Stanciu mi imponuje řešením na posledních 25 metrech, říká Trpišovský

„On má takovou zvláštní typologii. V týmu jsme úplně klasickou desítku neměli. Netajím se tím, že jako hráč mi hodně imponuje svým řešením na posledních 25 metrech. Máme skvělé mužstvo, ale některé situace jsme v určitých fázích sezony v těch nebezpečných zónách neřešili úplně dobře,“ řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

„Další obrovský bonus jsou jeho přímé kopy. V minulé sezoně jsme dali přes 100 gólů, ale jen dva z přímých kopů. Miňo Stoch v Liberci a doma se Zlínem. To je další atribut, jak jsme chtěli tým vylepšit a obohatit ho o tyhle dovednosti. Těch plusů je opravdu hodně, byli bychom tu hodně dlouho,“ doplnil kouč úřadujícího mistra.

Za velkou výhodu Stanciua považuje, že už v české lize působil. Šestadvacetiletý rumunský reprezentant loňský rok strávil u rivala ve Spartě, než v zimě odešel do saúdskoarabského Al Ahlí.

„Základní plus je, že je to cizinec, který už byl v české lize. A působil v ní úspěšně. To je vždy takový důležitý parametr. Těch zahraničních hráčů skautujete spoustu. Může se vám líbit, ale nevíte o něm nic. Takže určitě je výhoda, že se už v lize prosadil. Nějaké informace o něm máme,“ řekl Trpišovský o hráči, který dal ve Spartě za rok 10 ligových branek a chvíli dělal na Letné kapitána.

Slávistického kouče trochu mrzí jen to, že Stanciu se připojil k týmu až v závěru přípravy, jen pár dní poté, co z Edenu odešel záložník Miroslav Stoch. „Táhlo se to delší dobu. Bylo to takové turbulentní období, jestli jo, nebo ne. V jednu chvíli to úplně utichlo, pak jsme se k tomu vrátili. I díky jemu samotnému se jednání podařilo obnovit a dovést do zdárného konce,“ řekl Trpišovský.

„Moc děkuji vedení i hráči, kolik energie do toho investovali, aby vůbec bylo reálné, že se k nám připojí. I když je to bohužel až týden před ligou, na konci soustředění, ale zaplaťpánbůh za to, protože to vůbec nebylo jednoduché,“ dodal.