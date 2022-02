Stanciu definitivně opustil Slavii. Výhodné pro něj i pro klub, říká Tvrdík

Už od druhé poloviny ledna se Slavia na odchod opory připravovala.

Osmadvacetiletý záložník oznámil, že hodlá přijmout lukrativní nabídku z Číny.

Kluby se dohodly na odstupném, Stanciu ještě v Česku absolvoval zdravotní prohlídku a v posledních dvou týdnech už jen čekal, až se přestup dotáhne administrativně a on získá všechny potřebné dokumenty pro cestu. To se právě stalo.

Odchází v den, kdy jeho bývalí spoluhráči odletěli k pohárovému duelu do Turecka, kde se ve čtvrtek v úvodním kole play off Konferenční ligy postaví proti Fenerbahce. Za Slavii už v druhé části sezony nenastoupil.

„Ve dvou přestupních obdobích přišla nabídka na Nica, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné,“ řekl slávistický šéf Jaroslav Tvrdík pro klubový web.

„Končí mu smlouva, je to hráč určitého věku, dívá se na to logicky tak, že má před sebou poslední kontrakt. A my na to nahlížíme tak, že bychom rádi prostředky do něj vložené získali zpět,“ podotkl Tvrdík.

Stanciu působil ve Slavii dva a půl roku. Pomohl ke dvěma titulům, k triumfu v domácím poháru, do Ligy mistrů a do čtvrtfinále Evropské ligy. Slavia tenkrát v létě 2019 za něj dala přibližně sto milionů korun. Podobnou částku za něj zase dostane.

Stanciu hrál za FCSB, Anderlecht, Spartu, odkud v lednu 2019 odešel do Saúdské Arábie. Tam vydržel jen půl roku a zamířil zpátky do Prahy. Jelikož to bylo překvapivě do Slavie, značně si znepřátelil sparťanskou obec.

„Z hlediska sportovních výkonů je jeho přínos absolutně nezpochybnitelný, část titulů, pohárů a všeho, co máme v muzeu, je jeho zásluhou. Z jeho působení u nás jsem nadšený, spokojený a přeji mu úspěšnou další kariéru,“ prohlásil Tvrdík.

„Za mě, tak jak jsem Nica poznal, je to milý, hodný, usměvavý a pokorný člověk. Odchází po dohodě obou dvou stran, všichni si to přejeme. Přestup dává logiku sportovně, ekonomicky i lidsky. Chci Nicovi poděkovat a popřát mu hodně štěstí.“

V české lize patřil mezi nejlepší hráče. Balon dokáže ovládat tak dokonale jako málokdo v Česku, navíc se ve Slavii naučil hrát mnohem zodpovědněji, lépe bránit, přepínat. Vymýšlel šance i dával důležité góly.

V létě měl nabídku z Galatasaray Istanbul. Chtěl ji vzít, ale 115 milionů korun přišlo šéfům z Edenu málo, navíc se jim nechtělo pouštět lídra týmu těsně před bojem o Ligu mistrů. Teď se spokojili s o něco nižší nabídkou, což ani tak není pro Slavii marný byznys.

Stanciu stihl v sešívaném dresu 112 zápasů, 26 gólů a 27 asistencí. Oblíbili si ho fanoušci, spoluhráči, trenéři.

„Kluci, kabina. Každý, kdo tu pracuje, mi bude chybět. Měl jsem s každým skvělý vztah a budou mi scházet. Radost po zápasech, vítězstvích, trofejích mi bude chybět. Ale nadešel čas se posunout. Jsem rád, že ze Slavie odcházím s tolika trofejemi, úspěchy a rekordy. Jsou to věci, které zůstanou navždy v její historii a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí,“ vzkázal Stanciu.