Nováček lovil ve Slavii. Artis přivádí defenzivního univerzála Labíka

Labík je odchovancem Slavie, v Edenu se ale neprosadil. Putoval po hostováních, působil v druholigové Vlašimi, v Teplicích a v minulé sezoně v Karviné. V létě se do Slavie vrátil a zdálo se, že by v týmu obhájců titulu mohl zůstat, nakonec ale přestoupil.
Labík má v české lize na kontě zatím 66 startů a tři branky. Hrát může na levém kraji obrany i ve středu pole. „Měl by posílit středovou řadu, i když je univerzálnější, vždyť se svojí šikovnou levačkou začínal na levé obraně či křídle. Ale pro nás to bude střeďák, který už je herně velmi vyspělý s parádní rozehrávkou, který nezmatkuje ani pod velkým tlakem. Kreativní hráč s puncem reprezentanta naši hru určitě zkvalitní, o tom jsem přesvědčen,“ řekl Roman Nádvorník, trenér Artisu.
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Nováček nejvyšší soutěže, který má po čtyřech kolech na kontě jen bod, o víkendu přivítá Spartu. Labíka tak bude čekat výjimečný zápas. „Moc se na nové angažmá těším. Teď to vlastně pro mě pátým kolem začíná a hned v sobotu se Spartou, tak to je tedy výzva. I když samozřejmě bude na trenérovi, jestli nastoupím. V pátek jsem absolvoval první trénink a cítil se v nové partě perfektně. Navíc jsem v kabině potkal nemálo známých tváří,“ uvedl Labík.