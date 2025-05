V předposledním zápase sezony jí dokonce vstřelil i gól. „Milníky moc nesleduju, ale když se něco takového blíží, táta mě vždycky upozorní. Psal mi už asi čtyři utkání zpátky, že mě dvoustovka čeká!“ směje se rodák z Uničova, aktuálně ve službách plzeňské Viktorie.

„Je to krásné, strašně si této mety cením, protože jsem do ligy nastupoval až relativně pozdě, ve dvaadvaceti letech. Začalo to tady v Olomouci, za což jsem moc rád, proto jsem ani gól Sigmě neslavil, neboť mám ke klubu velký respekt,“ podotýká Jemelka, který se víkendovou trefou dostal na deset přesných ligových zásahů.

Debut v nejvyšší české soutěži si odbyl v roce 2017. Trenér Václav Jílek ho proti Mladé Boleslavi postavil rovnou do základní jedenáctky. Za Sigmu odehrál 121 ligových zápasů. Krátce si odskočil do belgické Lovaně, v roce 2022 pak svým přestupem do Plzně vydělal Olomouci zhruba dvacet milionů korun.

„Na začátku jsem si nemyslel, že bych to dotáhl takhle daleko,“ připouští dnes 29letý stoper. „Ale když jsem v Olomouci přebíral dres za sto ligových zápasů, doufal jsem, že na dvě stovky dosáhnu. Vždycky jsem šel krok po kroku,“ povídá.

Univerzál s charakterem

A roky po přesunu z Hané? Krásné tažení Evropou, zápasy za národní tým, kde patří k důležitým článkům obrany. „Je to univerzál s výborným charakterem. Navíc kolik vyhraje soubojů... Je radost s ním spolupracovat,“ chválil i reprezentační trenér Ivan Hašek.

„Jde vidět, že Džema je fakt inteligentní fotbalista,“ přidal se obránce národního týmu Tomáš Holeš. I proto si ho cení také plzeňský kouč Miroslav Koubek, třebaže Jemelka v posledních týdnech neprožíval nejblyštivější formu. „Trošku se zaklínil, ale gól je největší odpustek. Jsem za něj rád,“ shrnul Koubek.

Teď se plzeňská skvadra s Jemelkou v hlavní roli pokusí v posledním ligovém kole uhájit druhé místo a zajistit si tak místenku do kvalifikace Ligy mistrů. „Byly tam nějaké chyby, úplně to neladilo, ale to jsou věci, které fotbal přináší. Druhý poločas proti Sigmě ukázal, že máme charakter. A že druhé místo uhrajeme, ať to stojí, co to stojí,“ připomene Jemelka víkendovou otočku Plzně z 0:1 na 2:1, pod níž se sám podepsal.

„Desátý gól ve dvoustém zápase mě těší, hezky se to sešlo, ale nejdůležitější jsou tři body. Teď do toho šlápneme a budeme bojovat!“ velí před posledním zápasem sezony.

Jemelkova Plzeň v neděli hostí Jablonec a oba týmy potřebují vyhrát. „Kromě Olomouce a Slavie teď všichni hrají o všechno. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, bude to zajímavé. My uděláme vše pro to, abychom Ligu mistrů urvali a zakončili tak tuhle krásnou sezonu. To je náš cíl,“ cítí Jemelka.

„Evropu jsem klukům moc přál“

I v Olomouci zažil atmosféru evropských pohárů. Pamatuje slavnou prohru se Sevillou v posledním předkole Evropské ligy. Tam se Sigma podívá od té doby poprvé i letos díky triumfu v Českém poháru.

Nepřekvapí, že Jemelka počínání svých stále dobrých kamarádů pozorně sledoval. „Je to velký úspěch. Jsem za Sigmu moc rád, že vyhrála po dlouhých letech trofej a bude zase hrát v Evropě. Pro takový klub je to určitě krásný úspěch. A samozřejmě že jsem ve finále fandil Sigmě a moc jsem to klukům přál,“ líčí Jemelka.

Olomoučtí fotbalisté Kryštof Daněk (zády, č. 5) a Václav Jemelka oslavují gól do sítě Aalborgu.

Možná s Olomoucí někdy znovu spojí cesty. „Uvidíme, co přinesou další roky. Teď ale mířím na tři sta zápasů v lize, jako má Breiťák, to je moje další meta,“ naráží Jemelka se smíchem na kapitána Sigmy Radima Breiteho. Poví sice, že k takové metě je to ještě pořádný kus cesty, ale doufá, že i tenhle krásný milník zvládne pokořit.

Stejně tak doufá, že s Plzní rozrazí brány Ligy mistrů, kterou už hrál v ročníku 2022/23. Asistencí se podílel i na gólu proti Barceloně. K nezapomenutelným zážitkům, které v kariéře nasbíral, by rád přidal další. Dokonce ani ostrý skluz od Ronalda v Lize národů by zpětně neoželel. „Budu na to vzpomínat. Všichni mi říkali, že si mám potetovat kotník: Tohle mi udělal CR7,“ říkal v rozhovoru pro MF DNES.