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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Jak VAR určil místo faulu na Provoda? Expert i o (ne)penaltě v Liberci

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  17:00
Viděli videoasistenti faul zlínského Cletuse Nombila na slávistu Lukáše Provoda správně mimo pokutové území? Co přesně opravoval VAR v Liberci ve chvíli, kdy rozhodčí Jakub Wulkan nařídil proti Slovácku penaltu? Verdikty kontroverzních situací v uplynulém desátém dějství fotbalové ligy hodnotí v pořadu Odpískáno bývalý sudí a člen komise rozhodčích Pavel Mareš, někdejší sudí Karel Hrubeš a nově také Pavel Královec, jenž býval nejvýše postaveným českým rozhodčím na mezinárodní listině.
Část 1/5

Rozhodly synchronizované záběry kamer

Chance Liga 2026/27

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Slávistický trenér Jindřich Trpišovský držel v ruce tablet a záběry souboje Nombila s Provodem ukazoval čtvrtému rozhodčímu Romanu Žurkovi.

„Věděl jsem, že verdikt nezměním, ale chtěl jsem prodat, že z našeho pohledu byli oba hráči ve vápně. Rozhodčí to odpíská na hřišti, z mého pohledu to bylo vevnitř, ale třeba byl jiný záběr, který my nevidíme,“ říkal Trpišovský smířlivě po vítězství 1:0.

Provod převzal přihrávku, s míčem u nohy udělal tři rychlé kroky a na hranici šestnáctky ho atakoval Nombil. Sudí Marek Radina nařídil pokutový kop, ale videoasistenti Pavel Ochotnický s Miroslavem Zelinkou v pražské centrále rozhodnutí opravili na přímý kop.

„Nombil se pokusil zastavit soupeře. Aniž by zasáhl míč levou nohou, kopl jej do oblasti pravého kolena, čímž způsobil jeho pád. Pro celkové správné rozhodnutí bylo zásadnější určit místo kontaktu,“ popisuje Pavel Mareš.

Ale kde to bylo?

„Došlo k němu v dynamickém pohybu obou hráčů směrem do pokutového území v bezprostřední blízkosti vodorovné čáry pokutového území. Rozhodčí ze svého postavení za akcí správně rozpoznal přestupek bránícího hráče a podle svých pozorovacích možností určil, že ke kontaktu došlo uvnitř pokutového území a nařídil pokutový kop. Jeho rozhodnutí není chybné,“ zdůraznil Pavel Královec.

Slávista Provod se snaží vymanit se z držení zlínského Černína.

Čáry vymezující pokutové území jsou jeho součástí. Pokud tedy k přestupku dojde přímo na ní, posuzujete se jako by se stal uvnitř pokutového území.

VAR následně přezkoumal místo faulu a určil místo, které představuje tzv. faktickou záležitost. Ta už nepodléhá dalšímu přezkumu, čili hlavní sudí se už nejde podívat na monitor.

Ale jak tedy VAR určil místo přestupku?

„VAR má k dispozici synchronizované záběry z více kamer a může tak přesněji stanovit okamžik i místo kontaktu. Nešlo o jednoduché vyhodnocení, ke kontaktu nohou došlo v dynamické pohybové fázi obou hráčů, přibližně půl metru nad zemí. Fakticky bylo stanoveno místo kontaktu ještě před pokutovým územím,“ poznamenal Mareš.



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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
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4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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