Fleišman se nemíní vzdát místa: Chci hrát, dokud mi to zdraví dovolí

Ostravský trenér Pavel Hapal po nedělní výhře nad Teplicemi 2:1 naplno neřekl, že s Fleišmanem i nadále počítá.

O lecčems ale svědčí, že v minulých pěti kolech nechyběl ani minutu, že v tomto prvoligovém ročníku odehrál 29 utkání, v nichž dal tři góly.

„Všechno si ještě vyhodnotíme se sportovním vedením, Luďkem Mikloškem a majitelem po posledním utkání. Nechci předbíhat. Musíme si udělat pořádnou analýzu a podle toho se zařídit,“ prohlásil Hapal.

„Domluvili jsme se, že novou smlouvu teď řešit nebudeme, abychom měli čistou hlavu. Ještě jsou dva zápasy. Po nich si sedneme a probereme to,“ potvrdil Jiří Fleišman. „Teď mám čas na to, abych přesvědčil, že ještě rok mohu hrát. Cítím se sice na víc, ale chápu, že to nejde.“

Změn se obránce nebojí

Hapal uznal, že Fleišman zvládl i náročnější způsob hry, kdy Baník proti Teplicím nastoupil se třemi obránci a on hrál na levém kraji sestavy, kde musel hodně běhat.

„Jirka to odehrál se ctí. Šehy (Eldar Šehić) by byl možná běžecky rychlejší a agresivnější, ale Jirka má zase výborné centry a kopací techniku,“ uvedl Hapal. „Na svůj věk je skvěle připravený. Je o něm známo, že pracuje. Když se ve sprše vysvleče, můžou mu závidět i mladší hráči. Dělá vše na sto procent.“

Pro Baník by hra se třemi beky mohla být v příští sezoně jednou z variant vedle čtyřobráncové řady. Vyhovuje takový styl Fleišmanovi?

„Je to jiné. Ale už vím, kdy mohu vyběhnout, kdy ne, kdy musím, takže si to hlídám. Pamatuji si, že když jsme to zkoušeli poprvé, hrál Šeha. Naběhal dvanáct kilometrů za zápas, já jedenáct. Nevidím v tom rozdíl. Když mi trenér řekne, že mám jít do útoku, tak půjdu.“

Jiří Fleišman má pořád velkou motivaci dokázat, že do sestavy patří.

„Trénuji a hraji pořád stejně. Na sto procent. Trenér to vidí. Chápu, že se už musejí zapojovat i jiní hráči, nemohu hrát dalších deset roků, i když bych chtěl. O žádné úlevy si neříkám. Chci hrát a budu dělat vše pro to, abych na hřišti byl, dokud mi to zdraví a fyzička dovolí. Není důvod přestávat a pouštět na mé místo někoho jiného.“

Baník zkušené hráče potřebuje

Sportovní manažer Baníku Luděk Mikloško se vyjádřil, že Jiřího Fleišmana a brankáře Jana Laštůvku mužstvo potřebuje, byť by už pravidelně nehráli.

„Samozřejmě jsme to probírali, ale odpověděl jsem mu, že budu trénovat a makat tak, abych hrál pořád,“ podotkl Jiří Fleišman. „Nemám rád úlevy, nechci je. Rozhodování, koho postavit, budu trenérům dělat těžké, budu dělat vše pro to, abych hrál, dokud na to mám.“

Přesto, smiřuje se i s rolí mentora, s tím, že by měl především předávat zkušenosti mladým fotbalistům? „S mladými se pořád bavíme,“ odpověděl. „Ale neříkám, že by za mnou či za námi staršími chodili. Ostatně hned po zápase s Teplicemi jsem šel za Měkym (stoper Patrik Měkota, který měl prvoligovou premiéru a zavinil penaltu) a říkal mu, že v osmdesáté osmé minutě si balon zbytečně zpracovával, aby ho příště raději kopl na tribunu. Byl konec zápasu a penaltou jsme soupeře do něj zase dostali. Člověk se snaží mladým na tréninku něco říkat, a buď si to vezmou, nebo ne, to záleží na nich.“

Mají vůbec ostravští mladíci na to, aby se prosadili?

Zleva Filip Kaloč z Ostravy a Jiří Fleišman z Ostravy po skončení zápasu před ostravským kotlem.

„Je vidět, že když budou pracovat, dřít, tak mohou hrát. Je to jen na nich. Před příští sezonou budou mít přípravu na to, aby se ukázali. Jsou mladí, ať holt bojují. A pokud jde o mě, rozhodně se nechci smířit s tím, že odehraju jeden zápas a tři budu odpočívat.“

Fleišman je odchovancem Baníku Souš, hrál za Baník Most, což jsou kluby, které má vytetované na těle. Ostravský Baník mezi nimi zatím chybí...

„Teď spíše řeším druhou dcerku, nějaký portrét,“ přiznal Jiří Fleišman. „To udělám asi během dovolené, a pak se rozhodnu, zda si nechám vytetovat i další Baník. A pak už s tím možná skončím,“ hlásí pobaveně.