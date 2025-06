„Jsem rád. Trenéra znám, on zná mě i ostatní kluky. Víme, co od sebe čekat,“ doplnil sparťanský odchovanec.

Osmačtyřicetiletý kouč v únoru předčasně skončil v nizozemském Feyenoordu. Z Prahy se stěhoval na vlastní žádost loni na konci května, mužstvo převzal tehdejší asistent Lars Friis a dovedl ho do Ligy mistrů. V domácí soutěži však skončil čtvrtý a prohrál i finále poháru.

Sparta dlouho vybírala, nakonec minulý týden pozdě večer v neděli zničehonic oznámila Priskeho návrat.

„Byl jsem velmi překvapený, nečekal jsem to. Ale jsem velmi rád, že je Brian zpátky. Myslím, že je to velmi dobrý trenér. Moc se těším, že spolu budeme znovu pracovat,“ řekl trenérův krajan Asger Sörensen.

Ve Spartě si návrat úspěšného muže pochvalují. „Šlo to vidět od prvního dne. Má s sebou i nový realizák. Myslím si, že to hodně pomohlo. Vyčistilo se prostředí a teď jsme všichni natěšení a hladoví na novou sezonu,“ líčil Ryneš.

„Po minulé sezoně to bylo těžké, dostali jsme tři týdny volna. Mohli jsme se trochu zamyslet nad tím, co se stalo. Teď už se neohlížíme. Samozřejmě Brian přinese nějakou novou energii, což je cítit od prvního tréninku. Je to moc dobré,“ culil se Sörensen.

„Bude klást důraz na to samé jako předtím - presink, represink, držení míče, hrát na za obranu, na hodně gólů. Myslím, že to bude hodně podobné,“ přemítal Ryneš.

„Je to pořád stejný chlap. Velmi dobrý v komunikaci s lidmi, velmi dobrý na hřišti. Pořád tomu dává sto procent. Možná získal nějaké nové zkušenosti z jiné země, kultury. Na druhou stranu vím, že předtím působil také v Belgii a Nizozemsko je podobné. Takže je to asi pořád ten samý Brian,“ zamýšlel se Sörensen.

Sparťané doufají, že se pod Priskem vrátí do boje o titul, který znovu jako v minulé sezoně znamená přímý postup do Ligy mistrů. „Je cítit ta vítězná mentalita. Pod Brianem jsme vyhráli titul a double. Doufáme, že na to navážeme. Budeme všichni makat a těšíme se na novou sezonu,“ řekl Ryneš.

„Určitě znovu chceme vyhrát titul a pohár, chceme se také dostat do Evropy. Je potřeba přinést nějaké nové věci a trochu to přestavět. Samozřejmě to bude nějaký čas trvat. Nebudeme hrát úplně perfektně od prvního kola. Ale samozřejmě si klademe vysoké nároky a chceme vyhrávat. Od toho jsme tady,“ doplnil Sörensen, který by se měl po zranění paty ze závěru minulé sezony nejpozději příští týden stoprocentně zapojit do plného tréninku s týmem.

Na soustředění odjíždějí sparťané 30. června, ligu začnou o víkendu 19. července s Jabloncem. A prvního soupeře v kvalifikaci o Konferenční ligu se dozvědí už ve středu po poledni.