Vozábal je bývalým prvoligovým hráčem, který se po konci kariéry stal manažerem a funkcionářem. Sedmačtyřicetiletý bývalý záložník působil jako sportovní ředitel v Dynamu České Budějovice, následně stejnou funkci zastával i v Táborsku. Nyní se posouvá do jednoho z nejlepších českých klubů, který nedávno převzal nový majitel miliardář Michal Strnad.
„V Martinovi získáváme velmi zkušeného člověka, který je ztotožněný s naší vizí a bude se v nadcházejících letech podílet na sportovním rozvoji klubu,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Západočechů Adolf Šádek.
„Nabídka Viktorie je pro mě velkou výzvou. Vlastně když přišla, neměl jsem moc o čem přemýšlet a rád ji přijal. Těším se na spolupráci a ihned se naplno vrhám do práce,“ podotkl Vozábal.
Ve funkci nahradí dalšího bývalého prvoligového hráče Koláře. Někdejší český reprezentant nicméně bude dál působit ve strukturách sportovního vedení Viktorie. „Dan odvedl pro klub skvělou práci a i nadále zůstane jeho součástí,“ podotkl Šádek.