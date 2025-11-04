Chance Liga 2025/2026

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Autor:
  10:38
Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i přiměřeností zpracování. Informoval o tom ostravský primátor Jan Dohnal.
Nové Bazaly

Nové Bazaly | foto: Statutární město Ostrava

Stavba stadionu pro až 20.000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029. Stát...
Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením...
Nový stadion Bazaly bude podle návrhu barcelonského studia L35 Arquitectos.
Nová podoba fotbalového stadionu Bazaly.
21 fotografií

Vítězný návrh se dopracuje a bude nutné získat potřebná povolení. Stavba stadionu pro až 20.000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029. Stát má zhruba 2,5 miliardy korun.

„Vítězný návrh jsme vybrali jednomyslně. Reflektuje zásadní body, které byly pro město nosné. Elegantní architektonické řešení nabízí jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má ambici stát se novou dominantou Ostravy, která nabídne zázemí jak fotbalu, tak laické veřejnosti,“ řekl Dohnal.

Líbí se vám podoba nového stadionu na Bazalech?

celkem hlasů: 217

Uvedl, že vítězný návrh se zrodil ve studiu s takřka šedesátiletou historií, které má na kontě více než 200 staveb na čtyřech kontinentech. Jeho tým čítá přes 200 odborníků. „Mezi jeho realizace náleží například rekonstrukce stadionu Santiago Bernabéu nebo projekty stadionů v La Paz a Dubaji,“ řekl Dohnal.

Kromě Barcelony má studio zastoupení v Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Zabí. Pracovalo na širokém spektru projektů, od vlakového nádraží, obchodních center, revitalizace městských čtvrtí až po stadiony.

Nové Bazaly mají jasnější obrysy. Budou dominantou Ostravy, věří majitel Baníku

Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15. Nový stadion, který umožní konání mezinárodních utkání včetně reprezentačních, by měl být certifikován podle standardu BREEAM (udržitelnosti budov). Součástí bude muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace či fanshopy.

„Kvalitní architektura je pro Ostravu klíčová, proto také vítězný návrh nového stadionu vzešel z architektonické soutěže. Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli naši architekti i odborníci z různých koutů světa, celkem se přihlásilo 30 zájemců,“ řekl Dohnal. V porotě, která vybírala vítězný návrh, byli renomovaní architekti, ale také zástupci města a Baníku. Přizváni byli i odborníci z dalších oblastí.

„Výsledkem je návrh ikonické stavby v blízkosti centra města, takřka sousedící s národní kulturní památkou Nové radnice, která se stane turistickým cílem i obyvateli města vyhledávaným místem. Chystáme také výstavu soutěžních prací, na kterou se veřejnost může těšit v lednu příštího roku,“ doplnil Dohnal.

Baník Ostrava se z Vítkovic přesune zpátky na Bazaly, kde má od roku 2029 růst stadion pro dvacet tisíc lidí, nová dominanta města. Fanoušci se nemohou dočkat už teď: než se sobotní hit kola se Spartou rozjel, vytasili se s choreem, které připomínalo, že návrat proběhne přesně sedmdesát let poté, co se klub na Bazalech uhnízdil poprvé.

Bazaly byly tradičním působištěm Baníku a nový stadion má umožnit návrat na místo, s nímž byl fotbalový klub historicky spjat. Fotbalisté se museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí ale vedení města opakovaně označilo za poměrně problematické a kapacitně neudržitelné. Výhledově navíc počítá na Městském stadionu s dalším rozvojem atletiky.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

