Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům, jistotu mají Zima a Vlček

Zima získal se Slavií čtyři ligové tituly, polovinu z nich v posledních dvou sezonách po návratu z angažmá v FC Turín. Za reprezentaci nastoupil k 26 utkáním. Na světovém šampionátu, kde český tým vypadl ve skupině, odehrál 12 minut v duelu s Jihoafrickou republikou.
„Jsem tady spokojený. Pokračuju v práci, kterou jsme si, ať už já nebo celý tým, vytyčili. Dál se zlepšovat, a to hlavně směrem do Ligy mistrů, mezi evropskou špičku. Je před námi spousta práce,“ řekl Zima.
Pětadvacetiletý stoper je odchovancem Sigmy Olomouc, do Slavie poprvé přišel v roce 2020. V nejvyšší soutěži odehrál 100 zápasů a dal čtyři branky.
V klubu bude pokračovat i Vlček. „Prodloužení smlouvy pro mě znamená hrozně moc. Každý ví, jak to se Slavií mám, že bych pro ni dýchal. Že bych pro ni padnul,“ uvedl pětadvacetiletý stoper nebo pravý bek.
Rodák z Kladna si před dvěma lety připsal i dva reprezentační starty, následně mu ale kariéru přibrzdilo vážné zranění kolena. Po operaci a osmiměsíční pauze se vrátil na hřiště a v minulých dvou sezonách se Slavií získal ligový titul.
„Je to důkaz, že mi Slavie věří. A já se budu snažit, abychom byli opět úspěšní. Chci vrátit důvěru svými výkony na hřišti. Zlatý hattrick už tu jeden byl, to je velké lákadlo,“ řekl Vlček, jenž má v lize bilanci 77 zápasů a dva góly.