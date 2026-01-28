Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Sedmadvacáté dějství se mělo hrát o víkendu 21. a 22. března, Česko ve čtvrtek 26. března v semifinále baráže vyzve v pražském Edenu reprezentaci Irska. Pokud zvítězí, o pět dnů později nastoupí ve finále baráže proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
„Baráž o mistrovství světa je pro celé fotbalové prostředí v Česku mimořádně důležitým momentem. Naším společným cílem proto musí být vytvořit reprezentaci co nejlepší podmínky, aby se na ni mohla kvalitně připravit. O to více v době, kdy se tým formuje a sžívá s novým trenérem,“ prohlásil Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), která nejvyšší soutěží řídí.
„Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti FAČR a odložit celé kolo. Vnímáme to jako jasný signál jednoty českého fotbalu a podpory snahy dostat se na šampionát.“
Změny v rozpisu termínů Chance ligy
27. kolo: z 21. a 22. března se odklává na 25. a 26. dubna
1. kolo nadstavby: z 25. a 26. dubna na 2. a 3. května
2. kolo nadstavby: z 2. a 3. května na 9. a 10. května
3. kolo nadstavby: z 9. a 10. května na 13. května
finále poháru: z 13. května na 20. května
Dohrávat se 27. kolo bude až 25. a 26. dubna, čili až po formálně závěrečném třicátém dějství základní části a těsně před nadstavbou. Slavia v něm hostí Olomouc, Spartu čeká duel na Bohemians, Plzeň v Ostravě.
Právě Slavia nejvíc zásobuje reprezentaci, během podzimu byli v národním mužstvu Staněk, Markovič, Zima, Sadílek, Provod, Kušej, Chorý, Chaloupek, Douděra, Holeš, Chytil. K nim přibyl David Jurásek, jenž se vrátil ze zahraničí.
Nadstavbová část tak začne o týden později až 2. a 3. května. Aby se liga stihla odehrát do května, třetí kolo nadstavby je v plánu ve středu 13. května, kdy se původně mělo hrát finále poháru.