Stanciu blízko přestupu: dorazil do Džiddy, kde ho vítali fanoušci

Fotbal

Dalších 28 fotografií v galerii Nicolae Stanciu dorazil do Džiddy, kde ho vítali fanoušci místního klubu Al Ahlí, kam přestupuje ze Sparty. | foto: http://www.global-sports.com/

dnes 9:05

Fotbalista Nicolae Stanciu je přestupu ze Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí už hodně blízko. Ve středu pozdě večer konečně dorazil do Džiddy, kde klub sídlí. Během čtvrtka se podrobí lékařské prohlídce, poté by transfer měly definitivně stvrdit i kluby.

Když jeho spoj z Dubaje přistál v supermoderním městě na pobřeží Rudého moře, na letišti už ho vítali fanoušci. Kolem krku šála v zelenobílých barvách, společné fotografie. Pokud všechno půjde podle plánu, Stanciu projde lékařskými testy a saúdskoarabský klub potvrdí předběžnou dohodu se Spartou, stane se pětadvacetiletý rumunský záložník do konce týdne hráčem Al Ahlí. Bude nastupovat na šedesátitisícovém stadionu, na kterém se například začátkem ledna hrálo o Italský Superpohár, Juventus gólem Ronalda porazil AC Milán. Džidda je nejbohatším městem arabského světa, centrem saúdského obchodu, žije v něm tři a půl milionu obyvatel. Tým je v místní lize čtvrtý s desetibodovou ztrátou na vedoucí Al Hilál, do konce ročníku zbývá třináct kol. Rumunská média informují, že Stanciu bude ročně brát 2,5 až 3 miliony eur. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Stanciu v pondělí opustil sparťanské spoluhráče na soustředění ve Španělsku, v Dubaji čekal na vyhotovení vstupních víz do Saúdské Arábie. Ve středu večer pak ze Spojených arabských emirátů odletěl do cílové destinace. Podle zákulisních informací Sparta za rumunského reprezentanta dostane v přepočtu přibližně 200 milionů korun. Je to takřka dvakrát tolik, než za něj před rokem zaplatila Anderlechtu Brusel. Stomilionový obchod je dosud rekordním přestupem směrem do české ligy. Fotbalista s lepšími schopnostmi v posledních letech českou ligu nehrál. V domácích zápasech předváděl geniální věci, ale nezvládal „českou kopanou“ v těch venkovních, na hřištích soupeřů byl nevýrazný. Spartu neposunul do ligové špičky, nepomohl do evropských pohárů, byť osobní statistiky špatné neměl: deset branek a deset asistencí v 31 ligových zápasech. Miláček Nico: zjevení i zklamání. Ani Stanciu nepozvedl Spartu Po nepovedeném podzimu, kdy Sparta skončila až na pátém místě s obří ztrátou na Slavii i Plzeň, z dovolené do Prahy vzkázal, že by rád přijal nabídku z Egypta. Sparta ji však kvůli nízkému odstupnému odmítla. Pro klub to však byl špatný signál, vztahy mezi Spartou a hráčem už nemohly být ideální, důvěra byla v tu chvíli narušená. I proto na další a výhodnější nabídku Sparta přistoupila. Definitivně jasno by mělo být v nejbližší době.