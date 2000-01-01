náhledy
Halloween při ligovém utkání. Na teplických fotbalových Stínadlech se to během sobotní bitvy s brněnským Artisem hemžilo kostlivci či dýněmi, občerstvení prodávala hororová jeptiška a v kotli fandil šašek. A hlavně - domácí hráči oblékli unikátní halloweenské trikoty v tmavě modré barvě s oranžovými motivy strašidelného svátku, které klub nechal vyrobit v limitované edici 333 kusů. „Dres si založím a budu si ho hlídat,“ pousmál se záložník Jan Fortelný po bezbrankové remíze.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Dýně, pavučiny, pavouci. Tmavě modrá barva, stulpny oranžové. Jak se vám líbí dres Teplic, ve kterém nastoupil i záložník Marcel Čermák?
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Oranžová varianta dresu na figuríně ve fanshopu. V anketě iDNES.cz se 88 procent hlasujících vyjádřilo, že dresy jsou „boží“.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Vystavené halloweenské dresy v teplickém fanshopu. Cenovka? Dva tisíce korun. Jde o limitovanou edici.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Malý fanoušek dostal dres od svého táty. Výrobcem je italská společnost Macron, která s Teplicemi vytvořila před rokem i speciální sváteční dresy v designu vánočních svetrů.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Prodavačka ve stánku jako jeptiška z hororu. Možná někoho vystrašila, ale hlavně se přívětivě usmívala.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Teprve osmnáctiletý brněnský brankář Richard Kašík zasáhl před Matějem Radostou.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Fanoušek ve speciálním dresu. Na zápas v chladném odpoledni přišlo 3 132 diváků.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Další, kdo si koupil halloweenský dres, tentokrát oranžovou variantu. Ta je brankářská a určená jen pro fanoušky.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas skončil 0:0, ale publikum se nenudilo. Šancí bylo dost a brankáři se předháněli, kdo předvede lepší zákrok.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Do modro-oranžového dresu se oblékla i moderátorka teplického fotbalu Natálie Hudečková, která se starala o předzápasový program.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Idris Hopi udělal hop, ve vzdušném souboji se s ním nadřel Dominik Plechatý (vlevo).
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Tepličtí fotbalisté slavili trefu Idrise Hopiho, gól však nakonec uznaný nebyl.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Teplický trenér Zdenko Frťala ke speciálnímu aranžmá: „Pro lidi jsou takové akce zajímavé. Jen jsem měl trochu problémy ohledně dresů soupeře a rozhodčího, který měl oranžový, a trochu se to pletlo.“
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Martin Kovařík jako šéf teplického marketingu měl fešácký dres pod sakem a na tiskovce před sebou i halloweenské limonády. Dbalo se na detaily. „Halloweenský matchday je pokračováním dlouhodobé snahy FK Teplice rozšiřovat zážitek z návštěvy Stínadel nad rámec samotných devadesáti minut fotbalu,“ uvedl Kovařík.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Zelený pro brankáře, modrý pro hráče do pole. Speciální halloweenské dresy Teplic jsou bez tradičních reklamních log klubových partnerů. Znak Chance Ligy nesly pouze herní kusy.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Každý hráč - včetně Johna Auty - měl připravené dva zápasové dresy. Jeden mu zůstal na památku, druhý půjde do aukce, která odstartuje v pondělí 26. října a potrvá přesně jeden týden, tedy do pondělí 2. listopadu. Výtěžek poputuje na konto Nadačního fondu FK Teplice.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Jan Fortelný, teplický záložník, byl nadšený. „Dresy se nám všem líbí, i ta předchozí vánoční kolekce byla skvělá. Jsme jedině pro, je to něco, co zápas zpestří a ukáže Teplice v dobrém světle.“ Co fotbaloví skláři vymyslí na příští sezonu?
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA