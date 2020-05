Tecl si nahrávku před prázdnou branku u Stancia objednal už o přestávce

„Jsem rád, že se nám podařilo takhle odpovědět na výkon Plzně,“ připomněl Tecl, že krátce před výkopem v Edenu vyhrál největší rival slávistů 7:1 nad Mladou Boleslaví.

Slavia si tlak nepřipustila, a také ona vyhrála rozdílem třídy. Oslabeného soupeře rozebrala aktivní kombinační hrou s řadou nebezpečných útočných výpadů.

Dvojice Nicolae Stanciu - Stanislav Tecl v tom hrála klíčovou roli. Rumunský špílmachr dobře četl hru a rozdával výborné přihrávky, Tecl byl neustále v pohybu, startoval do náběhů za obranu a s chutí útočil.

„Nico bude lepší a lepší, na jeho výkonu se odráží i spousta pozitivních věcí v soukromém životě,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský a naznačil, že drobnému záložníkovi více vyhovují změny v záloze, které přišly s odchodem Tomáše Součka. „Je trochu v jiné pozici než hrál na podzim, souhra se dvěma hráči za ním je teď pro něj ideální.“

V sobotu Stanciu otevřel střelecký účet gólem z penalty, pak uvolnil Tecla do úniku, který zakončoval Holeš, a ve druhé půli zaznamenal dvě čisté gólové nahrávky. „Celou sezonu má spoustu pasů a klíčových přihrávek do gólových příležitostí, ale až teď jsme je začali i proměňovat. Když cítí, že připravil gól, je to i pro něj lepší pocit,“ dodává Trpišovský.

VIDEO: Holeš: Zvládli jsme to dobře, zápas jsme měli pod kontrolou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Statistici už Rumunovi v sezoně napočítali sedm gólových přihrávek, což jej řadí na dělené druhé místo. Lepší je jen Adriel Ba Loua z Karviné. „Kolik gólů ještě připravím? To nevím, nedávám si žádný cíl. Snažím se hrát a pomáhat týmu,“ řekl Stanciu. „Není důležité, kdo dává góly, kdo nahrává, potřebujeme vyhrávat, abychom zase získali titul.“

Podpis pod třetím a čtvrtým gólem přinesl dvě různé ukázky jeho umění. Ze středu hřiště přeloboval jabloneckou defenzivu a vyslal za třetí brankou Provoda. Před Teclovým gólem přechytračil stopera Štěpánka, prostrčil mu míč mezi nohama a nahrával před prázdnou branku.

„O poločase jsem Nicovi říkal, ať mi to nahraje do prázdné brány. Tak mi opravdu nahrál,“ smál se Tecl.

K úsměvům měl důvodů více. V úterý v Mladé Boleslavi ve třech šancích neuspěl, tentokrát se dočkal.

Tecl patří k tahounům na hřišti i v kabině

„Samozřejmě je příjemné, když útočníci dávají góly, ale pro náš styl je důležitá jeho práce bez míče, brejkové situace, náběhy za obranu,“ řekl kouč Trpišovský. Připomněl, že kromě vstřeleného gólu a nahrávky Holešovi byl na Tecla spáchán i penaltový faul. „Jeho práce pro tým je neskutečná. Po odchodu lídrů patří mezi tahouny na hřišti i v kabině.“

VIDEO: Myslím, že týmový výkon byl velice dobrý, řekl Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na rozdíl od Tecla, který si chválil, jak Slavia odpověděla na gólové představení Plzně, byl Trpišovský opatrnější: „Vůbec bych ty zápasy nespojoval. Jsem rád, že jsme dali tolik gólů, ale pořád je to za tři body. A bodové zisky jsou pro nás nejdůležitější.“

Po koronavirové pauze jsou oba rivalové zatím ve sbírání bodů stoprocentní. Slavia si udržuje osmibodový náskok, Plzeň se drží na dohled a vzájemný zápas se blíží. Nejlepší týmy ligy se utkají už příští neděli v Edenu.