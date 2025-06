„Už poslední rok jsem do Zlína jezdil pravidelně jednou týdně a teď tady budu trávit více času. Je to příjemný návrat mezi lidi, se kterými jsem strávil hodně času,“ usmíval se Hoftych na úvodním tréninku letní přípravy v areálu na Vršavě.

Poznáváte to tady?’

Ve Zlíně jsem žil dvacet let. Vidím, že stromy výrazně vyrostly. Potkal jsem se s jedním kamarádem, pozdravili jsme se, řekli si dobrý den a za chvilku jsme zjistili, že se známe. Akorát on je šedivý a já plešatý. Trošku je problém poznat, kdo je kdo. (úsměv)

Dokážete si představit, že se v případě potřeby posunete na lavičku?

Nechci být trenérem ve Zlíně. Z pozice sportovního manažera, ve které jsem spoluzodpovědný za tvorbu týmu, by to nebylo korektní. Těším se, jsem tady rád. Těším se i na pokračující spolupráci s realizačním týmem, Broňou Červenkou (hlavní trenér). Loni mě to bavilo.

Radíte mu?

Máme s Broňou komunikační kanál. On vládne kabině po sportovní stránce a já mu dávám postřehy. Tak jsme si to nastavili už v minulé sezoně. Občas jsem v přestávce předal informace. Z tribuny to vidíš kolikrát jinak. Dělám mu servis, který potřebuje. S hráči se bavím v součinnosti s trenérem.

Trenérskou minulost už máte tedy vyřešenou? Práce sportovního manažera vás naplňuje více?

‚Trenérsky jsem se už vybouřil. Ale nevylučuji, že se nevrátím v jiném klubu. Baví mě ovlivňovat tým příchody, komunikace s hráči, realizačním týmem.

Pracoval jste v Bohemians, v Českých Budějovicích, Liberci, Mladé Boleslavi, Žižkově. Dokonalá znalost českého prostředí vám pomáhá shánět hráče, na které by jinak Zlín třeba nedosáhl, že?

Největší roli sehrálo moje tříleté působení u mládežnických reprezentací do osmnácti a dvaceti let, kde jsem poznal ročníky od 1993 do 1998. S většinou kluků jsem pracoval nebo komunikoval. Třeba s Křapkou se známe z té doby. Když máte osobní vztah a vzájemnou důvěru, je to jednodušší. Fukalu jsem měl zase v Liberci. Obecně je daleko snadnější přivést hráče do Boleslavi nebo Liberce než do Zlína.

Přivedli jste sedm nových hráčů do týmu, který ve druhé lize šlapal. Je to tak akorát?

Klobouk dolů, jak soutěží kluci prolétli. Ještě jednou jsem jim poblahopřál k postupu a tím jsme oslavy definitivně ukončili. Ale víme, jaký je rozdíl mezi druhou a první ligou, dokazuje se to každý rok v baráži, přes kterou žádné mužstvo nepostoupilo. Kluci jako Křapka, Fukala, Kalabiška mají potenciál okamžitě zapadnout do základní sestavy. Mužstvo se musí omladit, proto jsme přivedli Pišoju, Ulbricha, Belaníka. Věřím, že ještě někdo dorazí. Mužstvo stavíme tak, aby bylo konkurenceschopné delší dobu.

Komu držíte místo v kádru?

Je to kreativní krajní záložník nebo rychlostní typ, který je schopný obcházet jeden na jednoho a sypat centry. Majitel už trošku znervózněl, že přišlo až moc hráčů. (úsměv) Potřebujeme ještě vyřešit nějaká hostování, dáváme prostor týmu, aby odstartoval sezonu. Víme, že jedno dvě místa máme volné.

Na co lákáte hráče do ligového klubu z periferie?

Nepřišel sem nikdo, koho bychom přeplatili. Hráči znají realitu zlínského prostředí. Finance se v českém fotbalu zvedly i díky televizním právům z Ligové asociace. Někdo chtěl změnit prostředí. Křapka byl tři roky v Bohemce, Fukala hrával často v Liberci, ale v Baníku nedostával tolik příležitostí. Zrovna tyhle dva hráče sem nebylo úplně těžké dostat. Ale měli jsme třeba jednoho předjednaného (útočník Matyáš Kozák), ale nakonec se rozhodl pro Teplice, protože do Prahy to má hodinu.

A hráči ze Slovenska, kde máte vazby z trnavské éry, zlanaříte snáze?

Slováci vnímají českou ligu jako kvalitativně lepší než jejich, což vnímají naprosto správně. Čtyři pět týmů by bylo u nás konkurenceschopných, ale obecně je naše liga nepříjemnější, nadupanější, soubojovější. Když to není hráč Slovanu, Trnavy nebo Žiliny, berou českou ligu jako krok výše.

Zlín jde spolu s Pardubicemi s nejnižším kurzem na zisk titulu. Co říkáte na predikce, které vás de facto odsuzují k boji o záchranu?

Asi nesledovali do detailu příchody. Jsem přesvědčený, že hráči zapadnou, tým prokázal na jaře kvalitu. Stavíme mužstvo, které by mělo být vyrovnané s celky jako Dukla, Pardubice... V tom se s bookmakery neshodnu, ale nevadí mi to. Role outsidera mi vždycky seděla.

Liberecký trenér Pavel Hoftych (vpravo) před utkáním s Plzní

Jak jste dokázali, že máte všech sedm posil už na startu přípravy, což nebývalo ve Zlíně zvykem?

Výhodou bylo, že o postupu bylo víceméně rozhodnuto v dubnu a měli jsme dost času na shánění hráčů, být připravení. Byly i výjimky jako Honza Kalabiška, který se jeden den objevil a druhý byl podepsaný. Po baráži jsme vnímali, že je to pořád hodně zajímavý hráč. Musím ocenit přístup majitele klubu Zdeňka Červenky, který tomu dal důvěru a do procesu výběru hráčů byl aktivně zapojený. O každého hráče se zajímal i se Zdenou Grygerou (generální ředitel klubu). Věříme, že jsme je trefili. Důležité je, že jsou tady od začátku. Je hodně změn a je potřeba čas, aby se vytvořila dobrá parta. U klubů jako Zlín je to důležité.

Zmínil jste majitele klubu, o němž je známo, že si každý nákup dvakrát rozmyslí. Zdá se, že na vás dá.

Věřím, že i proto mě sem často lákal. Oceňoval, že se na to dívám jako trenér-manažer. Doufám, že věří tomu, o čem ho přesvědčuji, i když ne všechno projde. Věděli jsme už během sezony, že musím udělat změny. Nechceme se vrátit do druhé ligy, ve které se zvedá finanční zázemí klubů. Bude tam brněnská válka. Mužstvo, které sestoupí z první ligy, to nebude mít v uvozovkách nikdy tak jednoduché se vrátit jako letos. Konkurence vzroste. I na to majitel slyšel. Pojďme udělat přestavbu týmu, dát do něj hráče, kteří přinesou něco nového. Nebylo těžké ho přesvědčit, abychom posílili, ale aby to bylo smysluplné. V týmu je také hodně hráčů, kteří na jaře neukázali všechno, co umí. Dostanou čas, aby nás přesvědčili.