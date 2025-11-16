Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Autor: ,
  18:31
Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane. Plzeňští o tom informovali na svých internetových stránkách.

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Vozábal je bývalým prvoligovým hráčem, který se po konci kariéry stal manažerem a funkcionářem. Sedmačtyřicetiletý bývalý záložník působil jako sportovní ředitel v Dynamu České Budějovice, následně stejnou funkci zastával i v Táborsku. Nyní se posouvá do jednoho z nejlepších českých klubů, který nedávno převzal nový majitel miliardář Michal Strnad.

„V Martinovi získáváme velmi zkušeného člověka, který je ztotožněný s naší vizí a bude se v nadcházejících letech podílet na sportovním rozvoji klubu,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Západočechů Adolf Šádek.

„Nabídka Viktorie je pro mě velkou výzvou. Vlastně když přišla, neměl jsem moc o čem přemýšlet a rád ji přijal. Těším se na spolupráci a ihned se naplno vrhám do práce,“ podotkl Vozábal.

Ve funkci nahradí dalšího bývalého prvoligového hráče Koláře. Někdejší český reprezentant nicméně bude dál působit ve strukturách sportovního vedení Viktorie. „Dan odvedl pro klub skvělou práci a i nadále zůstane jeho součástí,“ podotkl Šádek.

Vstoupit do diskuse

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postup pečetila výhra 9:1 nad Arménií

Portugalský útočník Goncalo Ramos se raduje ze svého gólu.

Portugalští fotbalisté po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a postoupili na mistrovství světa, kde se představí posedmé v řadě. Kanonádu při absenci potrestaného...

16. listopadu 2025  17:15

Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, Chorý bude připravený

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Do posledního zápasu roku mohou jít s čistou hlavou. Před pondělním (20.45) zápasem české fotbalové reprezentace s Gibraltarem má výběr trenéra Jaroslava Köstla jistotu druhého místa v kvalifikační...

16. listopadu 2025  15:36

České fotbalisty čeká Gibraltar. Poraďte trenéru Köstlovi, koho má nasadit

Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem.

Druhé místo v kvalifikační skupině mají jisté, přesto nesmí čeští fotbalisté závěrečný souboj s trpaslíkem z Gibraltaru podcenit. Případná ztráta by je totiž mohla mrzet s ohledem na nasazení v...

16. listopadu 2025  11:15

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Zklamaní čeští fotbalisté po vypadnutí z mistrovství světa hráčů do 17 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole play off mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s...

15. listopadu 2025  16:43

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

14. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:05

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Yannick Eduardo v souboji.

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku...

14. listopadu 2025  20:23,  aktualizováno  21:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.