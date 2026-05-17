Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Jiří Seidl
  6:24
Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic nad Duklou Praha ve stejném poměru znamená, že ostravské naděje na záchranu v první lize stále žijí.
Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych | foto: ČTK

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.
Ostravští fotbalisté se radují z gólu.
Ostravský útočník Abdallah Gning se snaží přejít s míčem přes Miloše Kopečného...
Ostravský záložník David Planka obchází Tomáše Hellebranda ze Zlína.
12 fotografií

Michale, vyhráli jste v lize po osmi utkáních. Je co slavit?
Každé vítězství přinese nějakou radost a ta vnáší lepší atmosféru do týmu. I když radosti letos tolik nebylo, tak každé vítězství by se mělo aspoň trošičku oslavit a začít na něm stavět.

Radost vám určitě udělala i výhra Teplic nad Duklou Praha 2:0, po níž máte stále o co hrát. Věděli jste, jak se ten zápas vyvíjí?
Osobně jsem to vědět vůbec nechtěl. Až po zápase.

Ani před koncem utkání jste se na hřišti stav z Teplic nedoslechli?
Možná kluci, co byli blíž lavičce. Já jsem byl na druhé straně, takže jsem to nevnímal a soustředil se hlavně na zápas, abychom ovlivnili to, co můžeme. Abychom vyhráli.

Jak náročný byl duel se Zlínem, v němž vám šlo o všechno?
Pro mě, asi nejzkušenějšího hráče v týmu, byl hodně složitý. Když se na utkání připravujete, honí se vám hlavou hodně věcí. Jsem však rád, jak jsme do zápasu vstoupili, jak jsme na soupeře nastoupili, povedlo se nám dát gól, i když byl vlastní. Jen škoda, že jsme nevyužili další šance, mohlo to být klidnější. Ale důležité je vítězství.

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Bylo proti předchozím utkáním ve vašem mužstvu něco jinak, protože atmosféra na stadionu byla od začátku bojovná a vy jste do zápasu vletěli naplno?
I některé minulé domácí zápasy jsme hlavně zpočátku měli dobré, ale nepodařilo se nám soupeře až tak zatlačit jako dneska. Chtěli jsme jasně ukázat, že si za výhrou jdeme. Potřebovali jsme dát první gól, což se nám během sezony vůbec nedařilo. A jsme rádi i za lidi, kteří nás pořád podporují, i když je to složité. Vážíme si toho, fanoušci nás hnali celý zápas, byla to pro nás velká pomoc.

Dva góly vám rozhodčí neuznali kvůli ruce a ofsajdu, ale i tak jste měli hodně šancí. Uvědomujete si, že jste vyhráli díky brzkému vlastnímu gólu Miloše Kopečného?
Jsme si vědomi, že momentálně šance neproměňujeme. Určitě bychom se cítili daleko lépe, kdyby to už ve dvacáté třicáté minutě bylo dva nebo tři nula. To by všichni hráči ještě více vyrostli a výkon by byl třeba ještě daleko lepší a sebevědomější. Nicméně jsme v těžké situaci, našim útočníkům to zatím nepadá.

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Což je problém...
Že nedali gól dneska, ale neznamená, že ho nemusejí dát příští týden. Mohou nás zachránit. V životě to tak je, že když se vám něco nedaří, jednou se to zlomí. Věřím, že tomu tak bude za týden.

Trenér Josef Dvorník s nadsázkou říkal, že vy sám jste se za poslední tři zápasy dostal do tolika střeleckých příležitostí jako před tím za celý život. Čím to je?
Změna je v tom, že jsem na pravé straně obrany, pravý stoper, takže jsem častěji u balonu a mám čas i prostor dostat se více nahoru. Rád útočím, rád dávám góly. K tomu jsem kapitán a chci tým v těch těžkých situacích táhnout, snažím se dělat, co můžu, abychom v závěru sezony byli úspěšní. Pokud mohu vystřelit, tak to udělám. Hlavně se ale snažím bránit, skákat do střel, to jsou pro nás ty nejdůležitější věci. Ale to jsem dělal i v předchozích sezonách, když jsme byli čtvrtí třetí.

Takže se svou hrou snažíte strnout mužstvo?
Mám to tak v sobě celý život. Nikdy jsem nebyl obrovský talent nebo nějaký nejlepší hráč, celý život mám založený na týmové práci. Vždycky je pro mě tým na prvním místě a dokud budu na hřišti, tak budu dělat všechno pro to, aby byl úspěšný. A v té situaci, ve které jsme, máme mnoho mladých hráčů, které ty situace ještě nezažili, se snažím pomoct tím, co je mi vlastní. Dneska to vyšlo a konečně jsme vyhráli.

Je jasné, že v posledním kole nadstavby musíte na hřišti Dukly vyhrát. Co bude důležité, abyste tak důležitý souboj zvládli?
Srdce, charakter a musíme nechat na hřišti všechno, co v nás je. Musíme být dobře připravení na silné stránky Dukly a najít její slabiny. A věřím, že budeme mít obrovskou podporu našich fanoušků, abychom splnili aspoň první malý cíl – dostat se do baráže. Celou sezonu jsme se jí chtěli vyhnout a teď budeme rádi, když si ji zahrajeme.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Tepličtí fotbalisté oslavují gól Jana Fortelného.

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Fanoušci vběhli na hřiště, Hearts smutní a titul slaví Celtic. Trofej získal i Čvančara

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul...

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.