Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

  16:00
Mimořádná situace v rozpisu fotbalové ligy: vedení soutěže odložilo kompletní program 27. kola z předposledního březnového víkendu až na poslední dubnový víkend. Zápasy Chance Ligy se tak nebudou hrát necelý týden před baráží o postup národního mužstva. Liga vyhověla žádosti fotbalové asociace (FAČR).

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila. | foto: ČTK

Sedmadvacáté dějství se mělo hrát o víkendu 21. a 22. března, Česko ve čtvrtek 26. března v semifinále baráže vyzve v pražském Edenu reprezentaci Irska. Pokud zvítězí, o pět dnů později nastoupí ve finále baráže proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.

„Baráž o mistrovství světa je pro celé fotbalové prostředí v Česku mimořádně důležitým momentem. Naším společným cílem proto musí být vytvořit reprezentaci co nejlepší podmínky, aby se na ni mohla kvalitně připravit. O to více v době, kdy se tým formuje a sžívá s novým trenérem,“ prohlásil Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která nejvyšší soutěží řídí.

„Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti FAČR a odložit celé kolo. Vnímáme to jako jasný signál jednoty českého fotbalu a podpory snahy dostat se na šampionát.“

Změny v rozpisu termínů Chance ligy

27. kolo: z 21. a 22. března se odklává na 25. a 26. dubna

1. kolo nadstavby: z 25. a 26. dubna na 2. a 3. května

2. kolo nadstavby: z 2. a 3. května na 9. a 10. května

3. kolo nadstavby: z 9. a 10. května na 13. května

finále poháru: z 13. května na 20. května

Dohrávat se 27. kolo bude až 25. a 26. dubna, čili až po formálně závěrečném třicátém dějství základní části a těsně před nadstavbou. Slavia v něm hostí Olomouc, Spartu čeká duel na Bohemians, Plzeň v Ostravě.

Právě Slavia nejvíc zásobuje reprezentaci, během podzimu byli v národním mužstvu Staněk, Markovič, Zima, Sadílek, Provod, Kušej, Chorý, Chaloupek, Douděra, Holeš, Chytil. K nim přibyl David Jurásek, jenž se vrátil ze zahraničí.

Nadstavbová část tak začne o týden později až 2. a 3. května. Aby se liga stihla odehrát do května, třetí kolo nadstavby je v plánu ve středu 13. května, kdy se původně mělo hrát finále poháru.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

