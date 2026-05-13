Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Po deseti letech se pád jednoho z největší zdejších klubů může opakovat. Baník dvě kola před koncem nadstavbové části nemá situaci ve své moci.
Aby se vyhnul přímému sestupu do druhé ligy, potřebuje, aby mu pomohly Teplice a v sobotu neprohrály s Duklou.
„Prohráli jsme další bitvu, ale válku ještě ne. Situace je kritická, nemáme ji ve svých rukou,“ pronesl po úterní prohře na Slovácku (1:2) trenér Josef Dvorník, už čtvrtý hlavní kouč v sezoně po Hapalovi, Galáskovi a Smetanovi.
|
Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali
Právě v úterním třetím dějství nadstavbové skupiny o záchranu hrálo všechno proti klubu z Ostravy.
Dukla, s níž měl Baník stejný počet bodů, zvítězila v Mladé Boleslavi, která má záchranu jistou stejně jako Zlín. Ten se především v druhém poločase nepřinutil odmakat duel proti Teplicím.
Jak v boji o záchranu
zbývají dvě kola
Slovácko (doma Mladá Boleslav, venku Zlín)
Dukla (venku Teplice, doma Baník)
Baník (doma Zlín, venku Dukla)
Ty se naopak ze stavu 0:2 obdivuhodně zvedly, vyrovnaly a pak v deseti přidaly další dva góly. Pro letošní sezonu mají tedy rovněž odpracováno.
„Uf, je to obrovská úleva,“ oddychoval trenér Zdenko Frťala.
Tím, že se Teplice už zachránily, tak Slovácko ví, že půjde do baráže. Ale zároveň díky výhře nad Baníkem získalo jistotu, že se vyhne přímému sestupu.
Teď už jen čeká na to, jestli o účast v příštím ročníku mezi elitou bude hrát proti třetímu nebo druhému týmu druhé ligy. Jeho soupeři takřka jistě budou z Táborska, nebo Artisu Brno.
Dukle stačí remíza v posledním kole právě s Ostravou a neskončí poslední.
Aby všechno nenechala na poslední chvíli, měla klid dřív a mohla se připravovat na baráž, potřebuje tři body z Teplic.
„Proti Ostravě jsme ve výhodě, ale ještě nás čeká velký kus práce. Musíme se stejně připravit i na zápas v Teplicích. Nebude to o tom, jestli máme nějaký mečbol na baráž, nebo ne,“ zdůraznil Pavel Šustr, trenér Dukly.
Baník musí ve zbývajících dvou kolech uhrát o čtyři body víc než Dukla, s níž ho čeká na závěr vzájemný zápas, jinak sestoupí. Nebo jinak: musí doufat, že Dukla prohraje, nebo remizuje v Teplicích a on dvakrát zvítězí.
„Jsme zahnaní do kouta, není kam uhýbat. Musíme doma zvládnout Zlín a pak dát všechno do zápasu na Dukle. Musíme být pozitivní a nesmíme si připustit, že je konec,“ zdůraznil Dvorník.
Pokud Baník sestoupí, pád o patro níž potká i jeho rezervu, která se přitom v druhé lize s přehledem zachránila. Nebude považována za jednoho ze dvou sestupujících z druhé ligy, ale půjde dolů jako třetí tým po patnáctém a šestnáctém v pořadí.
Nabídku k účasti v druhé lize tak dostane druhý tým Moravskoslezské fotbalové ligy, což je momentálně Hodonín.