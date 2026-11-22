Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Že dal Hopi branku, je pro něj povzbuzující. A to samé Rady, který se trefil nádherně. Jsme rádi, že se naši čerství reprezentanti prosadili,“ zajásal po sobotní partii teplický trenér Zdenko Frťala.
A Radosta zrovna tak: „Ze spoluhráčů mám velkou radost, na hřišti se s nimi cítím skvěle, je tam servis, bojovnost, všechno, co chceme.“
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Oba hráči jsou horkým zbožím, teplickými drahokamy. Specializovaný server Transfermarkt odhadoval Radostovu hodnotu loni v létě na 250 tisíc eur, nyní vyskočila na 800 tisíc eur, čili asi 20 milionů korun. Hopiho vidí na 350 tisíc eur, necelých devět milionů korun. Do přecenění po konci podzimu se však ještě započítají jejich reprezentační debuty. I reálná tržní hodnota bude zřejmě vyšší.
Krouží kolem nich zájemci z top české trojky, což hlavně pro osmnáctiletého Hopiho musí být nápor, ale Frťala se o něj nebojí.
„Pracovat s Idrisem je jednoduché, protože on nepodléhá mediálním šumům, které ho potkaly díky nominaci do nároďáku,“ všiml si kouč. „V rozhovorech působí klidně, nedělá ze sebe nějakou hvězdu. Zatím k tomu nemá žádné právo, aby se tak choval, ale on se stejně ani jako hvězda nechová.“
Právě Hopi udeřil v Ostravě první, po Pulkrabově prostrčení sám před brankářem sebejistě zakončil; slavil svůj letošní druhý gól.
Radosta po vyrovnání domácích zařídil výhru parádní technickou střelou zpoza vápna a jeho sezonní konto nabobtnalo na čtyři zásahy. „Zmapoval jsem si situaci a viděl jsem, že jsem na dostřel. Nečekal jsem, že dostanu tolik času na zakončení, trošku jsem se divil,“ líčil čtyřiadvacetiletý Radosta a děkoval spoluhráči Švandovi, jehož brejk dokončil.
Obě teplické komety vytáhl nový reprezentační trenér Santi Denia na Ligu národů. V prvním podzimním bloku Radostu, který vyběhl dvakrát proti Anglii, se Španělskem a Chorvatskem; proti němu se blýskl nakonec neuznaným gólem.
Hopi vyrazil na druhý sraz. Španělské mistry světa si dvakrát kurážně povodil a kudrnáč Cucurella z Realu Madrid měl radost, když mu zablokoval střelu. Naskočil i v Chorvatsku.
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„Za Idrise jsme všichni šťastní, i já, že podává v tomhle věku takové výkony,“ smekl křídelník Radosta. „Když si vzpomenu, jak byl pro mě vstup do ligy těžký a jak jsem se s tím srovnával, tak on to bere fantasticky. A ukazuje, že do ligy patří.“
Teď musí oba dokazovat, že patří i do reprezentace. „Pozvánka mi udělala strašnou radost. Hlavně proto, že se do nároďáku může dostat i hráč z klubu, který tam historicky tolik zástupců neměl. Je to motivace. Budu se snažit přidávat góly a čísla, abych byl vidět a trenéra znovu zaujal,“ nehodlá Radosta polevit z reprezentačních otáček.
Nepitval se v tom, že se ve druhém výběru neobjevil. „Chápu, že začíná přerod reprezentace. Trenér chtěl zkusit jiné alternativy, hlavu jsem si z toho nedělal. Z prvního srazu jsem cítil velké nabuzení, a že pro mě nesáhl ve druhém, mě nezasáhlo,“ zůstal nad věcí. „Budu makat dál, abych se tam dostal příště.“
V Ostravě makal on i celé Teplice. „Říkali jsme si, že Baník dobře kombinuje, ale dá se nachytat po nějaké ztrátě. A my dali dva góly z brejků,“ potěšilo Radostu, že taktický plán vyšel. „Byl to výkon, který nás tuto sezonu charakterizuje, kdy makáme, co můžeme. Obrana pracovala skvěle, obětavě. Jen v úvodu měl soupeř šance, to se nám opakuje, což bychom nechtěli.“
I tak skláři prožívají znovuzrození, jsou pátí a na dostřel druhé pozici. „Já měl z týmu už na začátku přípravy tak dobrý pocit, že by mě taková předpověď ani nepřekvapila,“ překvapil Radosta. „Možná přijde zápas, kdy nám to nesedne, to je ve sportu normální. Ale teď utkání zvládáme a odměňuje nás to.“
Nejen tým, i jednotlivce. Vyskočí ještě další do reprezentace?
Teplická bilance naruby. Doma tápou, venku jsou špička. „Žijeme si svůj příběh“
Domácí bilance je řadí do skupiny o záchranu, zato venku jsou fotbalisté Teplic špička. V sobotu slavili výhru 2:1 na půdě ostravského Baníku, od soupeřů přivezli od začátku ligy už 15 bodů. Víc urvaly jen Slavia a Liberec.
„Vím, že na konci minulé sezony bylo zase období, kdy jsme byli silní doma a nešlo nám to tolik venku. Myslím, že to úplně o nás nevypovídá, jestli jsme doma slabší nebo venku silní. Chceme hrát všude stejně a snažit porazit kohokoli,“ nepřikládá zvláštní význam neobvyklé statistice teplický záložník Matěj Radosta.
Skláři venku uspěli počtvrté z posledních pěti zápasů, na Stínadlech přitom zvítězili jen dvakrát z osmi pokusů. „Nemyslím si, že by to bylo něco, co nás tíží. Jsou zápasy, které máme i doma dobře rozehrané, ale je pravda, že v těch venkovních jsme schopni víc využívat otevřenou obranu soupeře. Chceme být úspěšní i doma, ale někdy se sezona vyvíjí tak, že jste víc efektivní mimo vlastní hřiště,“ neřeší teplickou bilanci naruby ani kouč Zdenko Frťala.
Důležitý je celkový bodový zisk, a ten sklářům stačí na průběžné páté místo v ligové tabulce, což je po mnoha záchranářských sezonách skvělá pozice. „Všichni vidí, jak se tabulka vyvíjí, jak je každý schopný porazit každého. Tři body z Ostravy jsou pro nás nádherné, žijeme si nějaký příběh a byli bychom sami proti sobě, abychom s tím hazardovali.“
Teplicím se v Ostravě osvědčila taktika hrát na brejky. Soupeř držel míč 67 procent hry a přestřílel skláře 26:12, ale převaha vyšla vniveč. „Chtěli jsme využít rychlost našich křídel i podporu krajních beků, protože všeobecně se ví, že stopeři Baníku nejsou úplně rychlostně vybavení,“ poukázal kouč na slabinu ostravských zadáků Kaluše a Frydrycha. „Nechci zpochybňovat kvalitu domácích obránců, ale chtěli jsme v určité fázi zápasu hrát jeden na jednoho. Bylo také důležité, že jsme byli schopni narušovat jejich držení míče, po zisku jsme neztráceli, jak se nám to stávalo často v předešlých zápasech. A pořád jsme hrozili nějakými protiútoky,“ ocenil kouč.
Teplické góly zařídili reprezentanti Radosta a Hopi, v nastavení hosté málem přišli o výhru, ale Gilbertův gól odvolal pro ofsajd VAR. „To byla obrovská úleva, protože po domácím nepovedeném výsledku jsme na to chtěli zareagovat,“ připomněl kouč zkrat s Pardubicemi 1:4. Teď ještě potvrdit vítězství v Ostravě i před vlastními fanoušky.
V sobotu vyzvou Teplice Liberec. „Snad i to nejbližší domácí utkání pro nás bude konečně úspěšné,“ věří Frťala.