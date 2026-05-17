Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Michale, vyhráli jste v lize po osmi utkáních. Je co slavit?
Každé vítězství přinese nějakou radost a ta vnáší lepší atmosféru do týmu. I když radosti letos tolik nebylo, tak každé vítězství by se mělo aspoň trošičku oslavit a začít na něm stavět.
Radost vám určitě udělala i výhra Teplic nad Duklou Praha 2:0, po níž máte stále o co hrát. Věděli jste, jak se ten zápas vyvíjí?
Osobně jsem to vědět vůbec nechtěl. Až po zápase.
Ani před koncem utkání jste se na hřišti stav z Teplic nedoslechli?
Možná kluci, co byli blíž lavičce. Já jsem byl na druhé straně, takže jsem to nevnímal a soustředil se hlavně na zápas, abychom ovlivnili to, co můžeme. Abychom vyhráli.
Jak náročný byl duel se Zlínem, v němž vám šlo o všechno?
Pro mě, asi nejzkušenějšího hráče v týmu, byl hodně složitý. Když se na utkání připravujete, honí se vám hlavou hodně věcí. Jsem však rád, jak jsme do zápasu vstoupili, jak jsme na soupeře nastoupili, povedlo se nám dát gól, i když byl vlastní. Jen škoda, že jsme nevyužili další šance, mohlo to být klidnější. Ale důležité je vítězství.
Bylo proti předchozím utkáním ve vašem mužstvu něco jinak, protože atmosféra na stadionu byla od začátku bojovná a vy jste do zápasu vletěli naplno?
I některé minulé domácí zápasy jsme hlavně zpočátku měli dobré, ale nepodařilo se nám soupeře až tak zatlačit jako dneska. Chtěli jsme jasně ukázat, že si za výhrou jdeme. Potřebovali jsme dát první gól, což se nám během sezony vůbec nedařilo. A jsme rádi i za lidi, kteří nás pořád podporují, i když je to složité. Vážíme si toho, fanoušci nás hnali celý zápas, byla to pro nás velká pomoc.
Dva góly vám rozhodčí neuznali kvůli ruce a ofsajdu, ale i tak jste měli hodně šancí. Uvědomujete si, že jste vyhráli díky brzkému vlastnímu gólu Miloše Kopečného?
Jsme si vědomi, že momentálně šance neproměňujeme. Určitě bychom se cítili daleko lépe, kdyby to už ve dvacáté třicáté minutě bylo dva nebo tři nula. To by všichni hráči ještě více vyrostli a výkon by byl třeba ještě daleko lepší a sebevědomější. Nicméně jsme v těžké situaci, našim útočníkům to zatím nepadá.
Což je problém...
Že nedali gól dneska, ale neznamená, že ho nemusejí dát příští týden. Mohou nás zachránit. V životě to tak je, že když se vám něco nedaří, jednou se to zlomí. Věřím, že tomu tak bude za týden.
Trenér Josef Dvorník s nadsázkou říkal, že vy sám jste se za poslední tři zápasy dostal do tolika střeleckých příležitostí jako před tím za celý život. Čím to je?
Změna je v tom, že jsem na pravé straně obrany, pravý stoper, takže jsem častěji u balonu a mám čas i prostor dostat se více nahoru. Rád útočím, rád dávám góly. K tomu jsem kapitán a chci tým v těch těžkých situacích táhnout, snažím se dělat, co můžu, abychom v závěru sezony byli úspěšní. Pokud mohu vystřelit, tak to udělám. Hlavně se ale snažím bránit, skákat do střel, to jsou pro nás ty nejdůležitější věci. Ale to jsem dělal i v předchozích sezonách, když jsme byli čtvrtí třetí.
Takže se svou hrou snažíte strnout mužstvo?
Mám to tak v sobě celý život. Nikdy jsem nebyl obrovský talent nebo nějaký nejlepší hráč, celý život mám založený na týmové práci. Vždycky je pro mě tým na prvním místě a dokud budu na hřišti, tak budu dělat všechno pro to, aby byl úspěšný. A v té situaci, ve které jsme, máme mnoho mladých hráčů, které ty situace ještě nezažili, se snažím pomoct tím, co je mi vlastní. Dneska to vyšlo a konečně jsme vyhráli.
Je jasné, že v posledním kole nadstavby musíte na hřišti Dukly vyhrát. Co bude důležité, abyste tak důležitý souboj zvládli?
Srdce, charakter a musíme nechat na hřišti všechno, co v nás je. Musíme být dobře připravení na silné stránky Dukly a najít její slabiny. A věřím, že budeme mít obrovskou podporu našich fanoušků, abychom splnili aspoň první malý cíl – dostat se do baráže. Celou sezonu jsme se jí chtěli vyhnout a teď budeme rádi, když si ji zahrajeme.