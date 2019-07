Stanciův příběh. O gólech Spartě, slíbené trofeji i úprku k rivalovi

Výkonem ostatní převyšoval. Sprintoval, střílel, kličkoval. Byl nejrychlejší, nepolapitelný. Vynikal.

Málokoho by tenkrát napadlo, jak výrazně o tři roky později vstoupí do dění ve fotbalovém Česku. Hrál za Spartu a teď je z něj slávista. Největší přestup tuzemské historie, transfer za více než sto milionů korun, byl definitivně potvrzen ve čtvrtek.

Také jste zvědaví?

Když ještě válel doma v Rumunsku, o Stancia stáli v Premier League. Konkrétní zájem měl Southampton, jenže svérázný šéf klubu z Bukurešti Gigi Becalli si řekl o balík, který ani anglický klub nezaplatil a z jednání raději vycouval. Takže co dál? Belgie!

Anderlecht zaplatil na sklonku léta 2016 deset milionů eur a pro Stancia měl být přestupní stanicí na cestě do ještě kvalitnější evropské soutěže, do opravdového top klubu. Jenže nebyl.

Cosi se zadrhlo, Stanciu po protrápeném roce a půl pláchl do Sparty a z ní po dvanácti měsících pokračoval do saúdskoarabského Al Ahlí Džidda. Ani tam však dlouho nevydržel a je zpátky v Praze. Jen rudé barvy mění za červenobílé.



Připomeňte si, jak šel čas s Nicolaem Stanciem.

Chci pracovat pod Stramaccionim (leden 2018). Ta zpráva letěla belgickými i rumunskými médii. „Mám nabídku ze Sparty, láká mě spolupráce s trenérem Andreou Stramaccionim,“ tvrdil Stanciu.

Pro italského elegána, kterému hrubě nevyšel první půlrok na lavičce českého klubu, měl být poslední záchranou, spasitelem. Mužem číslo jedna.

V Anderlechtu si Stanciu nevybudoval pozici, na kterou byl zvyklý z předchozího angažmá ve Steaue. V první sezoně se jakž takž držel, v té druhé hrál minimálně a toužil po odchodu.

Jednání se Spartou se táhla, ale po třech týdnech dospěla ke zdárnému konci. Stanciu stál takřka sto milionů korun, česká liga měla nový přestupový rekord.

Nejdůležitější je tým (leden 2018). První Stanciovo vystoupení ve sparťanském dresu. Jistě, byla to jen příprava proti třetiligovému Vltavínu, ale nová posila okamžitě zaujala.



„Měl tam řadu věcí, které jsou mimořádné bez ohledu na soupeře,“ uznal Zdeněk Ščasný, tehdejší sportovní ředitel.

Stanciu si udělal v prvních minutách z protihráčů kužely, slabší levačkou z dálky napálil břevno a následně připravil tři sparťanské góly.

Mezi novináři pak tiše a pokorně vyprávěl: „Jsem vážně šťastný, že tady můžu být. Že jsem nejdražší v historii? Četl jsem o tom, ale rozhodně nejsem v klubu jediná hvězda. Chci pomoct týmu, abychom měli dobré výsledky.“

Koncert v derby jen do přestávky (březen 2018). Poprvé nastoupil proti největšímu rivalovi. Sparta už měla nového trenéra Pavla Hapala a v prvním poločase proti Slavii dominovala. Díky Stanciovi.

Maličký rumunský záložník sám dva góly dal a na třetím se podílel. Jenže průběžné vedení 3:0 sparťané po přestávce prošustrovali, ve sněhové vánici třikrát inkasovali a derby skončilo divokou remízou.

„Co se s námi stalo?“ nechápal Stanciu, který přitom předvedl dost možná nejpůsobivějších pětačtyřicet minut ve Spartě.



V bojovné české lize měl problémy na hřištích soupeřů, nebyl příliš výrazný, často se svezl s nepovedenými výkony celého týmu. Venku na jaře vstřelil či připravil jen dva góly, kdežto doma jich bylo sedm.

Týmu pořád věřím, cílem je titul (srpen 2018). Výbuch zkraje nové sezony: Spartu vyřadila v předkole Evropské ligy neznámá Subotica.

„Bolí to, protože jsme si asi všichni mysleli, že takového soupeře hladce vyřadíme,“ nezastíral Stanciu před novináři.

Nebylo to ani zdaleka poprvé, co nepovedené výkony týmu do médií vysvětloval. V létě se z něj stal zástupce kapitána a byl mluvčím kabiny. Veřejně hovořil po zápasech i před nimi.

„Nelituju toho, že jsem do Sparty přestoupil,“ vyprávěl v horkém srpnovém večeru po nečekaném konci v pohárech. „Našemu týmu pořád věřím. Ligový ročník jsme odstartovali dobře a musíme v tom pokračovat. Zisk titulu je teď náš hlavní cíl.“

Zůstanu, dokud nevyhraju trofej (listopad 2018). Slova, která se mu od sparťanských fanoušků doteď vracejí jako bumerang.

Když Nicolae Stanciu odpovídal na otázky před podzimním derby na Letné, prohlásil: „Cítím se ve Spartě velmi dobře a chci tu vyhrát trofej. Zůstanu minimálně do té doby, než nějakou získám.“

Stanciovy podzimní výkony kopírovaly výsledky celé Sparty.

Produktivní vstup do ligové sezony vystřídalo bídné období před zimní přestávkou. Rumunský fotbalista neunesl porážku v Plzni, nechal se vyprovokovat, z frustrace podrazil Limberského a dostal červenou kartu.



Zatímco do té chvíle se v ligovém ročníku podepsal pod osm sparťanských gólů v deseti zápasech, ve zbylých sedmi duelech zařídil už jen tři branky. Při domácí remíze s Jabloncem (0:0) na konci listopadu navíc neproměnil penaltu.

A fanoušci se ptali: co se s Nicem děje?

Láká mě Egypt (leden 2019). Pro Spartu to po zpackaném závěru podzimu byla další rána.

„Chci odejít,“ vzkázal Stanciu z dovolené směrem k vedení klubu. Když Sparta nabídku z Egypta nepřijala, zapojil se do přípravy a jal se celou situaci veřejně vysvětlit.

„Nabídka, kterou jsem dostal, pro mě byla mimořádně zajímavá, vlastně se z mého osobního pohledu ani nedala odmítnout. Nicméně Sparta se rozhodla mě neuvolnit a já zůstávám jejím hráčem. Líbí se mi tady, všichni se ke mně chovají velmi dobře,“ vzkázal přes sociální sítě.

Vztah s klubem byl však nenávratně narušen.

Byť Stanciu v přípravných zápasech nastupoval, dával góly a dařilo se mu, bylo jasné, že v případě adekvátní nabídky ho Sparta uvolní. Což se dva týdny před startem ligového jara stalo.



Rumunský záložník se rozloučil se spoluhráči, ze soustředění ve Španělsku odcestoval do Arábie, kde se posledního ledna upsal tamnímu Al Ahlí. Letnou opustil po roce a jednom týdnu.

„Jsem smutný, že Spartu opouštím, byla to pro mě těžká volba. Ale budete navždy v mém srdci a vždy budu přát Spartě jen to nejlepší,“ vzkázal fanouškům.

Pět měsíců a dost (červen 2019). Vysněné angažmá se smrsklo na necelý půl rok.

Od dubna pronikaly zprávy, že je Stanciu na Blízkém východě nespokojený. Když mu klub dlužil peníze, dokonce stávkoval a odcestoval zpátky do Rumunska. Později otočil a fanoušky Al Ahlí přes internet konejšil podobně jako před časem ty sparťanské.

„Můj vztah s klubem je velmi dobrý,“ dušoval se. „Těším se na novou sezonu a na to, že budu hrát za Al Ahlí.“

Nebude.

Finančními potížemi zmítaný klub na konci června oznámil, že s hráčem dál nepočítá. A v zákulisí už se tou dobou dávno řešil Stanciův pikantní přesun do Slavie.