (ne)penaltě v Liberci

Rozhodly synchronizované záběry kamer
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský držel v ruce tablet a záběry souboje Nombila s Provodem ukazoval čtvrtému rozhodčímu Romanu Žurkovi.
„Věděl jsem, že verdikt nezměním, ale chtěl jsem prodat, že z našeho pohledu byli oba hráči ve vápně. Rozhodčí to odpíská na hřišti, z mého pohledu to bylo vevnitř, ale třeba byl jiný záběr, který my nevidíme,“ říkal Trpišovský smířlivě po vítězství 1:0.
Provod převzal přihrávku, s míčem u nohy udělal tři rychlé kroky a na hranici šestnáctky ho atakoval Nombil. Sudí Marek Radina nařídil pokutový kop, ale videoasistenti Pavel Ochotnický s Miroslavem Zelinkou v pražské centrále rozhodnutí opravili na přímý kop.
„Nombil se pokusil zastavit soupeře. Aniž by zasáhl míč levou nohou, kopl jej do oblasti pravého kolena, čímž způsobil jeho pád. Pro celkové správné rozhodnutí bylo zásadnější určit místo kontaktu,“ popisuje Pavel Mareš.
Ale kde to bylo?
„Došlo k němu v dynamickém pohybu obou hráčů směrem do pokutového území v bezprostřední blízkosti vodorovné čáry pokutového území. Rozhodčí ze svého postavení za akcí správně rozpoznal přestupek bránícího hráče a podle svých pozorovacích možností určil, že ke kontaktu došlo uvnitř pokutového území a nařídil pokutový kop. Jeho rozhodnutí není chybné,“ zdůraznil Pavel Královec.
Čáry vymezující pokutové území jsou jeho součástí. Pokud tedy k přestupku dojde přímo na ní, posuzujete se jako by se stal uvnitř pokutového území.
VAR následně přezkoumal místo faulu a určil místo, které představuje tzv. faktickou záležitost. Ta už nepodléhá dalšímu přezkumu, čili hlavní sudí se už nejde podívat na monitor.
Ale jak tedy VAR určil místo přestupku?
„VAR má k dispozici synchronizované záběry z více kamer a může tak přesněji stanovit okamžik i místo kontaktu. Nešlo o jednoduché vyhodnocení, ke kontaktu nohou došlo v dynamické pohybové fázi obou hráčů, přibližně půl metru nad zemí. Fakticky bylo stanoveno místo kontaktu ještě před pokutovým územím,“ poznamenal Mareš.