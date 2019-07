KOMENTÁŘ: Třaskavý koktejl Stanciu. Důvod, proč se těšit na fotbal

Neexistuje pikantnější a kontroverznější jméno, které by lákalo na start fotbalové ligy. Už v pátek nová sezona startuje, a že rumunský záložník Stanciu bude nejsledovanějším mužem ze všech, to je naprosto zřejmé.

Nese s sebou cejch (z pohledu sparťanů) i naději (z pohledu slávistů).

Jinými slovy: Stanciu je třaskavý koktejl.

Vrací se po půl roce, který strávil v Saúdské Arábii, kam ho zlákali na pohádkovou gáži. Tehdy se Spartě srdceryvně omlouval, že odchází.

Jenže pro návrat si nevybral Spartu, nýbrž největšího rivala, což pochopitelně zvedlo vlnu pozdvižení, posměchu i výčitek.

Za všechno vybíráme dva anonymní rýpance z internetových diskusí:

„Krátce po přistání v Ruzyni a podpisu čtyřleté smlouvy Nico Stanciu prostřednictvím své agentky Prodanové požádal vedení klubu o přestup do zahraničí.“

„Stanciu ve Slavii neprošel zdravotní prohlídkou. Ukázalo se, že nemá páteř.“

Jméno Stanciu rezonuje. Tím spíš, že i druhý nejslavnější český klub za něj zaplatil zhruba 100 milionů korun, čili rekordní částku všech dob.

„Řešíme přítomnost a budoucnost, my se do minulosti moc nekoukáme. Pro nás je důležité, aby se Stanciu co nejdříve adaptoval na naši hru, na naše nároky.

Musí si vydobýt pevné místo v kádru, nedostane nic zadarmo. Všichni, kdo přijdou, začínají z nové startovní čáry,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský pro klubovou televizi. K tomu vyjmenoval spoustu aspektů, proč mu hra potetovaného Rumuna imponuje, v čem by měl být důležitý a jak Slavii pomůže: „Základní plus je, že je to cizinec, který už v české lize byl. A působil v ní úspěšně.“

Šestadvacetiletý Stanciu je prověřený špílmachr, který má v rumunské reprezentaci odehráno přes třicet zápasů. Zápasy umí rozhodovat speciálními dovednostmi, třeba přesnými střelami nebo dokonalými přihrávkami.

V trenérském žargonu se jedná o klasickou desítku, čili o hráče působícího těsně pod útokem na extrémně důležité pozici číslo 10. Diriguje ofenzivní nájezdy, vymýšlí finální přihrávky, pálí. Přesně takoví hráči jsou v tuzemském prostředí nedostatkové zboží.

Za rok v české lize vstřelil Stanciu deset gólů a u deseti dalších asistoval. Tedy konkrétně za rok ve Spartě, o které se vyjadřoval, že je pro něj jako rodina.

Bylo by příliš příkré mluvit o tom, že Spartu zradil. Fotbal je byznys, ve kterém (většinou) není čas a prostor pro sentiment. Fotbalisti nejsou figury ze starých románů, součástí jejich výbavy by naopak měla být i hroší kůže, která je ochrání od přecitlivělých myšlenek. Už kvůli tomu, že doba, ve které si mohou vydělat kopáním do míče, je příliš krátká.

Jisté ovšem je, že Nicolae Stanciu si snadnou cestu nevybral. Sparťani mu jistě neodpustí, dál ho budou pranýřovat a nadávat mu do žoldáků. Slavia od něj zase bude logicky vyžadovat, aby se stal novým hrdinou a pomohl jí nejméně do Ligy mistrů.

A to všechno je přece parádní důvod, proč se těšit na novou sezonu.