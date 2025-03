„Je to ještě daleko, ale důležitější jsou Bazaly než to, abychom dneska vyhráli, anebo abychom byli opět v pohárech,“ řekl Václav Brabec. „Kdyby Baník ještě nějaký rok v pohárech nebyl, tak to pro klub, pro jeho budoucnost není tak důležité, jako když bude mít svůj svatostánek.“

V tuto chvíli běží mezinárodní soutěž architektonických týmů ohledně podoby stadionu. Z ní zástupci města a klubu vyberou vítězné návrhy.

„Projekt zaměstná město na řadu let, takže i proto musí být magistrát v symbióze s fotbalovou asociací a klubem. Návrhy budou dokončeny do konce května. Z nich vybereme čtyři, pět, nebo šest, které pošleme do dalšího kola k rozpracování. Vítěze soutěže poznáme v listopadu,“ přiblížil Dohnal.

Samotná stavba by pak měla začít v roce 2029.

„My v Baníku věříme, a jsem o tom skálopevně přesvědčený, že pokud budeme mít opravdu fotbalový stadion, kdy si na hráče skoro sáhnete, tak baníkovští fanoušci dokážou vytvořit jedinečnou kulisu a tlak, což nám možná v soutěži přinese o pár bodů více a zvýší se pravděpodobnost, že budeme každoročně hrát nahoře v tabulce,“ zdůraznil Brabec.

Bazaly byly domovem klubu v letech 1959 až 2015. „Fotbalová asociace podporuje výstavbu fotbalové infrastruktury, jak to bylo v případě Pardubic a Hradce Králové, proto rozhodnutí vrátit Baník na Bazaly, které jsou naprosto ikonické místo, považuju za fantastický krok,“ prohlásil Petr Fousek. „Stadion tam patří a rádi bychom tam v budoucnu směřovali některá utkání české reprezentace.“

Podpis memoranda k novým Bazalům, ostravský primátor Jan Dohnal. Podpis memoranda k novým Bazalům, majitel Baníku Václav Brabec.

Brabcovi tak může kromě aktuálních výsledků dělat radost i chystaný projekt. „Ale teď, protože Bazaly budou zdlouhavější proces, mi dělá větší radost postavení v soutěži. Ale někde vzadu je i ta radost, že se Bazaly hýbou a že bychom ten stadion mohli mít.“

Kdo všechno bude stavbu platit, zatím domluveno není.

„Ale bavíme se už o tom, jak by to mělo být, kdo by měl platit provozní náklady i ty další s tím spojené, jako je projektová dokumentace a vůbec celá stavba,“ přiblížil Brabec. „A chtěl bych poděkovat i kraji, který vyjádřil náklonnost projektu. Jeho zástupci nyní velmi intenzivně jednají s městem, jakým způsobem by mohl kraj na Bazalech participovat.“

Naopak varianta, že by přispěla i fotbalová asociace, ve hře není.

Podpis memoranda k novým Bazalům, předseda FAČR Petr Fousek.

„Ta nedisponuje penězi, těmi disponuje stát. Je to primárně otázka pro krajské a městské zastupitele, aby podporovali výstavbu nové sportovní infrastruktury, v našem případě fotbalových stadionů, anebo rekonstrukce těch stávajících. Moderních stadionu je pořád málo, ale některé tady už jsou,“ vysvětlil Fousek.

„Bavíme se i o dotacích z Evropské unie, je vypsaný i nějaký program na rekultivaci krajiny. Radní byli i v Bruselu. Všechno vypadá dobře, ale uvidíme. Zatím jsme na začátku,“ doplnil Brabec.

Je však přesvědčený, že pokud vše vyjde, bude stadion na Bazalech jedinečný. „Protože bude na kopci a takových v Česku moc není. Moc se těšíme na to, jak bude stadion svítit modrými barvami nad Ostravou. Bude to, jestli ne největší, tak jedna z největších dominant Ostravy,“ uzavře.