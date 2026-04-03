Ocenění pro Chaloupka i Trpišovského. Ligovým anketám vládla v březnu Slavia

V březnu se vzhledem k dlouhé reprezentační přestávce odehrála pouze dvě celá ligová kola. Chaloupek v obou z nich pomohl Slavii k vítězství 3:1 - nejprve v pražském derby nad Spartou a poté ve Zlíně. Na stadionu nováčka nejvyšší soutěže navíc zaznamenal gól a asistenci a byl vyhlášen hráčem utkání.
Třiadvacetiletý stoper, který v uplynulých dnech s českou reprezentací postoupil z play off na mistrovství světa, má v ligové sezoně na kontě čtyři branky a dvě přihrávky a po Dávidu Krčíkovi z Plzně je druhým nejproduktivnějším zadákem soutěže. Do finálové trojice se v březnu netradičně dostali pouze slávisté, Chaloupek v hlasování fanoušků porazil útočníky Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila.
Klub z Edenu ovládl i kategorii trenérů. Trpišovský i po březnovém programu drží se Slavií neporazitelnost v ligové sezoně, vršovický obhájce trofeje má v čele tabulky náskok 10 bodů na druhou Spartu. Padesátiletý kouč v hlasování zvítězil nad mladoboleslavským Alešem Majerem a Pavlem Šustrem z Dukly Praha.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepšího hráče i trenéra za celou sezonu.