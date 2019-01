Komličenko na sto procent zůstává, tvrdí šéf fotbalové Mladé Boleslavi

Loni v létě i proto překvapil netradiční klid, který v Mladé Boleslavi z hlediska změn v kádru panoval. Tento týden ale už Josefu Dufkovi zase ďábelsky svítilo v očích.

To když novinářům oznamoval, jaké novinky se v Boleslavi aktuálně odehrávají.

Ale nejdřív to hlavní: jaká je situace kolem nejlepšího ligového střelce Nikolaje Komličenka, který v Boleslavi stále hostuje z ruského Krasnodaru? „Na jaře bude hrát na sto procent u nás,“ uklidnil Dufek fanoušky. „V budoucnu se chceme vrátit do evropských pohárů,“ dodal.

„Dochází u nás k řadě změn a další ještě asi nastanou,“ představoval Dufek nové vize. „Měli jsme tu více starších hráčů, kteří ne vždy předváděli to, co jsme od nich čekali. Neodpovídalo to dobrým podmínkám, které u nás měli,“ řekl Dufek otevřeně.

Některá jména možná překvapí, ale Boleslav se rozloučila i s fotbalisty, kteří ještě na podzim pravidelně nastupovali v základní sestavě.

Pryč jsou Lukáš Pauschek, Tiémoko Konaté, Luboš Kamenár, Jiří Valenta, Jaroslav Diviš, Jiří Kateřiňák i Lukáš Hůlka, který ještě na podzim často nastupoval jako kapitán.

„Jeho odchod nás mrzí, bylo to těžké rozhodnutí. Je to náš odchovanec, ale Bohemka o něj velmi stála a jemu se tam při nedávném angažmá velmi dařilo. Myslím, že je to pro všechny nejlepší rozhodnutí,“ řekl Dufek.

A teď k příchodům. V boleslavské kabině je nyní tolik nováčků, že by to vydalo na celou jedenáctku.

Prezident boleslavského fotbalového klubu Josef Dufek na vyhlídce u lyonské Baziliky Panny Marie.

Do klubu přestoupili záložníci Dominik Mašek z Bohemians 1905, Jakub Fulnek z druholigové Jihlavy a brankář Jan Stejskal z Hradce Králové, z Plzně přišel na hostování zkušený obránce Tomáš Hájek.

Z hostování se vrátili Aleksandar Šušnjar s Jakubem Klímou a šanci dostane také několik odchovanců. Dorazit by měli i Philipp Tvaroh z Ingolstadtu, brazilský záložník Ewerton ze Zlatých Moravců, jeho krajan Marco Tulio z Vlašimi, obránce Alexej Tatajev z Krasnodaru a Lukáš Budínský z Karviné.