Sparta, Saúdská Arábie a teď Slavia. Zamíří Stanciu na druhý břeh?

Nejdražší fotbalista v historii české ligy, za kterého Sparta před rokem a půl vyplatila téměř sto milionů korun, by se oklikou přes Saúdskou Arábii do Česka rád vrátil.

Znovu za obrovské peníze. Znovu do Prahy. Jenže tentokrát na jiný břeh Vltavy. Do Slavie!

Přestup, o kterém se týdny jen šeptalo, začíná v posledních hodinách nabývat reálných obrysů. „Nikdy nebyl blíž,“ potvrdil MF DNES zdroj obeznámený s jednáním.

Jaký je tedy stav?

Stancia návrat do Prahy eminentně láká. V Arábii si nezvykl, a před měsícem dokonce stávkoval, protože od klubu tři měsíce neviděl ani dolar. I když nakonec dlužné výplaty dostal, pouto důvěry se natrhlo. A tak je teď připraven sparťanskou minulost hodit za hlavu: možnost zakotvit u rivala ho nadchla.

Slavia ho chce. Ač její šéf Jaroslav Tvrdík ještě před měsícem na Twitteru psal, že příchod rumunského reprezentanta je „naprostý nesmysl“, poslední týdny leccos změnily.

Trenéru Trpišovskému by se do systému šikl - čiperný tvůrce hry s mimořádně šikovnýma nohama, který umí prudce vypálit i mazaně přihrát, by rázem zvedl naděje na vysněný postup do Ligy mistrů.

A Al Ahlí, které trápí velké finanční problémy, si jeho odchod dovede představit. I když Stancia přivábilo teprve v zimě a dalo za něj zhruba 200 milionů korun, teď by ho mohlo zpátky do Česka pustit zhruba za polovinu.

Právě licitace o přestupové částce zatím přestup brzdí. Jednání se táhnou už několik týdnů, ale představy Slavie a Al Ahlí se v posledních dnech přiblížily. Manévrovací prostor obě strany vykolíkovaly mezi čtyřmi a pěti miliony eur, Slavia chce logicky částku srazit co nejníž.

Dohoda není daleko, klíčová jednání se odehrají v řádu hodin. A pokud si kluby plácnou, bez přehánění půjde o přestup desetiletí. Kvůli vysoké přestupové sumě, ale hlavně kvůli emocím, které by pikantní přesun jistojistě vzbudil.

Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby skutečně Stanciu zapózoval v Edenu se sešívaným dresem?

Slavia by se Spartě vysmála do očí, dala by najevo, jak moc chce mít nad věčným rivalem navrch. Vždyť Stanciu měl být sparťanským spasitelem: loni v zimě jeho přestup z Anderlechtu fanoušci hltali, upínali se k němu a věřili, že právě rumunský technik tým vyvede z nekončící krize.

Stanciu nezklamal, za rok nasbíral deset gólů a deset asistencí, a i když se týmu nedařilo, ještě loni v listopadu přesvědčoval: „Cítím se ve Spartě velice dobře. Chtěl bych s ní získat trofej a zůstanu, dokud nějakou nezískám.“

GÓL PO ČTYŘECH MINUTÁCH Sparťanský záložník Nicoale Stanciu (vpravo) slaví svou premiérovou branku při debutu v rudém dresu. Vlevo útočník Václav Kadlec.

Za dva měsíce už byl v Al Ahlí, které ho nalákalo na trojnásobný plat. Ale loučit se chtěl v dobrém a fanouškům přes sociální sítě vzkázal: „Jsem smutný, že Spartu opouštím, byla to pro mě těžká volba. Ale budete navždy v mém srdci a vždy budu přát Spartě jen to nejlepší.“

Pokud přestoupí do Slavie, tahle slova bude muset vzít zpátky: Sparta pro něj bude úhlavním nepřítelem. A ještě víc on pro ni, protože podobný případ fotbalového přeběhlictví je výjimečný.

I Sparta dřív dokázala přilákat ze zahraničí bývalé slávisty Bergera, Poborského či Brabce, který byl ještě půl roku předtím v Edenu kapitánem.

Ale Stanciův transfer by všechno přebil. Stál spoustu peněz, dostal pásku, a když se nedařilo, chodil vysvětlovat před novináře. Bral na sebe odpovědnost, zdálo se, že mu na Spartě záleží. Kolem něj se měl budovat nový tým.

Proto když řešil problémy v Al Ahlí, hned se začalo šeptat o návratu na Letnou.

Místo toho teď může vzít za kliku u rivala. Což by lize dodalo extrémní náboj.