Chance Liga 2025/2026

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Autor:
  14:36
Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá Mladá Boleslav vyhrála domácí pohár. Ale jednou z hlavních událostí ročníku 2015/2016 byl sestup Baníku Ostrava.
Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku. | foto: ČTK

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...
Adonija Ouanda slaví druhý gól Slovácka v 56. minutě utkání proti Baníku...
Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...
Marek Havlík (Slovácko) v souboji s Karlem Pojezným z Baníku Ostrava.
17 fotografií

Po deseti letech se pád jednoho z největší zdejších klubů může opakovat. Baník dvě kola před koncem nadstavbové části nemá situaci ve své moci.

Aby se vyhnul přímému sestupu do druhé ligy, potřebuje, aby mu pomohly Teplice a v sobotu neprohrály s Duklou.

„Prohráli jsme další bitvu, ale válku ještě ne. Situace je kritická, nemáme ji ve svých rukou,“ pronesl po úterní prohře na Slovácku (1:2) trenér Josef Dvorník, už čtvrtý hlavní kouč v sezoně po Hapalovi, Galáskovi a Smetanovi.

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Právě v úterním třetím dějství nadstavbové skupiny o záchranu hrálo všechno proti klubu z Ostravy.

Dukla, s níž měl Baník stejný počet bodů, zvítězila v Mladé Boleslavi, která má záchranu jistou stejně jako Zlín. Ten se především v druhém poločase nepřinutil odmakat duel proti Teplicím.

Jak v boji o záchranu

zbývají dvě kola

Slovácko (doma Mladá Boleslav, venku Zlín)
Bude hrát baráž. Jde jen o to, jestli proti druhému, nebo třetímu týmu druhé ligy, což s největší pravděpodobností budou Táborsko a Artis Brno.

Dukla (venku Teplice, doma Baník)
Aby se vyhnula přímému sestupu, stačí jí v posledním kole proti Baníku remíza. Když vyhraje v sobotu v Teplicích, má splněno už dřív a může se chystat na baráž.

Baník (doma Zlín, venku Dukla)
Na Duklu ztrácí tři body a i při rovnosti bodů na konci soutěže skončí až za ní. K účasti v baráži potřebuje dvě výhry a zároveň musí doufat, že Dukla nezvítězí v Teplicích.

Ty se naopak ze stavu 0:2 obdivuhodně zvedly, vyrovnaly a pak v deseti přidaly další dva góly. Pro letošní sezonu mají tedy rovněž odpracováno.

„Uf, je to obrovská úleva,“ oddychoval trenér Zdenko Frťala.

Tím, že se Teplice už zachránily, tak Slovácko ví, že půjde do baráže. Ale zároveň díky výhře nad Baníkem získalo jistotu, že se vyhne přímému sestupu.

Teď už jen čeká na to, jestli o účast v příštím ročníku mezi elitou bude hrát proti třetímu nebo druhému týmu druhé ligy. Jeho soupeři takřka jistě budou z Táborska, nebo Artisu Brno.

Dukle stačí remíza v posledním kole právě s Ostravou a neskončí poslední.

Aby všechno nenechala na poslední chvíli, měla klid dřív a mohla se připravovat na baráž, potřebuje tři body z Teplic.

„Proti Ostravě jsme ve výhodě, ale ještě nás čeká velký kus práce. Musíme se stejně připravit i na zápas v Teplicích. Nebude to o tom, jestli máme nějaký mečbol na baráž, nebo ne,“ zdůraznil Pavel Šustr, trenér Dukly.

Baník musí ve zbývajících dvou kolech uhrát o čtyři body víc než Dukla, s níž ho čeká na závěr vzájemný zápas, jinak sestoupí. Nebo jinak: musí doufat, že Dukla prohraje, nebo remizuje v Teplicích a on dvakrát zvítězí.

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

„Jsme zahnaní do kouta, není kam uhýbat. Musíme doma zvládnout Zlín a pak dát všechno do zápasu na Dukle. Musíme být pozitivní a nesmíme si připustit, že je konec,“ zdůraznil Dvorník.

Pokud Baník sestoupí, pád o patro níž potká i jeho rezervu, která se přitom v druhé lize s přehledem zachránila. Nebude považována za jednoho ze dvou sestupujících z druhé ligy, ale půjde dolů jako třetí tým po patnáctém a šestnáctém v pořadí.

Nabídku k účasti v druhé lize tak dostane druhý tým Moravskoslezské fotbalové ligy, což je momentálně Hodonín.

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

